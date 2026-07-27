Tańsze paliwa mogą wrócić. Donald Tusk zdradził termin

W skrócie Rząd rozważa czasowy powrót programu Ceny Paliwa Niżej (CPN), który mógłby obowiązywać przez ostatnie dwa tygodnie wakacji.

Premier Donald Tusk uzależnia wprowadzenie programu od ewentualnego wzrostu cen paliw oraz sytuacji rynkowej związanej z cenami ropy.

Choć w połowie lipca premier wykluczał powrót CPN ze względu na ograniczone możliwości budżetu państwa, teraz dopuszcza taką możliwość.

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Od 31 marca do ostatniego dnia czerwca w Polsce funkcjonował rządowy program CPN, czyli Ceny Paliwa Niżej. Obniżenie należności podatkowej za obrót paliwami i ustalanie codziennej maksymalnej ceny detalicznej przyniosły skutek i zmotoryzowani mogli cieszyć się cenami paliw znacznie niższymi niż w innych krajach Unii Europejskiej. Zakończenie programu spowodowało podwyżki na stacjach, ale CPN może wrócić.

Podczas konferencji prasowej Donald Tusk zapowiedział, że możliwy jest czasowy powrót programu CPN. "Jeśli ceny znów pójdą w górę, zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na dwa ostatnie tygodnie wakacji wprowadzić program CPN. Chodzi o to, żeby Polacy wracający z wakacji mogli skorzystać z niższych cen paliw" - stwierdził premier.

Premier wskazał jednocześnie na niestabilną sytuację cen ropy w związku z atakiem USA na Iran. " Wiemy, że ceny teraz trochę spadły, na światowych rynkach, ale jeszcze nie na stacjach" - powiedział Donald Tusk.

Warto przypomnieć, że jeszcze w połowie lipca premier wyrażał się negatywnie o możliwości powrotu programu CPN. "Z budżetu państwa nie możemy bez końca łożyć na to pieniędzy. I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie, ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice" - powiedział wówczas w Sejmie cytowany przez RMF FM premier.



