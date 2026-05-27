Te chińskie marki rządzą w Europie. Już stąd nie odejdą
Już co dziesiąte nowe auto sprzedawane w Europie to samochód chińskiej marki. W kwietniu chińscy producenci osiągnęli rekordowy, blisko 10-proc. udział w rejestracjach nowych samochodów osobowych na Starym Kontynencie. Które chińskie marki już dziś pochwalić się mogą ugruntowaną pozycją w Europie i jakie chińskie modele są dziś europejskimi bestsellerami?
W skrócie
- W kwietniu chińskie marki samochodów osiągnęły rekordowy, niemal 10-procentowy udział w rejestracjach nowych aut w Europie, a największym powodzeniem cieszyły się pojazdy firm BYD i Chery.
- Najlepiej sprzedającą się chińską marką w Europie było MG, a w pierwszej trójce znalazły się także BYD i marki należące do koncernu Chery, notując wyraźne wzrosty rok do roku.
- Za większość rejestracji nowych aut chińskich marek odpowiadają BYD, SAIC i Chery, a wśród najczęściej kupowanych modeli dominują MG ZS, BYD Seal U i Omoda 5.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu
Z danych branżowej niemieckiej firmy analitycznej DATAFORCE wynika, że w kwietniu samochody chińskich marek osiągnęły rekordowy udział 9,8 proc. w ogóle rejestracji nowych aut w Europie (UE, Wielka Brytania i EFTA). 112 992 dostarczonych nabywcom aut oznacza, że w porównaniu z kwietniem 2025 roku liczba rejestracji chińskich samochodów na Starym Kontynencie zwiększyła się o przeszło połowę.
Te chińskie marki rządzą w Europie. Trzy koncerny na czele
Najlepiej sprzedającą się chińską marką na Starym Kontynencie pozostaje MG, którego dealerzy dostarczyli w kwietniu europejskim nabywcom dokładnie 30 066 nowych samochodów. W ujęciu rok do roku oznacza to wzrost o imponujące 38 proc.
MG depcze już po piętach BYD z kwietniowym wynikiem 28 186 rejestracji, co oznacza wzrost o 124 proc. w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku.
W statystykach rejestracji widać też doskonale trwającą od kilku miesięcy ofensywę koncernu Chery i należących do niego marek Chery, Omoda i Jaecoo. Ich skumulowany wynik rejestracji w kwietniu to 25 656 pojazdów (wzrost rok do roku o rekordowe 344 proc.).
Te chińskie marki można kupować w ciemno. Na dobre zadomowiły się w Europie
Każdy ze wspomnianych koncernów zdaje się mieć na Europę nieco inną strategię, ale wszystkie przynoszą dobre rezultaty. Pionierem jest SAIC, który już w 2007 roku wykupił brytyjską markę MG i w kolejnych latach skrupulatnie budował jej pozycję w Europie.
Efekty widoczne są zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, gdzie - głównie właśnie dzięki MG - kwietniowy udział rejestracji chińskich modeli wynosi już 14,5 proc. Przez większość swojej dotychczasowej obecności w Europie marka stawiała na klasyczne napędy spalinowe, ale ostatnio zrobiła też zwrot w stronę hybryd i aut elektrycznych.
Z kolei BYD od początku postawił na budowanie świadomości marki sponsorując duże wydarzenia sportowe, jak np. UEFA EURO 2024, i promując pojazdy zelektryfikowane - początkowe hybrydy plug-in.
Jeszcze inną ścieżką podąża Chery, które zdecydowało się wprowadzić na europejski rynek aż trzy własne marki - Omodę, Jaecoo i Chery. Wzorem BYD stawia też na budowanie wizerunku inwestując m.in. we współpracę z gwiazdami sportu, czego najlepszym przykładem jest ostatnia umowa z Robertem Lewandowskim.
Jakie chińskie auta kupują w Europie? Trzy koncerny i pełna homologacja
Jeśli ktoś zastanawia się, które z oferowanych dziś licznie w Europie chińskich marek mają obecnie największe szanse na przetrwanie w tej części świata, warto wiedzieć, że za dwie trzecie ogółu rejestracji chińskich aut odpowiadają dziś koncerny BYD, SAIC i Chery.
O pozycji Chińczyków najlepiej świadczy fakt, że wyższość MG i BYD na europejskim rynku uznać musiały już m.in Suzuki i Mazda, a Honda, Mitsubishi czy Subaru przegrywają dziś walkę m.in. z Jaecoo, Omodą, Leapmotorem i Chery.
Najczęściej wybierane chińskie marki samochodów w Europie w kwietniu:
- MG - 30 536 rejestracji,
- BYD - 29 400 rejestracji,
- Omoda - 10 602 rejestracji,
- Leapmotor - 8 783 rejestracji,
- Chery -7 754 rejestracji,
- Xpeng -3 352 rejestracji,
- Polestar - 3 254 rejestracji,
- Geely -3 105 rejestracji,
- Lynk & Co - 1 188 rejestracji,
- Zeekr -869 rejestracji.
Najczęściej kupowane przez Europejczyków nowe auta chińskich marek - kwiecień 2026:
- MG ZS - 12 077 rejestracji,
- BYD Seal U - 7 930 rejestracji,
- Omoda 5 - 6 896 rejestracji,
- MG HS - 6 525 rejestracji,
- BYD Atto 2 - 6 222 rejestracji,
- MG 3 - 6 215 rejestracji,
- Leapmotor T03 - 5 607 rejestracji,
- Chery Tiggo 7 - 3 202 rejestracji,
- BYD Sealion 7 - 3 010 rejestracji,
- BYD Dolphin Surf - 2 972 rejestracji.
Nie sposób też przeoczyć, że w pierwszej dziesiątce najczęściej wybieranych chińskich modeli samochodów w Europie nie znajdziemy ani jednego samochody, który byłby oferowany klientom na Starym Kontynencie w ramach tzw. uproszczonej, krajowej procedury homologacyjnej. Wszystkie pojazdy z zestawienia "top ten" mogą się pochwalić pełną europejską homologacją i wyszystkimi wymaganymi w jej ramach systemami bezpieczeństwa.