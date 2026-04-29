W skrócie System monitoringu w tunelu na Zakopiance zarejestrował mężczyznę spacerującego odcinkiem przeznaczonym wyłącznie dla pojazdów.

Operatorzy centrum sterowania ruchem wezwali patrol policji, który zatrzymał pieszego i ustalił przyczyny jego obecności w tunelu.

Policjanci przewieźli mężczyznę radiowozem poza odcinek tunelu, eliminując zagrożenie.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Oddany do użytku w 2022 roku tunel na Zakopiance od dłuższego czasu cieszy się niesłabnącą popularnością i bije kolejne rekordy natężenia ruchu. Niemal od samego początku stał się jednym z kluczowych elementów trasy łączącej Kraków z Zakopanem, znacząco usprawniając przejazd na tym odcinku. Jak się jednak okazuje, nie tylko kierowcy są zainteresowani korzystaniem z tego udogodnienia.

Tajemniczy mężczyzna w tunelu na Zakopiance

Jak donosi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), system monitoringu zarejestrował zdarzenie odbiegające od codziennego obrazu ruchu drogowego. W tunelu pojawił się bowiem tajemniczy mężczyzna, który najwyraźniej postanowił przejść jego odcinek na własnych nogach. Zdarzenie szybko zwróciło uwagę operatorów, ponieważ obecność osoby pieszej w takim miejscu stanowi poważne zagrożenie.

Rozwiń

Zarejestrowany mężczyzna poruszał się pewnym krokiem, trzymając w ręku niebieską torbę. Nic nie wskazywało na to, by był świadomy ryzyka, jakie podejmuje. To o tyle istotne, że tunel na Zakopiance jest obiektem zaprojektowanym wyłącznie dla ruchu pojazdów. Te mogą tam osiągać prędkość nawet 90 km/h.

Pieszy narażał nie tylko siebie, ale innych uczestników ruchu

Jego zachowanie mogło doprowadzić do bardzo poważnej sytuacji. Poruszanie się pieszo w takim miejscu oznacza bezpośrednie narażenie na ruch samochodowy, kontakt ze spalinami oraz całkowity brak ochrony przed nadjeżdżającymi pojazdami. W takich warunkach nawet chwila nieuwagi może zakończyć się tragicznie. Nic więc dziwnego, że operatorzy centrum sterowania ruchem natychmiast podjęli decyzję o wezwaniu odpowiednich służb.

Na miejsce zdarzenia skierowano patrol policji. Radiowóz poruszający się na sygnałach dotarł do mężczyzny i skutecznie przerwał jego marsz. Funkcjonariusze zatrzymali pieszego, aby ustalić przyczyny jego obecności w tunelu oraz upewnić się, że nie znajduje się w stanie wymagającym pomocy.

Policjanci pomogli mężczyźnie wydostać się z tunelu

Ostatecznie, zamiast kontynuować niebezpieczną wędrówkę, mężczyzna został przewieziony radiowozem poza odcinek tunelu. Taka forma "transportu" okazała się jedynym rozsądnym rozwiązaniem, które pozwoliło szybko i bezpiecznie zakończyć sytuację oraz wyeliminować zagrożenie. Cała interwencja przebiegła sprawnie i bez komplikacji, a sytuację udało się szybko opanować.

Audi RS3 Competition Limited to hołd dla legendy. Takich aut już nie będzie INTERIA.PL