W skrócie Od 2021 roku producenci samochodów muszą raportować Komisji Europejskiej dane o rzeczywistym zużyciu paliwa i emisji CO2.

Analiza obejmująca 65 tysięcy popularnych samochodów z lat 2021-2023 wykazała, że najoszczędniejsze modele to głównie pojazdy japońskie z napędem hybrydowym.

W pierwszej dziesiątce najoszczędniejszych samochodów w Europie znalazło się osiem modeli producentów z Japonii i dwa koreańskie, a najwyżej sklasyfikowany europejski samochód zajął dalszą pozycję.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Od 2021 roku producenci samochodów muszą raportować Komisji Europejskiej rzeczywiste zużycie paliwa. Dane służą do monitorowania emisji CO2 z nowych samochodów i stanowią podstawę do naliczenia przez UE ewentualnych kar za ich przekroczenie. Które modele samochodów poruszających się po europejskich drogach zużywają obecnie najmniej paliwa?

Ciekawe zestawienie dotyczące rzeczywistego spalania w warunkach drogowych przedstawił właśnie szwedzki magazyn motoryzacyjny ViBilagare. To największe pismo motoryzacyjne w Szwecji i jedno z najstarszych tego rodzaju wydawnictw w Europie, którego korzenie sięgają 1930 roku.

Komisja Europejska dobrze wie jak jeździsz. Zbierają dane z każdego samochodu

Przypomnijmy - od 2021 roku producenci samochodów osobowych zobowiązani są przepisami do monitorowania i raportowania Komisji Europejskiej emisji CO2 z ich pojazdów. W rozporządzeniu wykonawczym komisji UE z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie monitorowania i raportowania danych dotyczących emisji CO2 z samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych czytamy, że:

Aby zapewnić jak najszybszy dostęp do danych dotyczących rzeczywistego zużycia paliwa i energii, producenci powinni być zobowiązani do gromadzenia takich danych z nowych samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych zarejestrowanych od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Dokument precyzuje, że dane można gromadzić albo w drodze bezpośredniego przekazu danych z pojazdów do producentów, albo za pośrednictwem autoryzowanych sprzedawców lub autoryzowanych stacji obsługi, gdy pojazdy są poddawane serwisowi lub naprawie, a dane pokładowe są odczytywane do innych celów.

Sprawdzili 65 tys. aut. Teraz wiemy, które palą najmniej

Przekazywane organom unijnym statystyki są w pełni anonimowe i nie można ich powiązać z żadnym konkretnym pojazdem. Nie zmienia to jednak faktu, że dotyczą niemal każdego rejestrowanego w UE jako nowy samochodu osobowego począwszy od 2021 roku. Biorąc pod uwagę, że średnio na terenie UE rejestrowanych jest około 10 mln aut rocznie, zasób danych będących w posiadaniu KE jest gigantyczny.

Opracowanie takiej ilości informacji przerasta możliwości zwykłych arkuszy kalkulacyjnych, nie dziwi więc, że Szwedzi skupili się na próbce około 65 000 popularnych samochodów z lat 2021-2023. W swoim opracowaniu wzięli pod uwagę wszystkie spalinowe układy napędowe z wyjątkiem hybryd plug in. Średnie zużycie paliwa dotyczy więc ogólnie konkretnego modelu, bez względu na rodzaj silnika (benzyna, diesel, hybryda), czy układ napędowy (rodzaj skrzyni biegów i napęd na jedną lub obie osie).

Te auta zużywają najmniej paliwa. Unikatowe dane z europejskich dróg

Dane z europejskich dróg nie pozostawiają wątpliwości. W latach 2021-2023 najoszczędniejszymi samochodami były te wyposażone w napędy hybrydowe, a w tym "segmencie" rynku król jest jeden. W dziesiątce najoszczędniejszych samochodów poruszających się po drogach Starego Kontynentu znajdziemy aż pięć modeli Toyoty. Do tego wypada jeszcze dodać zwycięzcę zestawienia - Mazdę 2 - będącą przecież bratem bliźniakiem Toyoty Yaris.

Dane opracowane przez Szwedów to gorzka pigułka dla takich hegemonów europejskiego rynku jak np. Volkswagen czy Stellantis. Nie sposób przeczyć, że w pierwszej dziesiątce najoszczędniejszych aut w Europie nie znalazł się ani jeden reprezentant lokalnego przemysłu motoryzacyjnego. W zestawieniu znajdziemy za to aż 8 modeli producentów z Japonii i dwa modele koreańskiego producenta.

10 najoszczędniejszych samochodów w Europie według danych Komisji Europejskiej:

Mazda 2 hybrid - średnie rzeczywiste zużycie paliwa 4,4 l/100 km, Toyota Yaris - średnie rzeczywiste zużycie paliwa 4,6 l/100 km, Toyota Yaris Cross - średnie rzeczywiste zużycie paliwa 4,6 l/100 km, Honda Jazz - średnie rzeczywiste zużycie paliwa 4,9 l/100 km, Kia Niro - średnie rzeczywiste zużycie paliwa 5,1 l/100 km, Toyota Corolla - średnie rzeczywiste zużycie paliwa 5,2 l/100 km, Toyota C-HR - średnie rzeczywiste zużycie paliwa 5,4 l/100 km, Honda HR-V - średnie rzeczywiste zużycie paliwa 5,4 l/100 km, Toyota Camry - średnie rzeczywiste zużycie paliwa 5,6 l/100 km, Kia Picanto - średnie rzeczywiste zużycie paliwa 5,7 l/100 km

Dość powiedzieć, że najwyżej sklasyfikowane auto europejskiego producenta to Opel Corsa z wynikiem 5,8 l/100 km a najwyżej notowany pojazd Grupy Volkswagena to Skoda Fabia zużywająca średnio 6,0 l /100 km. Oba modele segmentu B zużywają w prawdziwym życiu więcej paliwa, niż pozycjonowana w segmencie D Toyota Camry.





V8 w elektryku? Mercedes łączy dwa światy INTERIA.PL