W skrócie Stacje paliw w Polsce oferują rabaty na paliwa mimo stabilizacji po wprowadzeniu pakietu Ceny Paliw Niżej.

Orlen i BP przedłużyły promocje rabatowe na paliwa do 24 maja z różnymi warunkami korzystania, a Moya zorganizowała krótką, weekendową akcję rabatową.

Orlen ma największą liczbę stacji paliw w Polsce — 1962 placówki, przed BP z 575 i Moya z 538 stacjami.

W wyniku eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz zamknięcia Cieśniny Ormuz na rynku paliwowym doszło do potężnych zmian - ceny na pylonach wzrosły na całym świecie, a rządzący zostali niejako zmuszeni do wprowadzenia działań realnie powstrzymujących dalsze podwyżki. Nad Wisłą działa pakiet Ceny Paliw Niżej, który nie tylko określa maksymalne stawki za litr dla całego kraju, ale wprowadza także obniżony podatek VAT i akcyzę na paliwa. Dodatkowo same sieci stacji paliw przygotowały dla zmotoryzowanych różne rabaty.

Orlen przedłuża weekendowe rabaty na paliwo. Taniej nawet o 35 gr za litr

Orlen zdecydował się przedłużyć weekendową promocję na paliwa do 24 maja. Aby skorzystać z obniżek należy posiadać aplikację Orlen Vitay, bo to właśnie w niej pojawiają się kupony rabatowe. Największy rabat - sięgający 35 groszy na litrze - dostępny jest tylko wtedy, gdy przy okazji tankowania zrobimy zakupy pozapaliwowe za minimum 5 zł. W przeciwnym razie zniżka spada do 20 groszy.

Orlen przedłuża promocje na paliwa do 24 maja.

Każdy kupon pozwala zatankować jednorazowo do 50 litrów, a w całym okresie promocji limit wynosi 150 litrów benzyny lub oleju napędowego.

W sytuacji, gdy na światowych rynkach pojawia się niepewność i rosną koszty surowców, naszym zadaniem jest łagodzić te wahania i wspierać domowe budżety

Kierowcy zatankują taniej na BP. Rabat sięga 35 groszy

Na podobny krok zdecydowała się sieć BP, która również wydłużyła promocję do 24 maja. Po aktywacji kuponu w aplikacji BPme można liczyć na rabat w wysokości 35 groszy na litrze benzyny Pb95 lub oleju napędowego i - co istotne - nie ma konieczności robienia dodatkowych zakupów. Kupon pojawia się raz w tygodniu i pozwala na jednorazowe tankowanie maksymalnie do 50 litrów paliwa. Warto zaznaczyć, że można go wykorzystać w dowolnym dniu, a nie tylko w weekend.

Krótka promocja na paliwa na stacjach Moya. Zmotoryzowani zaoszczędzą 30 groszy na litrze

Nieco inaczej do promocji paliw podchodzi Moya, która postawiła na krótką, weekendową akcję. Od 8 do 10 maja na wybranych samoobsługowych stacjach Moya express kierowcy mogą skorzystać z rabatu wynoszącego 30 groszy na litrze paliwa. Promocja obejmuje wszystkie dostępne paliwa, a do jej aktywacji wystarczy specjalny kod.

Na stacjach paliw Moya obniżka na paliwo tylko w weekend o 8 do 10 maja.

To największa sieć stacji paliw w Polsce. Orlen ma 1962 placówki

Liczba stacji paliw w Polsce również niejako wpływa na decyzje kierowców, gdzie zatankują swój samochód. Rekordzistą nad Wisłą jest Orlen, który - według danych z lutego bieżącego roku - posiada 1962 stacje paliw. Na drugiej pozycji plasuje się BP Polska z wynikiem 575 stacji, a podium uzupełnia Moya - 538.

