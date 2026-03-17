Tesla chce mieć fabrykę chipów. Elon Musk zapowiada ogromną produkcję

Tesla planuje wejście w produkcję półprzewodników na niespotykaną dotąd skalę. Elon Musk zapowiedział projekt o nazwie TeraFab, który zakłada budowę dużej infrastruktury do wytwarzania chipów wykorzystywanych m.in. w samochodach elektrycznych i systemach sztucznej inteligencji - jak wynika z jego wypowiedzi dla agencji Reuters.

Szczegóły projektu mają zostać ujawnione w najbliższych dniach. Musk podkreśla, że bez własnej fabryki firma może mieć problem z zabezpieczeniem odpowiedniej liczby układów dla rozwijanych technologii.

Fabryka chipów Tesli. Skala produkcji może być rekordowa

Według zapowiedzi projekt TeraFab ma osiągnąć produkcję na poziomie od 100 do 200 mld chipów rocznie. To liczby znacząco wyższe niż zapotrzebowanie typowe dla jednego producenta samochodów.

Jednym z największych producentów półprzewodników na świecie pozostaje tajwańska firma TSMC, która dostarcza układy dla wielu globalnych koncernów technologicznych.

Tak duża skala produkcji może wskazywać, że planowana infrastruktura ma potencjalnie szersze zastosowanie, wykraczające poza bieżące potrzeby Tesli.

Chipy Tesla i autonomia. Dlaczego firma chce własnej produkcji

Tesla od lat rozwija własne układy wykorzystywane w systemach autonomicznej jazdy. Obecnie firma pracuje nad kolejną generacją procesorów AI5, które mają zasilać systemy autonomicznej jazdy Full Self-Driving.

Rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową sprawia, że dostępność chipów staje się kluczowa dla rozwoju technologii. Według Muska nawet optymistyczne prognozy produkcji u zewnętrznych dostawców mogą nie pokryć przyszłych potrzeb firmy.

Własna fabryka miałaby zapewnić większą kontrolę nad łańcuchem dostaw oraz ograniczyć ryzyko przestojów produkcyjnych, które w ostatnich latach dotykały branżę motoryzacyjną.

TeraFab Tesla. Kontrowersje i wyzwania technologiczne

Projekt budzi wątpliwości w branży. Produkcja półprzewodników należy do najbardziej skomplikowanych procesów przemysłowych i wymaga bardzo dużych nakładów finansowych.

W przeszłości Musk sugerował, że nowa fabryka mogłaby działać w inny sposób niż tradycyjne zakłady, m.in. bez klasycznych pomieszczeń typu cleanroom, czyli sterylnych przestrzeni niezbędnych w produkcji chipów. Takie podejście budzi sceptycyzm ekspertów, ponieważ nawet minimalne zanieczyszczenia mogą wpływać na jakość układów scalonych.

Nie jest też jasne, czy Tesla zdecyduje się na samodzielną produkcję, czy wejdzie we współpracę z doświadczonymi producentami, takimi jak Intel lub TSMC.

