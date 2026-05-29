Do kiedy niższy VAT i akcyza na paliwo?

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostały nowelizacje dwóch rozporządzeń Ministra Finansów i Gospodarki. Jedno dotyczy obniżonych stawek podatku od towarów i usług (czyli VAT), drugie podatku akcyzowego. Zgodnie z nowymi przepisami w obu przypadkach rozwiązania mają obowiązywać do 15 czerwca 2026 r.

Oba rozwiązania składają się na pakiet ustaw określany jako CPN (Ceny Paliw Niżej), który zaczął działać pod koniec marca. Jest on reakcją polskich władz na wzrost cen paliw. W jego ramach akcyza spadła o 29 gr za litr benzyny i o 28 gr w przypadku litra oleju napędowego. VAT z kolei obniżony jest z 23 do 8 proc.

Warto zaznaczyć, że jeszcze w czasie niedawnego Forum Gospodarczego "Rzeczpospolitej", minister finansów, Andrzej Domański, zapytany o kolejne już przedłużenie programu CPN, odpowiedział, że "prawdopodobne będzie potrzebne" podjęcie takiego właśnie kroku. Podobnie jak poprzednio miało to być przedłużenie obowiązywania programu na kolejne dwa tygodnie.

Jak działają maksymalne ceny paliw?

Dodajmy, że innym rozwiązaniem z pakietu CPN są maksymalne ceny paliw ogłaszane przez ministra energii. Resort publikuje nowe stawki codziennie w dni robocze. Obowiązują one od następnego dnia po ogłoszeniu w Monitorze Polskim. Jeżeli taki komunikat pojawia się przed weekendem lub świętem, ustalone ceny pozostają w mocy do najbliższego dnia roboczego włącznie. Stacje nie mogą przekroczyć tych poziomów pod groźbą kary w wysokości 1 mln zł (kontrolą zajmuje się Krajowa Administracja Skarbowa).

Sama cena maksymalna nie bierze się z powietrza, tylko jest wyliczana według konkretnej formuły. Pod uwagę brana jest średnia hurtowa cena paliw w kraju, do której doliczane są podatki i opłaty. W jej skład wchodzą m.in. akcyza, opłata paliwowa, VAT oraz marża sprzedażowa ustalona na poziomie 30 gr za litr.

Czy na wakacje paliwo będzie tańsze?

Pozostaje jeszcze pytanie, czy program zakładający obniżone ceny paliw będzie funkcjonował również w okresie wakacji. Pytany o tę kwestię jakiś czas temu minister energii Miłosz Motyka stwierdził, że decyzja w tej sprawie powinna zapaść w czerwcu. Zwrócił uwagę, że choć rządowe wsparcie pomaga oszczędzać polskim kierowcom, to stanowi poważne obciążenie dla budżetu państwa.

