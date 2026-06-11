W skrócie Scania zaprezentuje na targach Eurosatory 2026 nową modułową kabinę opancerzoną oraz hybrydowy pojazd wojskowy, który może zasilać sprzęt w polu.

Wśród premier znajdzie się także ciężki ciągnik siodłowy, nowe silniki oraz pojazdy z systemem obrony powietrznej i logistycznym układem 8x8.

Scania przedstawi ofertę wsparcia logistycznego, obejmującą części zamienne, szkolenia oraz obsługę serwisową dla sektora obronnego.

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Targi Eurosatory należą do największych i najważniejszych wydarzeń poświęconych obronności i bezpieczeństwu na świecie. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 16-20 czerwca w Paryżu i nie zabraknie na niej firm z całego świata, w tym również Scanii. Wiele przedsiębiorstw próbuje na dobre przekształcić swoją działalność dołączając do sektora obronnego, który w ostatnich latach przeżywa potężny rozkwit. W 2025 r. państwa Unii Europejskiej przeznaczyły na obronność łącznie 381 mld euro, co stanowiło 2,1 proc. PKB i po raz pierwszy przekroczyło próg wyznaczony przez NATO.

Scania pokaże nową opancerzoną kabinę dla wojska

Najważniejszą nowością przygotowaną przez Scanię jest modułowa kabina opancerzona, która została zaprojektowana z myślą o połączeniu wysokiego poziomu ochrony załogi z zachowaniem mobilności i zdolności operacyjnych pojazdu. Konstrukcja ma zapewniać ochronę balistyczną, a jednocześnie dobrą widoczność i komfort pracy załogi. Szwedzki producent zwraca uwagę, że kabina została opracowana z myślą o działaniach prowadzonych w trudnym terenie, niekorzystnych warunkach pogodowych oraz podczas całodobowych operacji.

Szwedzki producent zaprezentuje nową kabinę opancerzoną. Scania materiały prasowe

Nowe rozwiązanie jest częścią rozwijanej przez producenta oferty dla sektora obronnego i bazuje na modułowej platformie pojazdów, którą można dostosowywać do różnych zastosowań wojskowych.

Hybrydowa ciężarówka Scanii zasili sprzęt na polu walki

Drugą ważną premierą będzie pojazd hybrydowy 4x4, którego zadaniem - w przeciwieństwie do klasycznych wojskowych ciężarówek - nie będzie wyłącznie transport ludzi i wyposażenia. Scania opracowała konstrukcję umożliwiającą zasilanie zewnętrznych urządzeń i systemów w warunkach polowych. Dzięki wykorzystaniu napędu hybrydowego pojazd może dostarczać energię elektryczną bez konieczności ciągłej pracy silnika wysokoprężnego.

Technologia hybrydowa może przynieść istotne korzyści operacyjne w zastosowaniach obronnych. Może umożliwiać cichą pracę, ograniczać konieczność pracy silnika na biegu jałowym oraz wspierać zasilanie zewnętrznych systemów w warunkach polowych

Nowości Scanii na Eurosatory 2026

Na stoisku Scanii znajdzie się również ciężki ciągnik siodłowy do transportu sprzętu wojskowego w konfiguracji 8x4/4 wyposażony w załogową kabinę CrewCab. Firma zaprezentuje także nowe rozwiązania Scania Power Solutions, w tym 13-litrowy silnik nowej generacji, 16-litrową jednostkę V8 oraz maszynę elektryczną przeznaczoną do napędów hybrydowych i w pełni elektrycznych.

Wśród nowości będą także dwie jednostki napędowe. Scania materiały prasowe

Na ekspozycji zewnętrznej będzie można zobaczyć również pojazd 4x4 wyposażony w system obrony powietrznej oraz wielozadaniowy pojazd logistyczny w układzie 8x8.

Wojsko oczekuje nie tylko pojazdów, ale także wsparcia

Scania zwraca uwagę, że dla współczesnych armii równie ważne jak parametry techniczne pojazdu są kwestie związane z utrzymaniem go w gotowości przez wiele lat. Dlatego podczas targów zaprezentowana zostanie oferta zintegrowanego wsparcia logistycznego obejmującą m.in. dostęp do części zamiennych, dokumentacji technicznej, szkoleń, obsługi serwisowej i wsparcia technicznego.

Użytkownicy z sektora obronnego potrzebują rozwiązań, które sprawdzają się w wymagających działaniach operacyjnych i zachowują zdolność do realizacji zadań w długim okresie. Na Eurosatory pokazujemy, w jaki sposób modułowy system Scania, kompetencje w zakresie układów napędowych oraz globalne możliwości wsparcia mogą wzmacniać gotowość operacyjną, elastyczność i odporność

Według przedstawicieli Scanii to właśnie połączenie modułowej konstrukcji pojazdów, różnych rodzajów napędów oraz rozbudowanego zaplecza serwisowego ma być jednym z najważniejszych argumentów w walce o nowe kontrakty wojskowe. Scania będzie obecna podczas Eurosatory w hali 6 na stoisku J244 oraz na ekspozycji zewnętrznej ExtPe6a D194 przez cały czas trwania targów.

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