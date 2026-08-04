Tak działa nowe prawo. Prawie 4 tys. zatrzymanych praw jazdy

W skrócie W pierwszej połowie 2026 roku za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym prawo jazdy straciło 7869 kierowców, a poza nim 3442 osoby.

Od końca marca 2026 roku nowe przepisy doprowadziły do zatrzymania 143 praw jazdy za drift oraz 58 za jazdę na jednym kole, co jest obligatoryjną karą.

W pierwszej połowie 2026 roku policja odnotowała 666 ofiar śmiertelnych wypadków, co stanowi spadek o 8,3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2025 roku.

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W pamięci kierowców 2026 r. zapisze się jako ten, w którym nastąpiły wręcz rewolucyjne zmiany przepisów drogowych. Oczywiście kierunkiem przyjętym przez rząd było zaostrzenie prawa, ale większość zmian ma niewielki wpływ na życie przeciętnego kierowcy. Większe kłopoty mają jednak piraci drogowi. Pozytywny efekt zmian widać w statystyce wypadków drogowych w pierwszej połowie roku. Wiemy też, jak dotkliwe były zmiany dla kierowców, którzy szczególnie chętnie ignorują przepisy.

Prawa jazdy "lecą" poza obszarem zabudowanym

Jak informuje Komenda Główna Policji, od 3 marca do końca czerwca 2026 r. poza obszarem zabudowanym za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h zatrzymano na trzy miesiące 3442 prawa jazdy. W tym samym czasie w obszarze zabudowanym za takie wykroczenie na trzy miesiące prawo jazdy straciło 7869 osób.

Od 3 marca 2026 r. przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h poza obszarem zabudowanym również skutkuje zatrzymaniem prawa jazdy. Przepis dotyczy tylko dwukierunkowych dróg jednojezdniowych. Jak pokazują pierwsze miesiące stosowania nowego przepisu, w związku ze zmianami prawo jazdy straciło o 43 proc. więcej osób, niż byłoby to przy obowiązywaniu starych przepisów.

Kary za drift i jazdę na jednym kole

Tegoroczną nowością w przepisach jest też obligatoryjne zatrzymywanie prawa jazdy na trzy miesiące za jazdę na jednym kole lub drift, czyli celowe wprowadzanie kół pojazdu w poślizg. Takie przepisy obowiązują od 30 marca 2026 r. Jakie są ich skutki? Według informacji policji, do połowy 2026 r. za drift zatrzymano 143 prawa jazdy, a za jazdę na jednym kole 58 praw jazdy.

Nielegalne wyścigi. Kary nawet dla widzów

Od 29 stycznia 2026 r. obowiązują również nowe przepisy dotyczące odpowiedzialności za udział w nielegalnym wyścigu. Jak informuje KGP, od tego momentu do końca czerwca wykryto 13 przypadków organizowania nielegalnych wyścigów. W ramach czynności związanych z ośmioma niezgłoszonymi spotkaniami kierowców sprawdzono 295 pojazdów.

111 osób pociągnięto do odpowiedzialności za udział w nielegalnym zgromadzeniu. Co ciekawe, obowiązujące od 29 stycznia przepisy pozwalają również na karanie grzywną widzów nielegalnych wyścigów. Według KGP, taką sankcję zastosowano wobec 53 osób.

Na drogach jest znacznie bezpieczniej

Można nie zgadzać się z wszystkimi rozwiązaniami, jakie w przepisach drogowych w tym roku wprowadził rząd. Nie da się jednak zaprzeczyć temu, że na polskich drogach robi się coraz bezpieczniej, a różnica względem pierwszej połowy 2025 r., który jak dotąd był najbezpieczniejszy od czasu popularyzacji samochodów, jest wyraźna.

Liczba śmiertelnych ofiar wypadków w pierwszej połowie 2026 r. wyniosła 666 i była o 8,3 proc. niższa niż w analogicznym okresie 2025 r. Od stycznia do końca czerwca 2026 r. na polskich drogach doszło do 9135 wypadków (spadek o 2,6 proc.). Liczba wypadków z udziałem pieszych wyniosła 1693 (spadek o 8,2 proc.), a liczba ich śmiertelnych ofiar wyniosła 125 (spadek o 10,1 proc.).

Co warte odnotowania, w pierwszej połowie 2026 r. policja sprawdziła trzeźwość 10,2 mln kierujących. W całym 2025 r. przeprowadzono 17,9 mln takich kontroli, więc w 2026 r. zanosi się na rekordową liczbę kontroli trzeźwości. Jak informuje policja, w pierwszej połowie 2026 r. w wyniku działań wyeliminowano 18 245 kierujących w stanie nietrzeźwości, czyli mających powyżej 0,5 prom. alkoholu w organizmie.