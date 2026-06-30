Ten pojazd spalił litr paliwa na 1700 km. Rekord na polskim torze
Na torze Silesia Ring padł nowy polski rekord efektywności energetycznej w ramach Shell Eco-marathon. Studencki pojazd przejechał 1692,56 km na jednym litrze etanolu, pokazując skalę możliwości inżynierii przyszłości. Wynik ten został osiągnięty podczas europejskiego finału konkursu, który zgromadził zespoły z wielu krajów i stał się jednym z najważniejszych testów dla młodych konstruktorów.
W skrócie
- Na torze Silesia Ring podczas konkursu Shell Eco-marathon polski pojazd studencki przejechał 1692,56 km na jednym litrze etanolu, ustanawiając nowy rekord efektywności energetycznej.
- Zawody zgromadziły 133 zespoły z 28 krajów, obejmując różne kategorie napędu, w tym elektryczne, wodorowe i spalinowe, a uczestnicy zmagali się z wysokimi temperaturami.
- Zespół Rotor z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie ustanowił rekord Polski i zdobył miejsce na podium, a drużyna Hydrogreen Team POLLUB - Hydra otrzymała wyróżnienie za ducha zespołowego.
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W niedzielę 28 czerwca zakończyła się 41. europejska edycja konkursu Shell Eco-marathon. Zawody odbyły się na torze Silesia Ring, który już po raz drugi gościł europejski finał rywalizacji studentów. W wydarzeniu wzięło udział około 1500 studentów z Europy i Afryki oraz 133 zespoły z 28 krajów.
Wśród nich znalazło się osiem polskich drużyn reprezentujących sześć uczelni wyższych i jedną szkołę techniczną. Uczestnicy projektowali i budowali pojazdy, których celem było przejechanie jak najdłuższego dystansu przy minimalnym zużyciu energii. Dodatkowo tegoroczna edycja miała znaczenie kwalifikacyjne do pierwszych światowych finałów zaplanowanych na 2027 rok.
Polskie zespoły z imponującymi sukcesami
Największe emocje przyniosły wyniki zespołów z naszego kraju. Drużyna Rotor z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie ustanowiła nowy rekord Polski w kategorii Prototype zasilanej etanolem, osiągając wynik 1692,56 km/l. Oprócz rekordu zespół wywalczył również miejsce na podium, co potwierdziło wysoką skuteczność ich konstrukcji.
Drugim wyróżnionym polskim zespołem był Hydrogreen Team POLLUB - Hydra z Politechniki Lubelskiej. Drużyna otrzymała nagrodę Spirit of Shell Eco-marathon, przyznawaną w głosowaniu uczestników za współpracę i ducha zespołowego. Wyróżnienie podkreśliło znaczenie nie tylko wyników, ale także postawy w trakcie wielodniowej rywalizacji.
Trudne warunki i zmieniająca się motoryzacja
Rywalizacja odbywała się w kilku kategoriach napędów - od elektrycznych, przez wodorowe, aż po spalinowe zasilane standardowym paliwem. Jak podkreślano podczas wydarzenia, w porównaniu z pierwszymi edycjami konkursu dziś dominują już nowe technologie, a pojazdy coraz częściej wykorzystują napędy alternatywne, a nawet elementy autonomii.
Kiedy 26 lat temu zaczynałem swoją przygodę z Shell Eco-marathonem, w konkursie startowały głównie auta z silnikami spalinowymi. Dziś na torze dominują napędy elektryczne i wodorowe, coraz częściej pojawiają się też pojazdy autonomiczne. Natomiast to, co się nie zmienia, to genialna innowacyjność młodych ludzi, ich pasja i talent
Jednocześnie organizatorzy i uczestnicy musieli zmierzyć się z wyjątkowo wymagającymi warunkami pogodowymi. Fala upałów sprawiła, że temperatura w pojazdach sięgała nawet 50 stopni Celsjusza, co znacząco wpływało na komfort i pracę zespołów podczas prób przejazdów.