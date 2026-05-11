W skrócie Goodyear rozpoczął akcję serwisową dotyczącą wybranych opon z serii Eagle F1 Supersport z powodu możliwych problemów podczas jazdy z dużą prędkością.

Akcja obejmuje konkretne modele i rozmiary opon, oznaczone wskazanymi w tekście kodami DOT i TIN, wyprodukowane w określonych tygodniach 2024 i 2025 roku.

Kierowcy posiadający te opony powinni je sprawdzić i zgłosić się do serwisu w celu ewentualnej bezpłatnej wymiany, ograniczając prędkość do czasu kontroli.

Firma przekazała, że część opon z linii Eagle F1 Supersport może nie spełniać wymagań dotyczących bezpiecznej jazdy przy wysokich prędkościach. Problem dotyczy konkretnych partii produkcyjnych i może skutkować deformacją bieżnika lub odrywaniem się fragmentów jego powierzchni w trakcie użytkowania.

Tego rodzaju uszkodzenia znacząco zwiększają ryzyko utraty kontroli nad pojazdem, co w konsekwencji może doprowadzić do kolizji lub poważnego wypadku. Z tego względu Goodyear apeluje do właścicieli wskazanych modeli o jak najszybsze sprawdzenie oznaczeń znajdujących się na oponach. Jeśli numer seryjny znajduje się na liście objętej akcją serwisową, kierowcy powinni niezwłocznie skontaktować się z dealerem lub autoryzowanym serwisem.

Które opony Goodyear zostały objęte akcją serwisową?

Akcja obejmuje opony o wysokich osiągach, zaprojektowane z myślą o samochodach wyczynowych i sportowych. Chodzi o model Goodyear Eagle F1 Supersport 255/35ZR20 (97Y). Problem dotyczy egzemplarzy wyprodukowanych w 22. tygodniu 2024 roku oraz w 36. i 37. tygodniu 2025 roku. Opony objęte akcją oznaczono kodami DOT:

1DM5V JACR 2224

1DM5V JACR 3625

1DM5V JACR 3725

Na liście znalazły się również opony Goodyear Eagle F1 Supersport XL 305/30ZR21 (104Y). W tym przypadku problem obejmuje produkty wyprodukowane w 23. tygodniu 2024 roku oraz w 35., 36. i 37. tygodniu 2025 roku. Producent wskazał następujące oznaczenia DOT:

1DMKX JD1R 2324

1DMKX JD1R 3525

1DMKX JD1R 3625

1DMKX JD1R 3725

Niedługo po oficjalnym ogłoszeniu akcji serwisowej do wcześniejszego wykazu dopisano także następne rozmiary opon. Chodzi o model Goodyear Eagle F1 Supersport 295/30ZR22 103Y, wyprodukowany w 12. tygodniu 2024 roku i oznaczony numerem identyfikacyjnym TIN 1L1K8 JB1R 1224.

Tą samą akcją serwisową objęto również opony Goodyear Eagle F1 Supersport 315/30ZR22 107Y pochodzące z tego samego okresu produkcji i posiadające identyczne oznaczenie identyfikacyjne.

Wymiana bezpłatna. Do kontroli lepiej ograniczyć prędkość

Producent podkreśla, że kierowcy posiadający jedną lub więcej wymienionych opon powinni możliwie szybko zgłosić się do punktu sprzedaży lub autoryzowanego serwisu. Kontrola oraz ewentualna wymiana wadliwych egzemplarzy mają zostać przeprowadzone bezpłatnie.

Do momentu sprawdzenia opon Goodyear zaleca unikanie jazdy z dużą prędkością. Producent zaznacza również, aby nie odkładać kontaktu z dealerem lub serwisem, ponieważ problem bezpośrednio dotyczy bezpieczeństwa jazdy.

Czym jest kod DOT na oponie i gdzie go znaleźć?

Na bocznej ściance każdej opony, obok informacji o rozmiarze czy nazwie producenta, znajduje się specjalne oznaczenie - kod DOT (ang. Department of Transportation). Jest to ciąg znaków zawierający m.in. informacje o miejscu produkcji oraz parametrach technicznych opony.

Najistotniejsze dla kierowcy są jednak cztery ostatnie cyfry tego kodu. To one wskazują dokładną datę wytworzenia opony. Pierwsze dwie oznaczają tydzień produkcji, natomiast dwie kolejne - rok. Przykładowo zapis 0723 oznacza, że opona została wyprodukowana w 7. tygodniu 2023 roku, czyli w lutym.

Pierwsze znaki po oznaczeniu DOT identyfikują fabrykę, w której powstała opona, natomiast kolejne dwie odnoszą się do jej rozmiaru. Pozostałe symbole pomiędzy nimi to zazwyczaj wewnętrzne oznaczenia producenta, które są opcjonalne. Cały numer DOT może składać się maksymalnie z 12 znaków.

