Spis treści: Używane samochody nie takie straszne? Mogą długo jeździć bezawaryjnie Jakie wnioski płyną z najnowszego raportu ADAC Pannenstatistik 2026? Niemców też nie stać na nowe samochody. Ale te starsze nie muszą się psuć Jak rozumieć statystyki usterkowości ADAC? Najmniej usterkowe zdaniem ADAC samochody w wieku 10 lat:

ADAC przeanalizowało ubiegłoroczne dane dotyczące wezwań do unieruchomionych lub uszkodzonych pojazdów w ramach usługi klubowego assistance. Chodzi o tzw. żółte anioły - czyli armię około 1750 mobilnych mechaników, których pomagają członkom niemieckiego automobilklubu na drodze. W oparciu o zebrane przez nich dane każdego roku publikowany jest raport usterkowości pojazdów bazujący na sytuacjach, które - w większości przypadków - rzeczywiście unieruchomiły dany pojazd na drodze.

Używane samochody nie takie straszne? Mogą długo jeździć bezawaryjnie

Nowy raport obejmuje wyłącznie modele od trzeciego do dziesiątego roku rejestracji. W zestawieniu ujęte są jedynie samochody popularne. Chodzi o auta, które przynajmniej w jednym roku przekroczyły próg 10 tys. rejestracji i utrzymywały co najmniej 5 tys. rejestracji rocznie. By zminimalizować wpływ zdarzeń losowych, do statystyk nie są wliczane takie przypadki, jak np. brak paliwa czy pomyłka przy tankowaniu. Z drugiej strony, głównymi powodami interwencji "żółtych aniołów", są jednak stosunkowo drobne usterki, jak uszkodzone opony czy rozładowany akumulator.

Jakie wnioski płyną z najnowszego raportu ADAC Pannenstatistik 2026?

Najważniejszy jest taki, że - wbrew powszechnej opinii użytkowników - samochody zdają się być coraz trwalsze. ADAC przypomina, że przeszło dekadę temu, w 2015 roku, prawdopodobieństwo awarii, która wymagałaby interwencji mobilnego mechanika w 5-letnim aucie wynosiła 3,6 proc. W 2025 roku było to 2,1 proc. Zmiany są jeszcze bardziej widoczne w przypadku 10-latków. Dekadę temu prawdopodobieństwo usterki w takimi pojeździe wynosiło 6,5 proc. Dla porównania, dane za rok 2025 mówią o 3,1 proc. co oznacza, że na przestrzeni dekady prawdopodobieństwo takiej usterki zmalało o przeszło połowę!

Niemców też nie stać na nowe samochody. Ale te starsze nie muszą się psuć

Samo ADAC wskazuje m.in. na lesza kontrolę jakości w fabrykach samochodów czy - paradoksalnie - ogłaszane przez producentów akcje serwisowe pozwalające zawczasu zminimalizować ewentualne problemy. Niewykluczone też, że lata nieustannych podwyżek w salonach skłoniły niemieckich kierowców do większej dbałości o swoje pojazdy.

Jeszcze w 2014 roku średni wiek samochodu osobowego w Niemczech wynosił nieco ponad 8 lat. W 2025 roku było to już około 11 lat. Eksperci ADAC zauważają jednak, że równocześnie z około 11 lat (w 2014) do prawie 14 lat (w 2025) wzrósł też średni wiek samochodu, któremu mobilni mechanicy udzielali pomocy na drodze.

Jak rozumieć statystyki usterkowości ADAC?

Biorąc pod uwagę, że średni wiek zarejestrowanego w Polsce samochodu wynosi około 15 lat, a średni wiek sprowadzanego do naszego kraju auta oscyluje wokół lat 12, prezentujemy listę najmniej usterkowych - zdaniem ADAC - samochodów w Niemczech w wieku 10 lat, czyli z rocznika 2016.

Samochody podzieliśmy na segmenty i uszeregowaliśmy pod względem niezawodności w klasie. Zwracamy jednak uwagę, że skupiliśmy się na modelach z najlepszym wskaźnikiem niezawodności, których oceny "świecą się na zielono". Mówiąc prościej - już sama obecność danego auta w zestawieniu świadczy o jego ponadprzeciętnej odporności na awarie.

Warto jeszcze wytłumaczyć, jak rozumieć konkretną ocenę punktową. To liczba pojazdów, jakie wymagały pomocy mobilnych mechaników na 1000 zarejestrowanych w Niemczech egzemplarzy tego modelu (z danego rocznika).

Najmniej usterkowe zdaniem ADAC samochody w wieku 10 lat:

Druga generacja Aygo zadebiutowała w 2014 roku. Michał Domański INTERIA.PL

segment A:

Toyota Aygo (ocena 8,0)

Hyundai i10 (ocena 13,6)

Skoda Citigo (ocena 15,3)

Kia Picanto (ocena 15,9)

Volkswagen Up! (ocena 16,6)

segment B:

Audi A1 z rocznika 2015 materiały prasowe

Audi A1 (ocena 5,8)

Mazda CX-3 (ocena 7,0)

Mazda 2 (ocena 7,8)

Suzuki Vitara (ocena 7,2)

Suzuki Swift (ocena 9,7)

Skoda Yeti (ocena 10,0)

Volkswagen Polo (ocena 12,1)

Seat Ibiza (ocena 13,1)

Nissan Micra (ocena 14,7)

Mini Mini (ocena 16,0)

Mitsubishi Space Star (ocena 17,6)

segment C:

Volkswagen Beetle rocznik 2012 materiał zewnętrzny

Volkswagen Beetle (ocena 6,1)

Seat Leon (ocena 7,6)

Audi Q3 (ocena 8,4)

BMW serii 1 (ocena 8,4)

Skoda Rapid (ocena 9,2)

Volkswagen Golf (ocena 9,3)

Mitsubishi ASX (ocena 9,6)

Audi A3 (ocena 9,9)

Volkswagen Caddy wersja osobowa (ocena 10,0)

Mazda 3 (ocena 12,4)

Volkswagen Touran (ocena 12,4)

Volkswagen Tiguan (ocena 13,1)

Mercedes klasy B (ocena 13,42

BMW 2 (ocena 13,3)

Mercedes klasy A (ocena 13,4)

Mazda CX-5 (ocena 13,5)

Hyundai i30 (ocena 14,0)

Seat Ateca (ocena 14,1)

BMW X1 (ocena 15,7)

Opel Astra (ocena 15,8)

Mercedes CLA (ocena 16,5)

Mercedes GLA (ocena 17,2)

Hyundai Tucson (ocena 17,9)

klasa średnia:

BMW X3 z rocznika 2015 materiał zewnętrzny

BMW X3 (ocena 4,2)

Audi A4 (ocena 6,9)

BMW serii 3 (ocena 7,4)

Mercedes GLC (ocena 7,9)

Audi A5 (ocena 8,2)

BMW serii 4 (ocena 8,5)

Mercedes klasy C (ocena 8,9)

Volkswagen Passat (ocena 10,1)

Audi Q5 (ocena 11,1)

Skoda Octavia (ocena 11,2)

Volvo XC60 (ocena 16,1)

klasa wyższa:

Audi A6 rocznik 2015 materiał zewnętrzny

Audi A6 (ocena 9,1)

BMW serii 5 (ocena 11,3)

Skoda Superb (ocena 13,4)

Mercedes GLE (ocena 14,1)

