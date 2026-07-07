W skrócie W pierwszych sześciu miesiącach 2026 roku Toyota utrzymała pozycję lidera sprzedaży na polskim rynku, rejestrując 49 754 samochody osobowe i dostawcze.

Najchętniej wybieranym modelem w Polsce w pierwszym półroczu 2026 roku była Toyota Corolla, która zanotowała 12 046 rejestracji.

Na kolejnych miejscach podium sprzedaży w pierwszym półroczu uplasowały się odpowiednio Skoda z wynikiem 32 856 rejestracji oraz Volkswagen z wynikiem 22,7 tys. samochodów.

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Choć producenci z Państwa Środka coraz częściej pojawiają się w rankingach sprzedaży i sukcesywnie zdobywają nowych klientów to polski rynek nadal opiera się przede wszystkim na sprawdzonych i dobrze znanych markach. Zdecydowanym liderem, zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i flotowych, pozostaje Toyota, której aż cztery modele zagościły w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się samochodów.

Toyota liderem rynku w Polsce. Sprzedała prawie 50 tys. aut

Od stycznia do końca czerwca w Polsce zarejestrowano 49 754 samochody osobowe i dostawcze marki Toyota. To wynik, który pozwolił marce utrzymać pozycję lidera rynku z przewagą przekraczającą 16 tys. samochodów nad drugą Skodą.

Również sam czerwiec zakończył się zwycięstwem japońskiej marki. W tym miesiącu z salonów wyjechało 7746 nowych Toyot. Większość aut - 5677 egzemplarzy - trafiła do firm, natomiast 2069 samochodów kupili klienci indywidualni. Toyota była liderem obu tych kategorii.

Jaki model Toyoty Polacy kupują najczęściej?

Największym zainteresowaniem niezmiennie cieszy się Toyota Corolla. Model dostępny jako hatchback, sedan i kombi Touring Sports zakończył pierwsze półrocze z wynikiem12 046 rejestracji, co oznacza wzrost sprzedaży o 6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Najlepiej sprzedającym się modelem marki Toyota jest Corolla. Michał Domański INTERIA.PL

Warto zaznaczyć, że Toyota jest jedynym producentem, który posiada cztery modele w pierwszej dziesiątce najczęściej rejestrowanych samochodów w Polsce. Na czwartym miejscu znalazł się Yaris Cross z wynikiem 6978 egzemplarzy i wzrostem rejestracji o 14 proc. Szóste miejsce przypadło Toyocie C-HR (6722 auta), a ósmą pozycję zajął klasyczny Yaris z wynikiem 5024 rejestracji.

Toyota dominuje w najważniejszych segmentach nad Wisłą

W segmencie najmniejszych aut bezkonkurencyjny pozostaje Aygo X, który odpowiada za 65,8 proc. wszystkich rejestracji w swojej kategorii. Z kolei Yaris utrzymuje pozycję lidera segmentu B z udziałem wynoszącym 21,6 proc., natomiast Yaris Cross odpowiada już za jedną piątą rejestracji w swojej klasie. Corolla pozostaje liderem segmentu C z udziałem sięgającym 26 proc. rynku.

Toyota Aygo X w swoim segmencie jest bezkonkurencyjna - odpowiada za 65,8 proc. wszystkich rejestracji. Michał Domański INTERIA.PL

SUV-y również napędzają sprzedaż Toyoty. Polacy wybierają dwa modele

Japoński producent chwali się także coraz wyższą sprzedażą SUV-ów. Toyota C-HR utrzymuje pozycję lidera w konkurencyjnej klasie C-SUV z udziałem w rynku wynoszącym 10,1 proc. Rośnie także popularność Corolli Cross, której w pierwszym półroczu zarejestrowano 3188 egzemplarzy. To wynik o 20 proc. wyższy niż w pierwszych sześciu miesiącach ubiegłego roku.

To najlepiej sprzedające się marki i modele samochodów w Polsce

Niekwestionowanym liderem pierwszego półrocza 2026 r. jest Toyota. Drugą pozycję zajmuje Skoda z wynikiem 32 856 rejestracji, a podium zamyka Volkswagen, który od stycznia do czerwca zarejestrował 22,7 tys. samochodów. W pierwszej piątce znalazły się jeszcze BMW i Kia, a czołową dziesiątkę uzupełnia Audi, Mercedes, Hyundai, Dacia oraz Volvo.

W pierwszym półroczu 2026 r. Polacy najczęściej kupowali Toyotę Corollę (12 046 egzemplarzy), Skodę Octavię (11 046) oraz Kię Sportage (7828). Czwarta pozycja w tym zestawieniu należy do Toyoty Yaris Cross (6978), a piąta do Hyundaia Tucsona (6873).

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