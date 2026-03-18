W skrócie Zakończono rozbudowę stacji kolejowej i terminala intermodalnego w porcie w Gdyni, umożliwiając obsługę najdłuższych pociągów towarowych w Polsce.

Inwestycja obejmowała budowę 115 km torów, 359 rozjazdów, modernizację mostu, system retencyjny, publiczną ładownię i poprowadzenie 20 km kabli pod ziemią.

Terminal intermodalny w Gdyni obsługuje ładunki cywilne i wojskowe oraz był częściowo finansowany ze środków unijnych w ramach programu "Łącząc Europę".

Rozwój infrastruktury kolejowej to nie tylko inwestycja w sam transport, lecz także skuteczny sposób na zmniejszenie natężenia ruchu ciężarówek na drogach. Mniejsza liczba tirów w transporcie drogowym przekłada się na wolniejsze zużycie nawierzchni, niższe koszty remontów oraz wyraźne ograniczenie emisji spalin i hałasu.

Jedyna taka autostrada w Polsce. 115 km torów i 359 rozjazdów

Odpowiedzią na te wyzwania jest stacja kolejowa w Gdyni, która została przystosowana do obsługi najdłuższych składów towarowych w Polsce. W ramach inwestycji powstało 115 km nowych torów i 359 rozjazdów, a także dwa wiadukty o długości 640 i 170 metrów.

Modernizacji poddano most nad rzeką Chylonką, a teren zabezpieczono systemem trzynastu podziemnych zbiorników retencyjnych i nową siecią kanalizacyjną. Dodatkowo stacja zyskała publiczną ładownię, a wszystkie przewody energetyczne poprowadzono pod ziemią na 20 km, eliminując ryzyko kolizji z liniami wysokiego napięcia.

To jednak nie wszystko. Na terenie stacji znajduje się także największa w Polsce głowica rozjazdowa, łącząca 39 torów, co czyni ją jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. Tak rozbudowana infrastruktura zwiększa przepustowość portu i umożliwia transport większej ilości towarów w krótszym czasie, ograniczając jednocześnie ruch ciężarówek na drogach, co przekłada się na mniejsze zużycie nawierzchni, niższe koszty remontów oraz redukcję hałasu i emisji spalin.

Terminal intermodalny w Gdyni to punkt łączący morze i kolej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podkreśla, że terminal intermodalny w Gdyni pełni podwójną funkcję: obsługuje zarówno ładunki cywilne, jak i sprzęt wojskowy. Rozbudowa gdyńskiego portu i jego zaplecza kolejowego ma zatem znaczenie strategiczne dla całej Europy.

Dzięki niej wzrosła możliwość przewozu ładunków koleją do portów morskich, w tym do Gdańska, co zwiększyło odporność całego systemu logistycznego. W szczytowym okresie prac budowlanych na placu działało około 500 pracowników i 200 maszyn.

Modernizacja infrastruktury portowej i kolejowej nie tylko usprawniła transport, lecz także wspierała rozwój regionalnej gospodarki i ograniczała wpływ transportu na środowisko. Część kosztów inwestycji, szacowanej na około 73 mln zł, była finansowana ze środków unijnych w ramach programu "Łącząc Europę".

