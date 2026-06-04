Takich cen na stacjach nie było od miesięcy. Ale już widać ciemne chmury

Spis treści: Ceny paliw na stacjach. Benzyna poniżej 6 zł za litr Benzyna niemal jak przed rokiem, diesel wyraźnie droższy LPG tanieje kolejny tydzień z rzędu Agresja USA i Izraela na Iran wciąż wpływa na ceny ropy Zapasy ropy maleją. Rynek obawia się letniego deficytu Czy ceny paliw znów wzrosną?

Ceny paliw w Polsce pozostają na jednych z najniższych poziomów od wielu miesięcy. Początek czerwca przyniósł jednak zmianę trendu widocznego wcześniej na rynku hurtowym. Analitycy biura Reflex zwracają uwagę, że spadki cen paliw wyhamowały, a dalszy rozwój sytuacji będzie w dużej mierze zależał od wydarzeń na światowych rynkach ropy.

Ceny paliw na stacjach. Benzyna poniżej 6 zł za litr

Według najnowszych danych średnia cena benzyny 95 wynosi obecnie 5,92 zł za litr. To aż o 35 groszy mniej niż tydzień wcześniej. Benzyna 98 kosztuje przeciętnie 6,53 zł za litr, natomiast za litr oleju napędowego kierowcy płacą średnio 6,32 zł.

Najmniej zmian odnotowano w przypadku autogazu. LPG kosztuje obecnie średnio 3,56 zł za litr, a jego cena w ciągu tygodnia symbolicznie spadła.

Eksperci oceniają, że obecne poziomy cen powinny utrzymać się przez większą część długiego weekendu. Pomaga w tym nadal funkcjonujący pakiet CPN, dzięki któremu skutki wzrostów na rynkach międzynarodowych nie są jeszcze w pełni odczuwalne na krajowych stacjach.

Benzyna niemal jak przed rokiem, diesel wyraźnie droższy

Analitycy z BM Reflex zwracają uwagę na ciekawą zmianę w relacji obecnych cen do ubiegłorocznych poziomów. Po spadku poniżej granicy 6 zł za litr benzyna 95 jest już tylko nieznacznie droższa niż przed rokiem.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku oleju napędowego. Diesel kosztuje dziś średnio o 58 groszy więcej na litrze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Trzeba przy tym pamiętać, że niższe ceny paliw to efekt rządowego programu CPN, dzięki któremu obniżono VAT i akcyzę.

LPG tanieje kolejny tydzień z rzędu

Dobrą wiadomością dla użytkowników instalacji gazowych są kolejne obniżki cen autogazu. Od lokalnego szczytu zanotowanego w pierwszej połowie kwietnia średnia cena LPG spadła już o 28 groszy na litrze.

Nie zmienia to jednak faktu, że autogaz pozostaje wyraźnie droższy niż przed rokiem. Obecne ceny są o około 25 proc. wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku. To paliwo jako jedyne nie zostało przez rząd objęte pakietem CPN, przez co kierowcy tankujący LPG nadal płacą wysoki VAT i akcyzę.

Agresja USA i Izraela na Iran wciąż wpływa na ceny ropy

Analitycy BM Reflex podkreślają, że sytuacja na rynku paliw coraz mocniej zależy od wydarzeń geopolitycznych. Głównym czynnikiem, który zatrzymał wcześniejsze spadki cen hurtowych, jest ponowny wzrost notowań ropy naftowej związany z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Rosną nie tylko ceny samej ropy, ale również paliw gotowych na światowych rynkach. Kontrakty na ropę Brent z sierpniową dostawą są obecnie wyceniane w pobliżu 98 dolarów za baryłkę. Wzrosty widoczne są także na rynku ARA, który stanowi jeden z kluczowych punktów odniesienia dla europejskich cen benzyny i oleju napędowego.

Zapasy ropy maleją. Rynek obawia się letniego deficytu

Dodatkowym impulsem dla wzrostu cen są informacje napływające ze Stanów Zjednoczonych. Dane American Petroleum Institute wskazują, że w ubiegłym tygodniu zapasy ropy zmniejszyły się o 6,75 mln baryłek.

Jednocześnie strategiczne rezerwy surowca pozostają na najniższych poziomach od początku 2024 roku.

Na ryzyko zwraca uwagę również Międzynarodowa Agencja Energetyczna. Według prognoz IEA w lipcu i sierpniu światowy rynek ropy może wejść w okres zwiększonego napięcia podażowego. Kurczące się zapasy mogą zbiec się z sezonowym wzrostem zapotrzebowania na paliwa związanym z wakacyjnymi podróżami.

Czy ceny paliw znów wzrosną?

Zdaniem ekspertów BM Rexlex przestrzeń do dalszych obniżek cen paliw staje się coraz mniejsza. Prognozy Międzynarodowej Agencji Energetycznej zakładają utrzymanie się deficytu na globalnym rynku ropy także w kolejnych miesiącach.

Jeżeli napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie będą się nasilać, a światowe zapasy ropy pozostaną na niskim poziomie, kierowcy muszą liczyć się z możliwością ponownych wzrostów cen na stacjach. Na razie jednak sytuacja pozostaje stabilna, a tankowanie w Polsce nadal jest znacznie tańsze niż jeszcze kilka tygodni temu.





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