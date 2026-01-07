Tak wygląda nowy Polonez. Gdzie można go zobaczyć?

W skrócie Polonez powrócił jako projekt nowoczesnego, elektrycznego samochodu opracowanego przez Vosco Automotive.

Chociaż nie udało się rozpocząć produkcji, prototyp auta trafi na wystawę w Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie.

Projekt wzbudził mieszane uczucia wśród internautów – jedni doceniają modernizację, inni są rozczarowani odejściem od oryginału.

Polska motoryzacja od lat budzi sentyment, a marzenia o powrocie rodzimych samochodów wciąż rozpalają wyobraźnię fanów. Próby reaktywacji Syreny, Warszawy czy słynnego "malucha" pokazały, że tęsknota za klasykami jest wciąż żywa. W 2020 roku nadszedł moment, w którym również kultowy Polonez doczekał się nowego życia - choć niestety tylko w formie projektu.

Polonez jako elektryczna limuzyna? Niezwykły projekt

Wyzwanie to podjęła ekipa Vosco Automotive z Kutna, przygotowując nowoczesną, limitowaną interpretację rodzimego klasyka. Projekt, który w zamyśle miał stać się samochodem elektrycznym, przeszedł etap szczegółowych szkiców, a w Kutnie powstała jego pełnowymiarowa makieta. Jak mówił Damian Woliński - projektant auta - nowy Polonez to samochód typu sportback, mierzący ponad 5 metrów długości. Rozmiary świadczą o jego "dostojnym charakterze, przy zachowaniu klasycznych proporcji wielobryłowego nadwozia starego modelu".

Dwa lata później ten sam projektant zaprezentował szkice Poloneza w zupełnie nowej odsłonie - jako SUV-a o sylwetce coupe. Poza nazwą pojazd nie miał jednak wiele wspólnego z legendarnym pierwowzorem. W tym czasie firma Vosco Automotive poszukiwała inwestora, który umożliwiłby rozwój elektrycznego modelu Vosco EV2. Przyszłość projektu pozostawała niepewna, ponieważ wprowadzenie auta na rynek wymagało nakładów sięgających 250 milionów złotych.

Projekt Poloneza trafi na wystawę. Każdy będzie mógł go zobaczyć

Ostatecznie żadna z wizji nie została urzeczywistniona, a aktywność Vosco Automotive w mediach społecznościowych ustała niemal trzy lata temu. Choć mogłoby się wydawać, że marzenia o polskim samochodzie znów trzeba odłożyć na półkę, projekt Poloneza nie odszedł całkowicie w zapomnienie. Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie ogłosiło, że już wkrótce niezwykła makieta auta zajmie swoje miejsce na oficjalnej wystawie.

"Z Poloneza została tylko nazwa". Nie wszystkim się podoba

Trzeba przyznać, że niezwykły projekt wzbudził sporo emocji wśród fanów motoryzacji. Pod filmem muzeum pojawiło się wiele komentarzy - od zdziwienia po zachwyt. Część internautów nie dowierzała, pytając: "To jest Polonez?!", inni z kolei krytykowali projekt, twierdząc, że "z Poloneza została tylko nazwa".

Nie brakowało jednak również głosów uznania - wielu komentujących podkreślało, że model jest "piękny i będzie co oglądać". Niezależnie od opinii, możliwość zobaczenia z bliska tej koncepcji z pewnością stanie się ciekawym doświadczeniem i okazją do refleksji nad tym, jak mogłaby dziś wyglądać polska motoryzacja.

