W skrócie W okolicach rumuńskiej miejscowości Titu znajduje się centrum badawczo-rozwojowe Grupy Renault zajmujące 350 hektarów, na którym testowane są nowe modele marek Alpine, Dacia i Renault.

Tory testowe w kompleksie mają łączną długość 32 kilometrów, a pokonanie na nich 15 tysięcy kilometrów odpowiada całemu okresowi eksploatacji standardowego auta.

Grupa Renault realizuje plan poprawy jakości, dzięki któremu liczba usterek zgłaszanych w pierwszym roku gwarancji oraz liczba holowań pojazdów spadły o połowę.

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Titu to niewielkie, liczące około 11 tys. mieszkańców, miasto na rumuńskiej Wołoszczyźnie. Według przewodników turystycznych jego największą zaletą jest... odległość około 50 km dzieląca miejscowość od stolicy kraju, Bukaresztu. Turyści - istotnie - rzadko zaglądają w te rejony, ale nie znaczy to wcale, że nie znajdziemy tam niczego interesującego. Wręcz przeciwnie - z perspektywy fana motoryzacji okolice Titu jawią się jako gigantyczny plac zabaw dla dużych chłopców. Takich, którzy bawią się samochodami w sposób, o jakim większość z nas może jedynie pomarzyć.

Poznałem największy kompleks Dacii. Zabrali mi kamerę i zakleili telefon

To właśnie w okolicach Titu zlokalizowane jest centrum badawczo-rozwojowe Renault Technologie Roumanie. Miałem okazję zobaczyć ten kompleks na własne oczy, ale niestety musicie mi wierzyć na słowo. Na portierni zabrano mi wszystkie urządzenia rejestrujące i pieczołowicie zaklejono obiektywy aparatu w telefonie komórkowym.

Nie ma się czemu dziwić, bo właśnie tutaj swoją karierę rozpoczyna wiele nowych modeli Alpine, Dacii czy Renault, na długo przed tym, zanim pojawią się w salonach. I - uwierzcie mi - zanim trafią na drogi przechodzą tu prawdziwe piekło.

Na RTR składa się wiele obiektów. W Bukareszcie znajdują się biura projektowe, fabryka w Miovieni odpowiada m.in. za próby zderzeniowe, a Centrum Techniczne Titu - za tworzenie prototypów i szeroko pojęte testy. Lokalizacja kompleksu nie jest przypadkowa. Titu znajduje się mniej więcej w połowie drogi między Bukaresztem, a fabryką w Miovieni.

Mordercze testy Dacii i Renault. Nawet 12 mln km rocznie

Historia RTR sięga 2007 roku, gdy Francuzi zdecydowali o stworzeniu nowego centrum testowego - uzupełnienia dla podobnego obiektu we francuskim Aubevoye. Zaledwie trzy lata później uruchomiono Centrum Techniczne Titu - jedyny europejski kompleks testowy Grupy Renault położony poza Francją.

Pierwszym poważnym projektem RTR była Dacia Duster II generacji, która pojawiła się w ofercie w 2016 roku. Większym wyzwaniem dla inżynierów z RTR i Titu były jednak prace nad nową platformą CMF-B, która zadebiutowała na rynku w 2019 roku, i jej najnowszym rozwinięciem - RGMP (Renault Global Modular Platform).

Odkryłem największy kompleks Dacii. Wcale się go nie wstydzą Paweł Rygas INTERIA.PL

W sumie, na platformach, w których opracowaniu brali udział specjaliści z RTR, powstaje dziś około 1,2 mln samochodów rocznie. Czym dokładnie zajmuje się Centrum Techniczne Titu i jak wyglądają testy prototypowych modeli Grupy Renault w Rumunii?

Nowe auta rozpadają się po 15 tys. km. Ten tor to zabójca samochodów

W kompleksie nieopodal Titu największe wrażenie robią tory testowe o łącznej długości 32 km, które mogą być wykorzystywane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Przedstawiciele RTR tłumaczą, że w sumie kierowcy testowi są w stanie przejechać po nich nawet 12 mln kilometrów rocznie.

Dla samochodów oznacza to prawdziwą katorgę. Inżynier, który oprowadzał nas po obiekcie zdradził, że 15 tys. km pokonanych autem w warunkach tutejszych torów testowych odpowiada całemu okresowi eksploatacji pojazdu.

Kompleks testowy Grupe Renault w Titu w Rumunii materiały prasowe

Oprócz fragmentów imitujących różne nawierzchnie, na obiekcie znajdziemy m.in. specjalne tunele pyłowe i żwirowe, wzniesienia o różnym stopniu nachylenia czy kanały, w których sprawdzić można głębokość brodzenia. Kompleks dysponuje też tzw. "torem miejskim", w którym odwzorowywać można warunki charakterystyczne np. dla Rzymu, Londynu czy Madrytu.

Deszcz, słońce i dziesiątki mikrofonów. Tego klienci nigdy nie zobaczą

Ale tory testowe to tylko część z potężnego kompleksu. Na obiekt składają się też zabudowania o powierzchni blisko 68 tys. metrów kwadratowych. Znajdziemy w nich m.in. prototypownię i szereg stanowisk testowych. Te obejmują np. komorą pół-bezechową do testowania wygłuszenia i emisji hałasu przez pojazdy, kabinę deszczową czy komorę klimatyczną, gdzie przeprowadza się m.in. testy "słoneczne". Chodzi np. o sprawdzenie, jak radzą sobie z działaniem słońca i UV elementy z tworzyw sztucznych czy lakiery.

Centrum testowe Grupy Renault w Tiutu Paweł Rygas INTERIA.PL

Dacia i Renault jak Toyota? Ambitny plan Francuzów

Nasza wizyta w Titu nie jest przypadkowa. Zaproszenie dziennikarzy do zamkniętego dla osób postronnych centrum testowego wpisuje się w realizowany przez Grupę Renault od 2021 roku plan poprawy jakości, która stanowić ma jeden z fundamentów sprzedaży.

Mówiąc prościej - szeroko pojęta bezawaryjność i zaufanie do marki ma kluczowy wpływ na wartość rezydualną pojazdów. A ta stanowi jedną z największych przewag takich marek jak Dacia czy Renault nad szturmującymi europejski rynek producentami z Chin.

Chcemy, by po pięciu latach eksploatacji nasze wciąż były jak nowe

A Audrey Lointier - odpowiedzialna w koncernie za sprawy dotyczące kontroli jakości - przekonywała, że cel wydaje się całkiem realny. Przykładowo - dzięki nowej, opartej na AI, kontroli jakości i testom, liczba usterek zgłaszanych przez użytkowników w ramach gwarancji w czasie pierwszych 12 miesięcy użytkowania pojazdu spadła w ostatnim czasie o połowę. O równe 50 proc. spadła też liczba pojazdów Grupy Renault, które skorzystać musiały z holowania w ramach posprzedażowego wsparcia assistance.

Nowa polityka testów i kontroli jakości przynosi więc spodziewany efekt. Czyżby w perspektywie kilku kolejnych lat, nowe Dacie i Renault miały stać się nowym synonimem trwałości? Cel wydaje się bardzo ambitny, ale widać już konkretne rezultaty. Niewykluczone, że w perspektywie kilku kolejnych lat wielu polskich kierowców będzie musiało gruntownie zrewidować swoje przekonania dotyczące trwałości "samochodów na F".



