Te auta palą najmniej. Japończycy ośmieszyli europejską motoryzację
Analiza obejmująca dane z dziesiątek tysięcy pojazdów zarejestrowanych w UE od 2021 roku wskazuje, że japońskie auta z napędem hybrydowym zdecydowanie wyprzedzają europejskich konkurentów pod względem niskiego zużycia paliwa. Zaskakuje brak przedstawicieli lokalnej branży motoryzacyjnej w pierwszej dziesiątce rankingu.
- Od 2021 roku producenci samochodów muszą raportować Komisji Europejskiej dane o rzeczywistym zużyciu paliwa i emisji CO2.
- Analiza obejmująca 65 tysięcy popularnych samochodów z lat 2021-2023 wykazała, że najoszczędniejsze modele to głównie pojazdy japońskie z napędem hybrydowym.
- W pierwszej dziesiątce najoszczędniejszych samochodów w Europie znalazło się osiem modeli producentów z Japonii i dwa koreańskie, a najwyżej sklasyfikowany europejski samochód zajął dalszą pozycję.
Od 2021 roku producenci samochodów muszą raportować Komisji Europejskiej rzeczywiste zużycie paliwa. Dane służą do monitorowania emisji CO2 z nowych samochodów i stanowią podstawę do naliczenia przez UE ewentualnych kar za ich przekroczenie. Które modele samochodów poruszających się po europejskich drogach zużywają obecnie najmniej paliwa?
Ciekawe zestawienie dotyczące rzeczywistego spalania w warunkach drogowych przedstawił właśnie szwedzki magazyn motoryzacyjny ViBilagare. To największe pismo motoryzacyjne w Szwecji i jedno z najstarszych tego rodzaju wydawnictw w Europie, którego korzenie sięgają 1930 roku.
Przypomnijmy - od 2021 roku producenci samochodów osobowych zobowiązani są przepisami do monitorowania i raportowania Komisji Europejskiej emisji CO2 z ich pojazdów. W rozporządzeniu wykonawczym komisji UE z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie monitorowania i raportowania danych dotyczących emisji CO2 z samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych czytamy, że:
Aby zapewnić jak najszybszy dostęp do danych dotyczących rzeczywistego zużycia paliwa i energii, producenci powinni być zobowiązani do gromadzenia takich danych z nowych samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych zarejestrowanych od dnia 1 stycznia 2021 roku.
Dokument precyzuje, że dane można gromadzić albo w drodze bezpośredniego przekazu danych z pojazdów do producentów, albo za pośrednictwem autoryzowanych sprzedawców lub autoryzowanych stacji obsługi, gdy pojazdy są poddawane serwisowi lub naprawie, a dane pokładowe są odczytywane do innych celów.
Sprawdzili 65 tys. aut. Teraz wiemy, które palą najmniej
Przekazywane organom unijnym statystyki są w pełni anonimowe i nie można ich powiązać z żadnym konkretnym pojazdem. Nie zmienia to jednak faktu, że dotyczą niemal każdego rejestrowanego w UE jako nowy samochodu osobowego począwszy od 2021 roku. Biorąc pod uwagę, że średnio na terenie UE rejestrowanych jest około 10 mln aut rocznie, zasób danych będących w posiadaniu KE jest gigantyczny.
Opracowanie takiej ilości informacji przerasta możliwości zwykłych arkuszy kalkulacyjnych, nie dziwi więc, że Szwedzi skupili się na próbce około 65 000 popularnych samochodów z lat 2021-2023. W swoim opracowaniu wzięli pod uwagę wszystkie spalinowe układy napędowe z wyjątkiem hybryd plug in. Średnie zużycie paliwa dotyczy więc ogólnie konkretnego modelu, bez względu na rodzaj silnika (benzyna, diesel, hybryda), czy układ napędowy (rodzaj skrzyni biegów i napęd na jedną lub obie osie).
Te auta zużywają najmniej paliwa. Unikatowe dane z europejskich dróg
Dane z europejskich dróg nie pozostawiają wątpliwości. W latach 2021-2023 najoszczędniejszymi samochodami były te wyposażone w napędy hybrydowe, a w tym "segmencie" rynku król jest jeden. W dziesiątce najoszczędniejszych samochodów poruszających się po drogach Starego Kontynentu znajdziemy aż pięć modeli Toyoty. Do tego wypada jeszcze dodać zwycięzcę zestawienia - Mazdę 2 - będącą przecież bratem bliźniakiem Toyoty Yaris.
Dane opracowane przez Szwedów to gorzka pigułka dla takich hegemonów europejskiego rynku jak np. Volkswagen czy Stellantis. Nie sposób przeczyć, że w pierwszej dziesiątce najoszczędniejszych aut w Europie nie znalazł się ani jeden reprezentant lokalnego przemysłu motoryzacyjnego. W zestawieniu znajdziemy za to aż 8 modeli producentów z Japonii i dwa modele koreańskiego producenta.
10 najoszczędniejszych samochodów w Europie według danych Komisji Europejskiej:
- Mazda 2 hybrid - średnie rzeczywiste zużycie paliwa 4,4 l/100 km,
- Toyota Yaris - średnie rzeczywiste zużycie paliwa 4,6 l/100 km,
- Toyota Yaris Cross - średnie rzeczywiste zużycie paliwa 4,6 l/100 km,
- Honda Jazz - średnie rzeczywiste zużycie paliwa 4,9 l/100 km,
- Kia Niro - średnie rzeczywiste zużycie paliwa 5,1 l/100 km,
- Toyota Corolla - średnie rzeczywiste zużycie paliwa 5,2 l/100 km,
- Toyota C-HR - średnie rzeczywiste zużycie paliwa 5,4 l/100 km,
- Honda HR-V - średnie rzeczywiste zużycie paliwa 5,4 l/100 km,
- Toyota Camry - średnie rzeczywiste zużycie paliwa 5,6 l/100 km,
- Kia Picanto - średnie rzeczywiste zużycie paliwa 5,7 l/100 km
Dość powiedzieć, że najwyżej sklasyfikowane auto europejskiego producenta to Opel Corsa z wynikiem 5,8 l/100 km a najwyżej notowany pojazd Grupy Volkswagena to Skoda Fabia zużywająca średnio 6,0 l /100 km. Oba modele segmentu B zużywają w prawdziwym życiu więcej paliwa, niż pozycjonowana w segmencie D Toyota Camry.