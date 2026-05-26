W skrócie Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji trenowali techniki jazdy na lodzie w szwedzkim Arjeplog, znanym centrum testów motoryzacyjnych.

Szkolenie obejmowało jazdę BMW M3 w warunkach skrajnie ograniczonej przyczepności oraz naukę kontroli pojazdu podczas poślizgów i ekstremalnych temperatur.

Wyjazd był częścią projektu szkoleniowego KODA realizowanego w latach 2025–2027 i finansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Flota policji jest systematycznie modernizowana, a to oznacza, że swoje umiejętności podnosić muszą również funkcjonariusze. Chociaż najróżniejsze wydarzenia organizowane na torach wyścigowych oraz płytach poślizgowych odbywają się cyklicznie, to zdecydowanie rzadziej treningi w takiej formie mają miejsce w tak odległym i ekstremalnym miejscu. Funkcjonariusze Wydziału Bojowego podnosili swoje umiejętności jazdy w szwedzkiej części Laponii dosiadając BMW M3, które w zależności od wersji i napędu dysponuje mocą od 480 do 530 KM.

Szkolenie zostało zorganizowane w centrum BMW Area M Winter znajdującym się w północnej części Szwecji. Arjeplog od lat uchodzi za światowe centrum zimowych testów motoryzacyjnych. Surowy klimat, skute lodem jeziora i temperatury spadające wyraźnie poniżej zera sprawiają, że producenci samochodów regularnie sprawdzają tam swoje modele w najbardziej wymagających warunkach. Teraz z tych samych tras korzystali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji.

Policjanci do dyspozycji mieli BMW M3, czyli kultowy model bawarskiego producenta napędzany silnikiem 3.0 R6 TwinPower Turbo, który w wersji podstawowej generuje moc 480 KM, a w odmianie Competition aż 530 KM. Warto zaznaczyć, że model ten dostępny jest również w odmianie Touring, która - choć hucznie zapowiadana była od końca lat 90. - ostatecznie pojawiła się w ofercie dopiero w 2022 r.

Wyjazd był częścią większego projektu szkoleniowego realizowanego przez Zarząd III CBŚP pod nazwą "KODA". Program finansowany jest z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i będzie prowadzony w latach 2025-2027. W całym projekcie zaplanowano aż 43 tygodniowe szkolenia obejmujące sześć głównych bloków tematycznych.

Jednym z najważniejszych elementów była nauka jazdy w warunkach skrajnie ograniczonej przyczepności. Policjanci ćwiczyli dynamiczne prowadzenie pojazdu na oblodzonej nawierzchni, kontrolowanie poślizgów oraz techniki jazdy defensywnej i ofensywnej wykorzystywane podczas zatrzymywania niebezpiecznych przestępców.

Funkcjonariusze trenowali również reakcje samochodu podczas nagłej utraty przyczepności oraz zachowanie systemów bezpieczeństwa w ekstremalnie niskich temperaturach. Wszystko odbywało się na specjalnie przygotowanych trasach wytyczonych na zamarzniętych jeziorach.

CBŚP: "umiejętności za kierownicą są równie ważne jak strzelanie"

Policja podkreśla, że tego typu szkolenia mają bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo prowadzonych działań operacyjnych. Funkcjonariusze pionu bojowego bardzo często uczestniczą w dynamicznych realizacjach, pościgach i zatrzymaniach osób poruszających się samochodami.

Dla funkcjonariuszy jednostek o profilu specjalnym umiejętność prowadzenia pojazdu w każdych warunkach - od gęstego ruchu miejskiego po ekstremalne sytuacje drogowe - jest równie ważna, co techniki strzeleckie czy taktyka bojowa. Wyjazd do Arjeplog to inwestycja w bezpieczeństwo naszych działań

Arjeplog od lat przyciąga producentów samochodów

Samo Arjeplog nie jest przypadkowym miejscem na mapie motoryzacji. Niewielka miejscowość położona około 50 km od koła podbiegunowego od lat stanowi jedno z najważniejszych centrów testowych dla producentów samochodów z całego świata. To właśnie tam producenci sprawdzają działanie napędów 4x4, systemów ESP, kontroli trakcji czy zachowanie samochodów podczas poślizgów.

