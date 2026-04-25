Spis treści: Seat Arona taniej o 10 tys. zł Jakie wyposażenie ma Arona za 86 tys. zł? Niższe ceny to oferta ograniczona czasowo

Seat Arona niewątpliwie nie jest rynkową nowością. Samochód debiutował na salonie we Frankfurcie w 2017 roku i szybko stał się jednym z chętniej kupowanych modeli hiszpańskiej marki. Ta popularność pozwoliła mu przetrwać na rynku tyle lat.

Seat Arona taniej o 10 tys. zł

Teraz tego SUV-a segmentu B można kupić o 10 tys. zł, a więc już od 86 tys. zł, a to jest poziom cenowy marek chińskich.

Na tyle wyceniono samochód w bazowej odmianie wyposażeniowej Style, z silnikiem 1.0 TSI o mocy 95 KM i manualną skrzynią 5-biegową. O 3600 zł droższa jest Arona z silnikiem 1.0 TSI i mocy 115 KM i skrzynią manualną o sześciu przełożeniach. Samochód jest dostępny również z 7-stopniową przekładnią DSG, wówczas ma 115 KM i kosztuje 99 400 zł.

Jakie wyposażenie ma Arona za 86 tys. zł?

Wyposażenie Seata Arona w wersji Style obejmuje m.in. takie systemy jak Lane Assist i Front Assist, tempomat czy funkcje wspierające ruszanie na wzniesieniach. Pokładowy system infotainment umożliwia bezprzewodową integrację ze smartfonami za pośrednictwem interfejsów Android Auto i Apple CarPlay. Ekran cyfrowych zegarów ma 8 cali, a dotykowy systemu infotaiment - 8,25 cala.

Od tego roku gama kolorystyczna Arony została wzbogacona o dwa kolory - odcienie żółtego i czerwonego.

Niższe ceny to oferta ograniczona czasowo

Obniżone ceny dotyczą wersji Style, Style Plus i FR z roku produkcji 2026. Producent zastrzega, że niższe ceny obowiązują do wyczerpania zapasów i pod warunkiem nie korzystania z promocyjnego finansowania.

