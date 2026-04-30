W skrócie Nowoczesne telefony potrafią samodzielnie wykryć wypadek i automatycznie powiadomić służby ratunkowe wraz z lokalizacją, co ilustruje przypadek z Małopolski.

Funkcjonalność ta w iPhone’ach jest dostępna w sekcji "Alarmowe SOS" i można ją skonfigurować tak, by po poważnym wypadku automatycznie alarmować odpowiednie służby.

W telefonach z Androidem funkcje alarmowe są również obecne, jednak zależnie od modelu często wymagają ręcznego uruchomienia i mogą powiadamiać wskazane osoby oraz udostępniać lokalizację.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Wypadki drogowe zdarzają się nagle i często bez ostrzeżenia. Może do nich doprowadzić zarówno usterka pojazdu, chwilowe pogorszenie stanu zdrowia, jak i zwykła nieuwaga. W takich momentach kluczowe znaczenie ma czas reakcji. Im szybciej zostanie udzielona pomoc, tym większe są szanse na uniknięcie najgorszych konsekwencji.

Automatyczne zgłoszenie uruchomiło akcję

Przykładem może być sytuacja, którą opisał portal przełom.pl. Strażacy z OSP Tenczynek zostali wezwani do zdarzenia, które nie zostało zgłoszone przez świadka, lecz przez telefon. Urządzenie wygenerowało komunikat informujący, że jego właściciel miał wypadek i nie reaguje, a do zgłoszenia dołączone były współrzędne wskazujące okolice ulicy Bronowickiej w Tenczynku.

Po przyjeździe na miejsce okazało się, że wcześniej dotarli tam strażacy z OSP Krzeszowice, którzy rozpoczęli udzielanie pierwszej pomocy. Poszkodowany kierowca został następnie przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Na miejscu pracowała także policja, a służby zabezpieczały teren i kierowały ruchem, by nie dopuścić do kolejnych zagrożeń.

Rozwiń

Jak podkreśliła policja - w całym zdarzeniu istotna rolę odegrała funkcja dostępna w nowszych modelach iPhone'a. Mowa o systemie wykrywania wypadków, który analizuje przeciążenia i ruch urządzenia, a gdy rozpozna poważne zdarzenie, uruchamia alarm i wyświetla komunikat dla użytkownika. Jeśli ten nie zareaguje w określonym czasie, telefon automatycznie wykonuje połączenie alarmowe, przekazując informację o wypadku oraz dokładną lokalizację GPS.

To nie pierwszy przypadek, kiedy telefon ratuje życie

Wbrew pozorom zdarzenie z Tenczynka nie jest jedynym, w którym funkcje alarmowe telefonu samodzielnie poinformowały służby. Podobna sytuacja miała miejsce 17 maja ubiegłego roku w okolicach Witkowa w Wielkopolsce. O godzinie 21:05 jeden z telefonów należących do pasażera samodzielnie powiadomił służby o wypadku, przesyłając dokładne współrzędne miejsca zdarzenia.

Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną, ratowników medycznych i policję. Po dotarciu okazało się, że samochód z poszkodowanymi znajduje się w rowie, a pasażerowie wymagają pilnej pomocy. Także w tym przypadku automatyczne zgłoszenie pozwoliło skrócić czas reakcji i miało realny wpływ na uratowanie życia uczestników zdarzenia.

Rozwiń

Jak ustawić funkcje alarmowe w iPhone od Apple?

Aby skorzystać z funkcji, które mogą automatycznie wezwać pomoc po wypadku, należy zajrzeć do ustawień telefonu i odpowiednio je skonfigurować. W iPhone'ach system alarmowy jest dostępny w sekcji "Alarmowe SOS". To właśnie tam można włączyć automatyczne połączenie ze służbami ratunkowymi w sytuacji zagrożenia. W praktyce sprowadza się to do wejścia w ustawienia, odszukania sekcji SOS i upewnienia się, że funkcja "połączenie po poważnym wypadku" pozostaje włączona.

Po dokonaniu opisanych ustawień, iPhone powinien automatycznie zadzwonić na numer alarmowy dostępny w danym kraju. Służby otrzymają szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji i czasu zdarzenia. Zanim nastąpi połączenie, iPhone uruchomi odliczanie i dzwonek. W przypadku braku reakcji, zawiadomi służby. Tę samą procedurę można aktywować ręcznie, przytrzymując odpowiednio długo przycisk zasilania i głośności.

Jak ustawić funkcje alarmowe w telefonach z Androidem

W telefonach z systemem Android funkcje alarmowe również są dostępne, choć ich ustawienia mogą się różnić w zależności od modelu. Zazwyczaj pozwalają one powiadomić wybrane osoby o zagrożeniu i udostępnić lokalizację, a także zapisać podstawowe informacje medyczne przydatne ratownikom.

Aby je włączyć, trzeba wejść w ustawienia i wyszukać sekcję "SOS" lub "Bezpieczeństwo", dodać kontakty alarmowe i aktywować odpowiednie opcje. W wielu przypadkach uruchomienie alarmu wymaga działania użytkownika, a nie każdy telefon automatycznie zadzwoni pod numer 112.

