Tajemniczy pieszy w tunelu na Zakopiance. Natychmiastowa reakcja służb
W tunelu na Zakopiance doszło do nietypowego zdarzenia. Kamery monitoringu zarejestrowały mężczyznę z reklamówką w ręku, który spacerował odcinkiem przeznaczonym wyłącznie dla samochodów. Sytuacja była na tyle poważna, że natychmiast podjęto interwencję, dzięki czemu udało się uniknąć potencjalnie groźnych konsekwencji.
Oddany do użytku w 2022 roku tunel na Zakopiance od dłuższego czasu cieszy się niesłabnącą popularnością i bije kolejne rekordy natężenia ruchu. Niemal od samego początku stał się jednym z kluczowych elementów trasy łączącej Kraków z Zakopanem, znacząco usprawniając przejazd na tym odcinku. Jak się jednak okazuje, nie tylko kierowcy są zainteresowani korzystaniem z tego udogodnienia.
Tajemniczy mężczyzna w tunelu na Zakopiance
Jak donosi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), system monitoringu zarejestrował zdarzenie odbiegające od codziennego obrazu ruchu drogowego. W tunelu pojawił się bowiem tajemniczy mężczyzna, który najwyraźniej postanowił przejść jego odcinek na własnych nogach. Zdarzenie szybko zwróciło uwagę operatorów, ponieważ obecność osoby pieszej w takim miejscu stanowi poważne zagrożenie.
Zarejestrowany mężczyzna poruszał się pewnym krokiem, trzymając w ręku niebieską torbę. Nic nie wskazywało na to, by był świadomy ryzyka, jakie podejmuje. To o tyle istotne, że tunel na Zakopiance jest obiektem zaprojektowanym wyłącznie dla ruchu pojazdów. Te mogą tam osiągać prędkość nawet 90 km/h.
Pieszy narażał nie tylko siebie, ale innych uczestników ruchu
Jego zachowanie mogło doprowadzić do bardzo poważnej sytuacji. Poruszanie się pieszo w takim miejscu oznacza bezpośrednie narażenie na ruch samochodowy, kontakt ze spalinami oraz całkowity brak ochrony przed nadjeżdżającymi pojazdami. W takich warunkach nawet chwila nieuwagi może zakończyć się tragicznie. Nic więc dziwnego, że operatorzy centrum sterowania ruchem natychmiast podjęli decyzję o wezwaniu odpowiednich służb.
Na miejsce zdarzenia skierowano patrol policji. Radiowóz poruszający się na sygnałach dotarł do mężczyzny i skutecznie przerwał jego marsz. Funkcjonariusze zatrzymali pieszego, aby ustalić przyczyny jego obecności w tunelu oraz upewnić się, że nie znajduje się w stanie wymagającym pomocy.
Policjanci pomogli mężczyźnie wydostać się z tunelu
Ostatecznie, zamiast kontynuować niebezpieczną wędrówkę, mężczyzna został przewieziony radiowozem poza odcinek tunelu. Taka forma "transportu" okazała się jedynym rozsądnym rozwiązaniem, które pozwoliło szybko i bezpiecznie zakończyć sytuację oraz wyeliminować zagrożenie. Cała interwencja przebiegła sprawnie i bez komplikacji, a sytuację udało się szybko opanować.