Białe tablice rejestracyjne w Polsce funkcjonują w kodeksie drogowym już od 1 maja 2000 roku. Przed tą zmianą, jak i nowym podziałem województw w naszym kraju, stosowano czarne tablice z naniesionymi białymi literami oraz cyframi.

Aktualnie, tablice rejestracyjne w Polsce wyróżniają się czarnymi znakami, które są umieszczone na białym tle. W 2006 roku flaga Polski została zamieniona symbolem Unii Europejskiej.

W 2023 roku w niektórych regionach zaczęło brakować numerów. Ministerstwo Infrastruktury dodało nowe litery na tablicach rejestracyjnych, żeby powiększyć bazę.

Tablice rejestracyjne w Polsce. Co oznaczają poszczególne kolory?

Na polskich drogach najczęściej możemy zobaczyć samochody oznaczone białymi tablicami rejestracyjnymi.

Coraz rzadziej widzimy czarne tablice, nawet w mniejszych miejscowościach.

Od 2020 roku w ruchu drogowym pojawiają się pojazdy wyposażone w zielone tablice rejestracyjne z czarnymi znakami. Są one dedykowane samochodom elektrycznym oraz pojazdom wodorowym.

Zamysł wprowadzenia zielonych oznaczeń wiąże się z potrzebą szybkiej weryfikacji rodzaju napędu - właściciele aut elektrycznych mogą obecnie korzystać z buspasów oraz parkować za darmo w strefach płatnego parkowania.

Zdjęcie Zielone tablice rejestracyjne są w Polsce od 2020 roku. Tak oznakowane są auta elektryczne i z napędem wodorowym. / Piotr Kamionka / Reporter

Warto wiedzieć, że właściciele samochodów hybrydowych przy rejestracji pojazdu otrzymują białe tablice rejestracyjne w Polsce, pomimo tego, że auta mają także silnik elektryczny. W myśl polskiego prawa nawet w sytuacjach, kiedy auto jeździ tylko na prądzie, a jednostka spalinowa pełni jedynie rolę awaryjną, gdyby wyczerpała się bateria, nie jest to "pełny" elektryk i nie przysługują mu żadne przywileje, a więc i zielone tablice.

Czerwone tablice rejestracyjne to tzw. oznaczenia tymczasowe, które są wydawane właścicielom tylko w konkretnych przypadkach. Czerwone blaszki są ważne zaledwie 30 dni.

Oznaczenia samochodów są zależne od potrzeb. Większość oznaczeń umieszczonych w ramce na samochodzie to tzw. tablice rejestracyjne zwyczajne.

Dostępne są również takie rodzaje, jak:

tablice tymczasowe,

tablice tymczasowe badawcze,

tablice indywidualne,

tablice zabytkowe ,

, tablice dyplomatyczne,

tablice profesjonalne.

Zdjęcie Samochody w Polsce mogą mieć też tablice specjalne. Wśród nich zabytkowe. / Arkadiusz Ziolek / East News

Tablice rejestracyjne w Polsce są także przypisane do konkretnych typów pojazdów. Aktualnie dostępne oznaczenia funkcjonują dla:

samochodów,

motocykli,

motorowerów,

przyczep samochodowych,

przyczep ciągnikowych,

ciągników rolniczych.

Jaki rozmiar mają tablice rejestracyjne w Polsce?

Tablice rejestracyjne w Polsce mają rozmiar 520x114 mm — to standard obowiązujący w Unii Europejskiej. Kierowcy mogą również umieścić na swoich samochodach od 2018 roku oznaczenia o wymiarach 305x115 mm. Na małe tablice rejestracyjne często decydują się właściciele samochodów importowanych z USA oraz Japonii.

Kto robi tablice rejestracyjne w Polsce?

Jeśli właśnie kupiliście nowe auto do swojego garażu, to należy wybrać się jak najszybciej do lokalnego urzędu, a dokładniej do Wydziału Komunikacji (w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu), który jest odpowiedzialny za wydanie odpowiednich numerów rejestracyjnych.

Zdjęcie Tablice rejestracyjne można uzyskać w wydziałach komunikacji w starostwach powiatowych oraz urzędach miast na prawach powiatu. / Piotr Kamionka / Reporter

Aby uzyskać tablice rejestracyjne w Polsce, w trakcie wizyty w odpowiedniej instytucji należy przedstawić poniższe dokumenty:

dowód własności pojazdu,

zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego,

dowód rejestracyjny,

kartę pojazdu,

dowód opłacenia akcyzy lub zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z opłaty w przypadku samochodu sprowadzanego z zagranicy.



Wymiana tablic rejestracyjnych nadal obowiązkowa

Aktualnie tablice rejestracyjne przy zakupie samochodu możemy zachować, gdy mieszkamy w tym samym mieście, co sprzedawca. Od 31 stycznia 2022 roku nie będziemy musieli wymieniać numerów. To będzie duże ułatwienie dla kierowców, którzy oszczędzą swój czas i pieniądze. Wymiana tablic to koszt 180,50 zł.

Mapa rejestracji samochodowych w Polsce — jak rozszyfrować tablice?

Tablice rejestracyjne B — województwo podlaskie

BI Białystok

Białystok BS Suwałki

Suwałki BL Łomża

Łomża BAU powiat augustowski

powiat augustowski BIA, BIB powiat białostocki

powiat białostocki BBI powiat bielski

powiat bielski BGR powiat grajewski

powiat grajewski BHA powiat hajnowski

powiat hajnowski BKL powiat kolneński

powiat kolneński BMN powiat moniecki

powiat moniecki BSE powiat sejneński

powiat sejneński BSI powiat siemiatycki

powiat siemiatycki BSK powiat sokólski

powiat sokólski BSU powiat suwalski

powiat suwalski BWM powiat wysokomazowiecki

powiat wysokomazowiecki BZA powiat zambrowski

powiat zambrowski BLM powiat łomżyński

Tablice rejestracyjne C — województwo kujawsko-pomorskie

CB Bydgoszcz

Bydgoszcz CG Grudziądz

Grudziądz CT Toruń

Toruń CW Włocławek

Włocławek CAL powiat aleksandrowski

powiat aleksandrowski CBR powiat brodnicki

powiat brodnicki CBY powiat bydgoski

powiat bydgoski CCH powiat chełmiński

powiat chełmiński CGD powiat golubsko-dobrzyński

powiat golubsko-dobrzyński CGR powiat grudziądzki

powiat grudziądzki CIN powiat inowrocławski

powiat inowrocławski CLI powiat lipnowski

powiat lipnowski CMG powiat mogileński

powiat mogileński CNA powiat nakielski

powiat nakielski CRA powiat radziejowski

powiat radziejowski CRY powiat rypiński

powiat rypiński CSE powiat sępoleński

powiat sępoleński CSW powiat świecki

powiat świecki CTR powiat toruński

powiat toruński CTU powiat tucholski

powiat tucholski CWA powiat wąbrzeski

powiat wąbrzeski CWL powiat włocławski

powiat włocławski CZN powiat żniński

Tablice rejestracyjne D, V — województwo dolnośląskie

DJ, VJ Jelenia Góra

Jelenia Góra DL, VL Legnica

Legnica DB, VB Wałbrzych

Wałbrzych DW, DX, VW, VX Wrocław

Wrocław DBL, VBL powiat bolesławiecki

powiat bolesławiecki DDZ, VDZ powiat dzierżoniowski

powiat dzierżoniowski DGR, VGR powiat górowski

powiat górowski DGL, VGL powiat głogowski

powiat głogowski DJA, VJA powiat jaworski

powiat jaworski DJE, VJE powiat jeleniogórski

powiat jeleniogórski DKA, VKA powiat kamiennogórski

powiat kamiennogórski DKL, VKL powiat kłodzki

powiat kłodzki DLE, VLE powiat legnicki

powiat legnicki DLB, VLB powiat lubański

powiat lubański DLU, VLU powiat lubiński

powiat lubiński DLW, VLW powiat lwówecki

powiat lwówecki DMI, VMI powiat milicki

powiat milicki DOL, VOL powiat oleśnicki

powiat oleśnicki DOA, VOA powiat oławski

powiat oławski DPL, VPL powiat polkowicki

powiat polkowicki DSR, VSR powiat średzki

powiat średzki DST, VST powiat strzeliński

powiat strzeliński DSW, VSW powiat świdnicki

powiat świdnicki DTR, VTR powiat trzebnicki

powiat trzebnicki DBA, VBA powiat wałbrzyski

powiat wałbrzyski DWL, VWL powiat wołowski

powiat wołowski DWR, VWR powiat wrocławski

powiat wrocławski DZA, VZA powiat ząbkowicki

powiat ząbkowicki DZG, VZG powiat zgorzelecki

powiat zgorzelecki DZL, VZL powiat złotoryjski

Tablice rejestracyjne E — województwo łódzkie

EP Piotrków Trybunalski

Piotrków Trybunalski ES Skierniewice

Skierniewice EL, ED Łódź

Łódź EBE powiat bełchatowski

powiat bełchatowski EBR powiat brzeziński

powiat brzeziński EKU powiat kutnowski

powiat kutnowski EOP powiat opoczyński

powiat opoczyński EPA powiat pabianicki

powiat pabianicki EPJ powiat pajęczański

powiat pajęczański EPI powiat piotrkowski

powiat piotrkowski EPD powiat poddębicki

powiat poddębicki ERA powiat radomszczański

powiat radomszczański ERW powiat rawski

powiat rawski ESI powiat sieradzki

powiat sieradzki ESK powiat skierniewicki

powiat skierniewicki ETM powiat tomaszowski

powiat tomaszowski EWI powiat wieluński

powiat wieluński EWE powiat wieruszowski

powiat wieruszowski EZD powiat zduńskowolski

powiat zduńskowolski EZG powiat zgierski

powiat zgierski ELA powiat łaski

powiat łaski ELE powiat łęczycki

powiat łęczycki ELW powiat łódzki wschodni

powiat łódzki wschodni ELC powiat łowicki

Tablice rejestracyjne F — województwo lubuskie

FG Gorzów Wielkopolski

Gorzów Wielkopolski FZ Zielona Góra

Zielona Góra FGW powiat gorzowski

powiat gorzowski FKR powiat krośnieński

powiat krośnieński FMI powiat międzyrzecki

powiat międzyrzecki FNW powiat nowosolski

powiat nowosolski FSD powiat strzelecko-drezdenecki

powiat strzelecko-drezdenecki FSU powiat sulęciński

powiat sulęciński FSW powiat świebodziński

powiat świebodziński FSL powiat słubicki

powiat słubicki FWS powiat wschowski

powiat wschowski FZG powiat żagański

powiat żagański FZA powiat żarski

powiat żarski FZI powiat zielonogórski

Tablice rejestracyjne G, X — województwo pomorskie

GD, XD Gdańsk

Gdańsk GA, XA Gdynia

Gdynia GSP, XSP Sopot

Sopot GS, XS Słupsk

Słupsk GBY, XBY powiat bytowski

powiat bytowski GCH, XCH powiat chojnicki

powiat chojnicki GCZ, XCZ powiat człuchowski

powiat człuchowski GDA, XDA powiat gdański

powiat gdański GKA, XKA, GKY, XKY, GKZ, XKZ powiat kartuski

powiat kartuski GKS, XKS powiat kościerski

powiat kościerski GKW, XKW powiat kwidzyński

powiat kwidzyński GLE, XLE powiat lęborski

powiat lęborski GMB, XMB powiat malborski

powiat malborski GND, XND powiat nowodworski

powiat nowodworski GPU, XPU powiat pucki

powiat pucki GST, XST powiat starogardzki

powiat starogardzki GSZ, XSZ powiat sztumski

powiat sztumski GSL, XSL powiat słupski

powiat słupski GTC, XTC powiat tczewski

powiat tczewski GWE, XWE, GWO, XWO powiat wejherowski

Tablice rejestracyjne K, J — województwo małopolskie

KR, KK, JR, JK Kraków

Kraków KN, JN Nowy Sącz

Nowy Sącz KT, JT Tarnów

Tarnów KBC, KBA, JBC, JBA powiat bocheński

powiat bocheński KBR, JBR powiat brzeski

powiat brzeski KCH, JBR powiat chrzanowski

powiat chrzanowski KDA, JDA powiat dąbrowski

powiat dąbrowski KGR, JGR powiat gorlicki

powiat gorlicki KRA, KRK, JRA, JRK powiat krakowski

powiat krakowski KLI, JLI powiat limanowski

powiat limanowski KMI, JMI powiat miechowski

powiat miechowski KMY, JMY powiat myślenicki

powiat myślenicki KNS, JNS powiat nowosądecki

powiat nowosądecki KNT, JNT powiat nowotarski

powiat nowotarski KOL, JOL powiat olkuski

powiat olkuski KOS, JOS powiat oświęcimski

powiat oświęcimski KPR, JPR powiat proszowicki

powiat proszowicki KSU, JSU powiat suski

powiat suski KTA, JTA powiat tarnowski

powiat tarnowski KTT, JTT powiat tatrzański

powiat tatrzański KWA, JWA powiat wadowicki

powiat wadowicki KWI, JWI powiat wielicki

Tablice rejestracyjne L — województwo lubelskie

LB Biała Podlaska

Biała Podlaska LC Chełm

Chełm LU Lublin

Lublin LZ Zamość

Zamość LBI powiat bialski

powiat bialski LBL powiat biłgorajski

powiat biłgorajski LCH powiat chełmski

powiat chełmski LHR powiat hrubieszowski

powiat hrubieszowski LJA powiat janowski

powiat janowski LKR powiat kraśnicki

powiat kraśnicki LKS powiat krasnostawski

powiat krasnostawski LLB powiat lubartowski

powiat lubartowski LUB powiat lubelski

powiat lubelski LOP powiat opolski

powiat opolski LPA powiat parczewski

powiat parczewski LPU powiat puławski

powiat puławski LRA powiat radzyński

powiat radzyński LRY powiat rycki

powiat rycki LSW powiat świdnicki

powiat świdnicki LTM powiat tomaszowski

powiat tomaszowski LWL powiat włodawski

powiat włodawski LZA powiat zamojski

powiat zamojski LLE powiat łęczyński

powiat łęczyński LLU powiat łukowski

Tablice rejestracyjne N — województwo warmińsko-mazurskie

NE Elbląg

Elbląg NO Olsztyn

Olsztyn NBA powiat bartoszycki

powiat bartoszycki NBR powiat braniewski

powiat braniewski NDZ powiat działdowski

powiat działdowski NEB powiat elbląski

powiat elbląski NEL powiat ełcki

powiat ełcki NGI powiat giżycki

powiat giżycki NGO powiat gołdapski

powiat gołdapski NIL powiat iławski

powiat iławski NKE powiat kętrzyński

powiat kętrzyński NLI powiat lidzbarski

powiat lidzbarski NMR powiat mrągowski

powiat mrągowski NNI powiat nidzicki

powiat nidzicki NNM powiat nowomiejski

powiat nowomiejski NOE powiat olecki

powiat olecki NOL powiat olsztyński

powiat olsztyński NOS powiat ostródzki

powiat ostródzki NPI powiat piski

powiat piski NSZ powiat szczycieński

powiat szczycieński NWE powiat węgorzewski

Tablice rejestracyjne O — województwo opolskie

OP Opole

Opole OB powiat brzeski

powiat brzeski OGL powiat głubczycki

powiat głubczycki OK powiat kędzierzyńsko-kozielski

powiat kędzierzyńsko-kozielski OKL powiat kluczborski

powiat kluczborski OKR powiat krapkowicki

powiat krapkowicki ONA powiat namysłowski

powiat namysłowski ONY powiat nyski

powiat nyski OOL powiat oleski

powiat oleski OPO powiat opolski

powiat opolski OPR powiat prudnicki

powiat prudnicki OST powiat strzelecki

Tablice rejestracyjne P, M — województwo wielkopolskie

PK, MK, PKA, MKA Kalisz

Kalisz PN, MN, PKO, MKO Konin

Konin PL, ML Leszno

Leszno PO, PY, MO, MY Poznań

Poznań PCH, MCH powiat chodzieski

powiat chodzieski PCT, MCT powiat czarnkowsko-trzcianecki

powiat czarnkowsko-trzcianecki PGN, MGN powiat gnieźnieński

powiat gnieźnieński PGS, MGS powiat gostyński

powiat gostyński PGO, MGO powiat grodziski

powiat grodziski PJA, MJA powiat jarociński

powiat jarociński PKA, MKA powiat kaliski

powiat kaliski PKE, MKE powiat kępiński

powiat kępiński PKL, MKL powiat kolski

powiat kolski PKN, MKN powiat koniński

powiat koniński PKS, MKS powiat kościański

powiat kościański PKR, MKR powiat krotoszyński

powiat krotoszyński PLE, MLE powiat leszczyński

powiat leszczyński PMI, MMI powiat międzychodzki

powiat międzychodzki PNT, MNT powiat nowotomyski

powiat nowotomyski POB, MOB powiat obornicki

powiat obornicki POS, MOS powiat ostrowski

powiat ostrowski POT, MOT powiat ostrzeszowski

powiat ostrzeszowski PP, MP powiat pilski

powiat pilski PPL, MPL powiat pleszewski

powiat pleszewski PZ, MZ, POZ, MOZ powiat poznański

powiat poznański PRA, MRA powiat rawicki

powiat rawicki PSR, MSR powiat średzki

powiat średzki PSE, MSE powiat śremski

powiat śremski PSZ, MSZ powiat szamotulski

powiat szamotulski PSL, MSL powiat słupecki

powiat słupecki PTU, MTU powiat turecki

powiat turecki PWA, MWA powiat wągrowiecki

powiat wągrowiecki PWL, MWL powiat wolsztyński

powiat wolsztyński PWR, MWR powiat wrzesiński

powiat wrzesiński PZL, MZL powiat złotowski

Tablice rejestracyjne R, Y — województwo podkarpackie

RK, YK Krosno

Krosno RP, YP Przemyśl

Przemyśl RZ, YZ Rzeszów

Rzeszów RT, YT Tarnobrzeg

Tarnobrzeg RBI, YBI powiat bieszczadzki

powiat bieszczadzki RBR, YBR powiat brzozowski

powiat brzozowski RDE, YDE powiat dębicki

powiat dębicki RJA, YJA powiat jarosławski

powiat jarosławski RJS, YJS powiat jasielski

powiat jasielski RKL, YKL powiat kolbuszowski

powiat kolbuszowski RKR, YKR powiat krośnieński

powiat krośnieński RLS, YLS powiat leski

powiat leski RLE, YLE powiat leżajski

powiat leżajski RLU, YLU powiat lubaczowski

powiat lubaczowski RMI, YMI powiat mielecki

powiat mielecki RNI, YNI powiat niżański

powiat niżański RPR, YPR powiat przemyski

powiat przemyski RPZ, YPZ powiat przeworski

powiat przeworski RRS, YRS powiat ropczycko-sędziszowski

powiat ropczycko-sędziszowski RZE, RZZ, RZR, YZE, YZZ, YZR powiat rzeszowski

powiat rzeszowski RSA, YSA powiat sanocki

powiat sanocki RST, YST powiat stalowowolski

powiat stalowowolski RSR, YSR powiat strzyżowski

powiat strzyżowski RTA, YTA powiat tarnobrzeski

powiat tarnobrzeski RLA, YLA powiat łańcucki

Tablice rejestracyjne S, I - województwo śląskie

SB, IB Bielsko-Biała

Bielsko-Biała SY, IY Bytom

Bytom SH, IH Chorzów

Chorzów SC, IC Częstochowa

Częstochowa SD, ID Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza SG, IG Gliwice

Gliwice SJZ, IJZ Jastrzębie-Zdrój

Jastrzębie-Zdrój SJ, IJ Jaworzno

Jaworzno SK, IK Katowice

Katowice SM, IM Mysłowice

Mysłowice SPI, IPI Piekary Śląskie

Piekary Śląskie SL, IL, SRS, IRS Ruda Śląska

Ruda Śląska SR, IR Rybnik

Rybnik SI, II Siemianowice Śląskie

Siemianowice Śląskie SO, IO Sosnowiec

Sosnowiec SW, IW Świętochłowice

Świętochłowice ST, IT Tychy

Tychy SZ, IZ Zabrze

Zabrze SZO, IZO Żory

Żory SBE, IBE, SE, IE, SBN, IBN powiat będziński

powiat będziński SBI, IBI powiat bielski

powiat bielski SBL, IBL powiat bieruńsko-lędziński

powiat bieruńsko-lędziński SCI, ICI, SCN, ICN powiat cieszyński

powiat cieszyński SCZ, ICZ powiat częstochowski

powiat częstochowski SGL, IGL powiat gliwicki

powiat gliwicki SKL, IKL powiat kłobucki

powiat kłobucki SLU, ILU powiat lubliniecki

powiat lubliniecki SMI, IMI powiat mikołowski

powiat mikołowski SMY, IMY powiat myszkowski

powiat myszkowski SPS, IPS powiat pszczyński

powiat pszczyński SRC, IRC powiat raciborski

powiat raciborski SRB, IRB powiat rybnicki

powiat rybnicki STA, ITA powiat tarnogórski

powiat tarnogórski SWD, IWD, SWZ, IWZ powiat wodzisławski

powiat wodzisławski SZA, IZA powiat zawierciański

powiat zawierciański SZY, IZY powiat żywiecki

Tablice rejestracyjne T — województwo świętokrzyskie

TK Kielce

Kielce TBU powiat buski

powiat buski TJE powiat jędrzejowski

powiat jędrzejowski TKA powiat kazimierski

powiat kazimierski TKI powiat kielecki

powiat kielecki TKN powiat konecki

powiat konecki TOP powiat opatowski

powiat opatowski TOS powiat ostrowiecki

powiat ostrowiecki TPI powiat pińczowski

powiat pińczowski TSA powiat sandomierski

powiat sandomierski TSK powiat skarżyski

powiat skarżyski TST powiat starachowicki

powiat starachowicki TSZ powiat staszowski

powiat staszowski TLW powiat włoszczowski

Tablice rejestracyjne W, A — województwo mazowieckie

WO, AO Ostrołęka

Ostrołęka WP, AP Płock

Płock WR, AR Radom

Radom WS, AS Siedlce

Siedlce WB, AB Warszawa Bemowo

Warszawa Bemowo WA, AA Warszawa Białołęka

Warszawa Białołęka WD, AD Warszawa Bielany

Warszawa Bielany WE, AE Warszawa Mokotów

Warszawa Mokotów WU, AU Warszawa Ochota

Warszawa Ochota WH, AH Warszawa Praga Północ

Warszawa Praga Północ WF, AF Warszawa Praga Południe

Warszawa Praga Południe WW, AW Warszawa Rembertów, Wilanów, Włochy

Warszawa Rembertów, Wilanów, Włochy WI, AI Warszawa Śródmieście

Warszawa Śródmieście WJ, AJ Warszawa Targówek

Warszawa Targówek WK, AK Warszawa Ursus

Warszawa Ursus WN, AN Warszawa Ursynów

Warszawa Ursynów WT, AT Warszawa Wawer

Warszawa Wawer WX, AX Warszawa Wesoła, Żoliborz

Warszawa Wesoła, Żoliborz WY, AY Warszawa Wola

Warszawa Wola WBR, ABR powiat białobrzeski

powiat białobrzeski WCI, ACI powiat ciechanowski

powiat ciechanowski WG, AG powiat garwoliński

powiat garwoliński WGS, AGS powiat gostyniński

powiat gostyniński WGM, AGM powiat grodziski

powiat grodziski WGR, AGR powiat grójecki

powiat grójecki WKZ, AKZ powiat kozienicki

powiat kozienicki WL, AL powiat legionowski

powiat legionowski WLI, ALI powiat lipski

powiat lipski WMA, AMA powiat makowski

powiat makowski WM, AM powiat miński

powiat miński WML, AML powiat mławski

powiat mławski WND, AND powiat nowodworski

powiat nowodworski WOR, AOR powiat ostrowski

powiat ostrowski WOS, AOS powiat ostrołęcki

powiat ostrołęcki WOT, AOT powiat otwocki

powiat otwocki WPI, API, WPA, APA, WPW, APW, WPX, APX powiat piaseczyński

powiat piaseczyński WPR, APR, WPP, APP , WPS, APS powiat pruszkowski

, powiat pruszkowski WPZ, APZ powiat przasnyski

powiat przasnyski WPY, APY powiat przysuski

powiat przysuski WPU, APU powiat pułtuski

powiat pułtuski WPL, APL powiat płocki

powiat płocki WPN, APN powiat płoński

powiat płoński WRA, ARA powiat radomski

powiat radomski WSI, ASI powiat siedlecki

powiat siedlecki WSE, ASE powiat sierpecki

powiat sierpecki WSC, ASC powiat sochaczewski

powiat sochaczewski WSK, ASK powiat sokołowski

powiat sokołowski WSZ, ASZ powiat szydłowiecki

powiat szydłowiecki WWE, AWE powiat węgrowski

powiat węgrowski WWL, AWL, WV, AV powiat wołomiński

powiat wołomiński WWY, AWY powiat wyszkowski

powiat wyszkowski WZU, AZU powiat żuromiński

powiat żuromiński WZW, AZW powiat zwoleński

powiat zwoleński WZY, AZY powiat żyrardowski

powiat żyrardowski WLS, ALS powiat łosicki

Tablice rejestracyjne Z — województwo zachodniopomorskie