Tacozilla - taki samochód Toyota szykuje na targi SEMA 2021

Terenowy kamper Toyoty - klasyka gatunku

Oryginalna Toyota Chinook była zgrabnym, niewielkim kamperem do jazdy w terenie.

Mogły w niej spać maksymalnie 4 osoby. W środku wygospodarowano też miejsce na kuchnię ze zlewem, kuchenką, lodówką i szafkami oraz część jadalną. Konstrukcja kampera została wykonana ze stali i włókna węglowego, dzięki czemu była jednocześnie mocna i lekka. Mimo użycia tych wysokiej klasy materiałów, był to jeden z najtańszych kamperów na rynku.

Toyota Pickup, na którym został zbudowany kamper Chinook, to samochód, który fani kina mogą pamiętać z filmu "Powrót do przyszłości". To o tym aucie marzył Marty McFly, główny bohater popularnej serii o podróżach w czasie. Model ten jakiś czas temu został wycofany z amerykańskiego rynku, a w gamie Toyoty znajdują się obecnie dwa potężne pick-upy - Tacoma i Tundra.

Toyota Tacoma z nutą nostalgii

Toyota Chinook odniosła ogromny sukces w USA i choć od jej zniknięcia z rynku minęło około 40 lat, w wielu zakątkach Ameryki samochody te wciąż służą zarówno jako auto do codziennej jazdy, jak i do spania. Na portalach aukcyjnych nie brakuje także egzemplarzy na sprzedaż za około 12-13 tysięcy dolarów.

Być może właśnie ta niesłabnąca popularność kampera na podwoziu pick-upa sprawiła, że Toyota postanowiła wrócić do tego pomysłu i odtworzyć swój kultowy dom na kołach, tym razem na bazie Tacomy. Tak powstała koncepcja Tacozilli - samochodu zainspirowanego kamperami Toyota Chinook, którym japońska marka chce zabłyszczeć na zbliżających się targach SEMA.

Na razie Toyota pokazała wstępny projekt Tacomy kamper, który jednak do rozpoczęcia targów SEMA w listopadzie jeszcze może się zmienić. Marty Schwerter, szef zespołu budującego prototyp, powiedział, że chce bardziej zaokrąglić krawędzie zabudowy kamperowej, żeby pojazd był bardziej aerodynamiczny i wyglądał nowocześniej.

Samochód jest oparty na Tacomie w wersji TRD Sport z mocniejszym 3,5-litrowym silnikiem V6 o mocy 282 KM i z 6-biegową manualną skrzynią biegów. Wersję tę Toyota opracowała we współpracy z Toyota Racing Development - sportowym ramieniem marki w Stanach Zjednoczonych. Z udostępnionego nagrania video wynika, że znajdzie się w nim miejsce do spania dla dwóch osób, jadalnia, mała kuchnia, a nawet ubikacja.

Targi SEMA 2021 już 2 listopada

Targi samochodów modyfikowanych SEMA 2021 to popularna impreza dla pasjonatów modyfikowanych samochodów. Obok warsztatów tuningowych i dealerów samochodów, chętnie wystawiają się tu producenci, którzy mogą na SEMA pokazać swoje najbardziej ekstremalne pomysły. Toyota co roku korzysta z tej możliwości, pokazując ekstrawagancko modyfikowane auta sportowe, terenowe i szosowe. Dobrym przykładem jest Tundrazine z 2015 roku - niesamowicie długa limuzyna zbudowana na bazie pick-upa Toyota Tundra. Tegoroczne targi SEMA w Las Vegas zaczynają się we wtorek 2 listopada i potrwają do piątku 5 listopada 2021 roku.

