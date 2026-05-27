W skrócie W kwietniu chińskie marki samochodów osiągnęły rekordowy, niemal 10-procentowy udział w rejestracjach nowych aut w Europie, a największym powodzeniem cieszyły się pojazdy firm BYD i Chery.

Najlepiej sprzedającą się chińską marką w Europie było MG, a w pierwszej trójce znalazły się także BYD i marki należące do koncernu Chery, notując wyraźne wzrosty rok do roku.

Za większość rejestracji nowych aut chińskich marek odpowiadają BYD, SAIC i Chery, a wśród najczęściej kupowanych modeli dominują MG ZS, BYD Seal U i Omoda 5.

Z danych branżowej niemieckiej firmy analitycznej DATAFORCE wynika, że w kwietniu samochody chińskich marek osiągnęły rekordowy udział 9,8 proc. w ogóle rejestracji nowych aut w Europie (UE, Wielka Brytania i EFTA). 112 992 dostarczonych nabywcom aut oznacza, że w porównaniu z kwietniem 2025 roku liczba rejestracji chińskich samochodów na Starym Kontynencie zwiększyła się o przeszło połowę.

Najlepiej sprzedającą się chińską marką na Starym Kontynencie pozostaje MG, którego dealerzy dostarczyli w kwietniu europejskim nabywcom dokładnie 30 066 nowych samochodów. W ujęciu rok do roku oznacza to wzrost o imponujące 38 proc.

MG depcze już po piętach BYD z kwietniowym wynikiem 28 186 rejestracji, co oznacza wzrost o 124 proc. w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku.

W statystykach rejestracji widać też doskonale trwającą od kilku miesięcy ofensywę koncernu Chery i należących do niego marek Chery, Omoda i Jaecoo. Ich skumulowany wynik rejestracji w kwietniu to 25 656 pojazdów (wzrost rok do roku o rekordowe 344 proc.).

Każdy ze wspomnianych koncernów zdaje się mieć na Europę nieco inną strategię, ale wszystkie przynoszą dobre rezultaty. Pionierem jest SAIC, który już w 2007 roku wykupił brytyjską markę MG i w kolejnych latach skrupulatnie budował jej pozycję w Europie.

Efekty widoczne są zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, gdzie - głównie właśnie dzięki MG - kwietniowy udział rejestracji chińskich modeli wynosi już 14,5 proc. Przez większość swojej dotychczasowej obecności w Europie marka stawiała na klasyczne napędy spalinowe, ale ostatnio zrobiła też zwrot w stronę hybryd i aut elektrycznych.

Z kolei BYD od początku postawił na budowanie świadomości marki sponsorując duże wydarzenia sportowe, jak np. UEFA EURO 2024, i promując pojazdy zelektryfikowane - początkowe hybrydy plug-in.

Jeszcze inną ścieżką podąża Chery, które zdecydowało się wprowadzić na europejski rynek aż trzy własne marki - Omodę, Jaecoo i Chery. Wzorem BYD stawia też na budowanie wizerunku inwestując m.in. we współpracę z gwiazdami sportu, czego najlepszym przykładem jest ostatnia umowa z Robertem Lewandowskim.

Jeśli ktoś zastanawia się, które z oferowanych dziś licznie w Europie chińskich marek mają obecnie największe szanse na przetrwanie w tej części świata, warto wiedzieć, że za dwie trzecie ogółu rejestracji chińskich aut odpowiadają dziś koncerny BYD, SAIC i Chery.

O pozycji Chińczyków najlepiej świadczy fakt, że wyższość MG i BYD na europejskim rynku uznać musiały już m.in Suzuki i Mazda, a Honda, Mitsubishi czy Subaru przegrywają dziś walkę m.in. z Jaecoo, Omodą, Leapmotorem i Chery.

Najczęściej wybierane chińskie marki samochodów w Europie w kwietniu:

MG - 30 536 rejestracji, BYD - 29 400 rejestracji, Omoda - 10 602 rejestracji, Leapmotor - 8 783 rejestracji, Chery -7 754 rejestracji, Xpeng -3 352 rejestracji, Polestar - 3 254 rejestracji, Geely -3 105 rejestracji, Lynk & Co - 1 188 rejestracji, Zeekr -869 rejestracji.

Najczęściej kupowane przez Europejczyków nowe auta chińskich marek - kwiecień 2026:

MG ZS - 12 077 rejestracji, BYD Seal U - 7 930 rejestracji, Omoda 5 - 6 896 rejestracji, MG HS - 6 525 rejestracji, BYD Atto 2 - 6 222 rejestracji, MG 3 - 6 215 rejestracji, Leapmotor T03 - 5 607 rejestracji, Chery Tiggo 7 - 3 202 rejestracji, BYD Sealion 7 - 3 010 rejestracji, BYD Dolphin Surf - 2 972 rejestracji.

Nie sposób też przeoczyć, że w pierwszej dziesiątce najczęściej wybieranych chińskich modeli samochodów w Europie nie znajdziemy ani jednego samochody, który byłby oferowany klientom na Starym Kontynencie w ramach tzw. uproszczonej, krajowej procedury homologacyjnej. Wszystkie pojazdy z zestawienia "top ten" mogą się pochwalić pełną europejską homologacją i wyszystkimi wymaganymi w jej ramach systemami bezpieczeństwa.

