W skrócie 22 maja odbędzie się druga licytacja komornicza Rolls-Royce’a Wraith z 2017 r. z ceną wywoławczą 558 174 zł.

Aby wziąć udział, należy wpłacić rękojmię w wysokości 111 634,80 zł najpóźniej do 21 maja.

To druga już licytacja tego egzemplarza. Cena została obniżona względem pierwszego postępowania.

Poszukiwacze prawdziwych perełek sprzedawanych przez komorników bardzo wnikliwie przeglądają publikowane licytacje. Chociaż prym raczej wiodą wiekowe, nieco zaniedbane pojazdy, to coraz częściej nowego nabywcy szukają samochody luksusowe, sportowe i egzotyczne. W ostatnich miesiącach głośnym echem odbiła się licytacja Lamborghini Huracana, Mercedesa G 500 czy Audi SQ8. Poprzednie aukcje może jednak przyćmić nadchodząca licytacja, na którą trafi Rolls-Royce Wraith z 2017 r.

22 maja o godzinie 9.30 odbędzie się druga licytacja Rolls-Royce'a Wraith z 2017 r. To dwudrzwiowe coupe produkowane w latach 2013-2022, które na każdym kroku ocieka luksusem. Ten jednak uzupełniony jest iście sportowym charakterem, bo pod maską pracuje potężny silnik benzynowy 6.6 V12 twin-turbo, który generuje moc 632 KM.

Niebywałym zaskoczeniem jest cena wywoławcza, która wynosi 558 174 zł. To połowa wartości pojazdu szacowanej na 1 116 348 zł.

Licytacja komornicza Rolls-Royce Wraith. Cena rękojmi powala na kolana

Licytacja odbędzie się 22 maja o godzinie 9.30 w Rudzie Śląskiej przy ul. Stara 16. Dla osób zainteresowanych z pewnością ważny jest fakt, że jest to już drugie postępowanie, więc cena wywołania została obniżona względem pierwszego przetargu.

Nie jest to jednak oferta dla wszystkich, a to za sprawą wysokiej ceny rękojmi, która wynosi 10 proc. wartości oszacowania, czyli 111 634,80 zł. Minimalne postąpienie wynosi natomiast 5 582 zł, więc każda kolejna oferta musi być wyższa co najmniej o tę kwotę. Osoby zainteresowane zakupem muszą wpłacić rękojmię najpóźniej do 21 maja.

Wartość tego egzemplarza Rolls-Royce Wraith wyceniana jest na 1 116 348 zł.

Kto może wziąć udział w przetargu? Rolls-Royce Wraith za grosze

W postępowaniu może wziąć udział każdy, kto wpłaci rękojmię w wymaganej wysokości. W przetargu nie mogą natomiast uczestniczyć dłużnik, komornik oraz ich najbliższa rodzina, a także osoby, które brały udział we wcześniejszych licytacjach i nie wywiązały się z ich warunków.

Przetarg zostanie przeprowadzony nawet w przypadku, gdy pojawi się tylko jeden licytant. Oczywiście będzie musiał spełnić wszystkie warunki i zaoferować co najmniej cenę wywoławczą, aby pojazd został sprzedany.

Po wygraniu licytacji nabywca musi od razu wpłacić część ceny. Jeżeli kwota przekracza 500 zł to obowiązek ogranicza się do zapłaty jednej piątej ceny, natomiast reszta - z uwzględnieniem wpłaconej rękojmi - musi zostać uregulowana następnego dnia. Jeżeli w określonym terminie nabywca nie uiści ceny w całości lub części to traci prawa wynikające z przybicia, a także wpłaconą rękojmię. W takiej sytuacji przetarg może zostać powtórzony.

Istotny jest również fakt, że licytacja komornicza nie przewiduje klasycznej reklamacji w rozumieniu przepisów prawa konsumenckiego. Zakup odbywa się na ryzyko nabywcy, więc nabyty pojazd nie podlega zwrotowi ani wymianie.

