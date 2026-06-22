Producenci samochodów coraz chętniej sięgają po modele, które kierowcy znają sprzed lat. Fiat od dawna korzysta z legendy 500-ki, BMW zbudowało osobną markę wokół MINI, Renault wróciło do modelu 5, a Volkswagen pokazał, że nawet klasyczny bus może dostać nowe życie jako elektryczny ID.Buzz. Wspólny mianownik jest prosty: sam zasięg, ekran i moc ładowania nie wystarczą. Samochód musi jeszcze coś znaczyć.

W polskiej motoryzacji takich nazw nie było wiele, ale Nysa należy do tych, których nie trzeba długo tłumaczyć. Przez lata była wszędzie. Woziła pacjentów, milicjantów, pracowników zakładów, ekipy remontowe, towary do sklepów i ludzi na wycieczki. Nie była samochodem marzeń w takim sensie jak sportowe coupe czy zachodni sedan z Pewexu, ale była jednym z najbardziej charakterystycznych pojazdów codziennej Polski. I właśnie dlatego współczesna Nysa mogłaby mieć więcej sensu niż kolejny elektryczny SUV.

Tak mogłaby wyglądać współczesna Nysa. Robert Bernard Osiecki przygotował niezależną wizję pasażerskiej i dostawczej wersji polskiej legendy Robert Bernard Osiecki materiały prasowe

Nysa była wszędzie. Tak zapamiętali ją polscy kierowcy

Historia Nysy zaczęła się w latach 50. XX wieku. Na terenie dawnej Fabryki Mebli Stalowych "Zachów" powstały Zakłady Budowy Nadwozi Samochodowych, które początkowo zajmowały się zabudowami dla ciężarówek. Pod koniec 1956 roku zapadła decyzja o stworzeniu własnego pojazdu opartego na podzespołach Warszawy. Pierwsze egzemplarze Nysy N57 wyjechały na drogi rok później, a produkcja ulepszonego modelu N58 ruszyła w 1958 roku.

Z czasem Nysa stała się jednym z symboli polskiego transportu użytkowego. Występowała w wielu odmianach: jako furgon, mikrobus, karetka, radiowóz, pojazd specjalny i samochód dla zakładów pracy. Ostatnie egzemplarze opuściły fabrykę w lutym 1994 roku. Później w Nysie produkowano jeszcze m.in. Poloneza Trucka oraz dostawcze Citroeny C15 i Berlingo.

Dziś dawne Nysy są już oldtimerami, ale ich kształt nadal działa na wyobraźnię. Krótki przód, pudełkowate nadwozie, duże przeszklenia i prosta użytkowa forma sprawiają, że ten samochód bardzo łatwo przełożyć na język współczesnego elektrycznego vana.

Projektant pokazał współczesną Nysę. To nie jest oficjalny model

Właśnie tym tropem poszedł Robert Bernard Osiecki, który przygotował niezależną wizję współczesnej Nysy. Nie jest to oficjalny projekt producenta ani zapowiedź powrotu marki do salonów. To autorska interpretacja, pokazująca, jak polski dostawczak z czasów PRL-u mógłby wyglądać, gdyby zaprojektować go dziś jako elektryczny samochód miejski.

Na wizualizacjach widać dwie podstawowe odmiany. Wersja pasażerska przypomina niewielkiego, przyjaznego vana z dużymi szybami, przeszklonym dachem i prostą, pudełkowatą bryłą. Furgon pokazuje bardziej użytkowe oblicze projektu - z pełną zabudową, dużymi tylnymi drzwiami i minimalistycznym tyłem. W obu przypadkach najważniejsze są proporcje: krótki przód, obłe narożniki, pionowo poprowadzona kabina i okrągłe światła, które nadają autu trochę retrofuturystyczny charakter.

To ważne, bo udana reaktywacja dawnego modelu nie polega na skopiowaniu starego samochodu. Renault 5, Fiat 500 czy Volkswagen ID.Buzz działają dlatego, że zachowują kilka rozpoznawalnych cech pierwowzoru, ale nie próbują udawać auta sprzed pół wieku. W projekcie współczesnej Nysy działa podobny mechanizm. Auto jest proste, lekkie wizualnie i użytkowe, ale nie wygląda jak muzealny eksponat przeniesiony na nowe koła.

Nowa Nysa jako elektryczny van? Ten pomysł nie jest przypadkowy

Sam autor projektu podkreśla, że Nysa jest kolejną odsłoną jego współczesnych interpretacji polskich legend. Wcześniej pracował m.in. nad wizjami Syreny, Warszawy, Poloneza oraz Fiatów 126p i 125p. Jak tłumaczy, projekt powstał w ramach ćwiczeń i budowania portfolio, a przy pracy korzystał z narzędzi AI, które pomagają mu przekładać pomysły z głowy i szkiców na realistyczne wizualizacje.

Wizja nowej Nysy łączy charakter dawnego vana z proporcjami współczesnego elektrycznego samochodu miejskiego Robert Bernard Osiecki materiały prasowe

"Projekt Nysy to kolejna odsłona moich współczesnych interpretacji polskich legend, po Syrenie, Warszawie, Polonezie i Fiatach 126p i 125p" - wyjaśnia Robert Bernard Osiecki.

Projektant zaznacza też istotną rzecz: jego wizja nie ma związku z wcześniejszymi pracami nad elektryczną Nysą, o których na łamach Interii pisaliśmy wcześniej. To rozróżnienie jest kluczowe, bo w przypadku tej marki przez lata pojawiały się nie tylko sentymentalne pomysły, ale też realne próby jej reaktywacji.

Wrocławska e-Nysa miała być czymś więcej niż wizualizacją

O powrocie Nysy mówiło się już wcześniej. W 2017 roku pisaliśmy o planach związanych z terenami dawnej Fabryki Samochodów Dostawczych i Nyskim Parkiem Przemysłowym. Wśród firm zainteresowanych inwestycją pojawiała się wtedy Nysa Zakład Pojazdów S.A., która miała inwestować w centrum badawczo-rozwojowe i linię produkcyjną dla lekkich samochodów elektrycznych.

Jeszcze ciekawiej zrobiło się w 2023 roku, gdy we Wrocławiu pojawiły się jeżdżące prototypy i trwały prace badawczo-rozwojowe we współpracy z Politechniką Wrocławską oraz instytutami Łukasiewicza. Firma pracowała nad modułową platformą dla elektrycznego pojazdu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Według ówczesnych założeń samochód miał korzystać z polskiego silnika elektrycznego, modułowych pakietów baterii i konstrukcji pozwalającej tworzyć różne wersje nadwoziowe. W materiałach pojawiały się dane dotyczące mocy, zasięgu, ładowności i planów komercjalizacji. Problem w tym, że od tamtego czasu temat nie przeszedł do etapu, który zobaczyłby przeciętny kierowca: nie ma seryjnej Nysy w salonach, nie ma cennika i nie ma masowej produkcji.

Prototypy Nysy z Nysa Zakład Pojazdów S.A Informacja prasowa (moto)

Dlatego dzisiejsza wizja Roberta Bernarda Osieckiego nie jest kontynuacją tamtego projektu. Jest raczej przypomnieniem, że sama marka nadal ma bardzo silny potencjał. Być może nawet większy dziś niż jeszcze dekadę temu.

Dlaczego Nysa pasuje do czasów elektrycznych dostawczaków

Współczesna Nysa nie musiałaby być wyłącznie samochodem dla nostalgików. Wręcz przeciwnie - jej sens byłby bardzo praktyczny. Małe i średnie elektryczne vany coraz lepiej pasują do miast, usług, lokalnych dostaw, przewozu osób, firm kurierskich, hoteli, samorządów i małych biznesów. W wielu takich zastosowaniach duży zasięg nie jest najważniejszy, bo samochód codziennie wraca do bazy. Liczy się przestrzeń, zwrotność, niskie koszty eksploatacji i prosta zabudowa.

Dawna Nysa była właśnie takim narzędziem. Nie efektownym, nie luksusowym, ale użytecznym. Jej współczesna interpretacja mogłaby więc ominąć pułapkę pustej nostalgii. To nie musiałby być "samochód z dzieciństwa" odtworzony dla samego wspominania. Bardziej sensowny byłby polski van w kilku wersjach: osobowej, dostawczej, warsztatowej, kamperowej, hotelowej albo miejskiej.

Tym bardziej, że rynek już zna ten scenariusz. Volkswagen ID.Buzz nie jest przecież tylko ćwiczeniem stylistycznym z historii marki. To próba przeniesienia legendy Busa do świata elektromobilności. Nysa nie miała takiego globalnego znaczenia, ale w Polsce jej rozpoznawalność jest nadal bardzo wysoka. A projekt Osieckiego pokazuje, że tę historię dałoby się opowiedzieć współczesnym językiem.

Dostawcza wersja nowej Nysy pokazuje, że dawny polski model mógłby wrócić nie tylko jako symbol, ale też jako praktyczny van Robert Bernard Osiecki materiały prasowe

Polska legenda, której nikt oficjalnie nie wskrzesił

Na razie nowa Nysa pozostaje więc w trzech światach naraz. Pierwszy to historia - realna, przemysłowa i mocno zakorzeniona w polskiej motoryzacji. Drugi to wcześniejsze próby reaktywacji marki i prace nad elektrycznym dostawczakiem. Trzeci to niezależne wizualizacje, które pokazują, jak taki samochód mógłby wyglądać, gdyby ktoś potraktował ten temat podobnie jak Renault 5, Fiata 500 czy Volkswagena ID.Buzza.

I właśnie tu jest największa siła tego pomysłu. Nysa nie musiałaby udawać auta premium, sportowego crossovera ani technologicznego manifestu. Wystarczyłoby, żeby była tym, czym była kiedyś: prostym, funkcjonalnym samochodem do pracy i przewozu ludzi. Tylko zaprojektowanym od nowa, z napędem elektrycznym i stylistyką, która nie wstydzi się własnej historii.

Na razie to tylko wizja projektanta. Ale patrząc na to, jak mocno producenci samochodów zaczęli monetyzować nostalgię, trudno nie zadać prostego pytania: skoro świat dostał nowego Volkswagena Busa, nowe Renault 5 i kolejne wcielenia Fiata 500, to dlaczego Polska nie mogłaby mieć nowej Nysy?





To Porsche waży 2,5 tony. Sprawdziłem, czy czuć to za kierownicą INTERIA.PL