Ta ciężarówka nie tylko jeździ. Scania pokazała nowy model dla armii

Wiktor Seredyński

Wiktor Seredyński

Scania zapowiedzia jedną z najważniejszych premier dla sektora obronnego w swojej historii. Podczas targów Eurosatory 2026 w Paryżu szwedzki producent pokaże nową modułową kabinę opancerzoną oraz pojazd hybrydowy, który oprócz transportu będzie pełnił bardzo ważną funkcję w warunkach bojowych.

Wojskowa ciężarówka Scania w zielonym malowaniu na polnej drodze podczas prezentacji na Eurosatory 2026.
Scania zaprezentuje nowości dla armii podczas targów Eurosatory 2026 w Paryżu.Scaniamateriały prasowe

W skrócie

  • Scania zaprezentuje na targach Eurosatory 2026 nową modułową kabinę opancerzoną oraz hybrydowy pojazd wojskowy, który może zasilać sprzęt w polu.
  • Wśród premier znajdzie się także ciężki ciągnik siodłowy, nowe silniki oraz pojazdy z systemem obrony powietrznej i logistycznym układem 8x8.
  • Scania przedstawi ofertę wsparcia logistycznego, obejmującą części zamienne, szkolenia oraz obsługę serwisową dla sektora obronnego.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie

Targi Eurosatory należą do największych i najważniejszych wydarzeń poświęconych obronności i bezpieczeństwu na świecie. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 16-20 czerwca w Paryżu i nie zabraknie na niej firm z całego świata, w tym również Scanii. Wiele przedsiębiorstw próbuje na dobre przekształcić swoją działalność dołączając do sektora obronnego, który w ostatnich latach przeżywa potężny rozkwit. W 2025 r. państwa Unii Europejskiej przeznaczyły na obronność łącznie 381 mld euro, co stanowiło 2,1 proc. PKB i po raz pierwszy przekroczyło próg wyznaczony przez NATO.

Scania pokaże nową opancerzoną kabinę dla wojska

Najważniejszą nowością przygotowaną przez Scanię jest modułowa kabina opancerzona, która została zaprojektowana z myślą o połączeniu wysokiego poziomu ochrony załogi z zachowaniem mobilności i zdolności operacyjnych pojazdu. Konstrukcja ma zapewniać ochronę balistyczną, a jednocześnie dobrą widoczność i komfort pracy załogi. Szwedzki producent zwraca uwagę, że kabina została opracowana z myślą o działaniach prowadzonych w trudnym terenie, niekorzystnych warunkach pogodowych oraz podczas całodobowych operacji.

Wojskowa ciężarówka opancerzona w zielonym kamuflażu jadąca leśną drogą, otoczona wysokimi drzewami.
Szwedzki producent zaprezentuje nową kabinę opancerzoną.Scaniamateriały prasowe

Nowe rozwiązanie jest częścią rozwijanej przez producenta oferty dla sektora obronnego i bazuje na modułowej platformie pojazdów, którą można dostosowywać do różnych zastosowań wojskowych.

Hybrydowa ciężarówka Scanii zasili sprzęt na polu walki

Drugą ważną premierą będzie pojazd hybrydowy 4x4, którego zadaniem - w przeciwieństwie do klasycznych wojskowych ciężarówek - nie będzie wyłącznie transport ludzi i wyposażenia. Scania opracowała konstrukcję umożliwiającą zasilanie zewnętrznych urządzeń i systemów w warunkach polowych. Dzięki wykorzystaniu napędu hybrydowego pojazd może dostarczać energię elektryczną bez konieczności ciągłej pracy silnika wysokoprężnego.

Technologia hybrydowa może przynieść istotne korzyści operacyjne w zastosowaniach obronnych. Może umożliwiać cichą pracę, ograniczać konieczność pracy silnika na biegu jałowym oraz wspierać zasilanie zewnętrznych systemów w warunkach polowych
mówi Sara Forsberg, dyrektor ds. technologii oraz szefowa działu badań i rozwoju Scania.

Nowości Scanii na Eurosatory 2026

Na stoisku Scanii znajdzie się również ciężki ciągnik siodłowy do transportu sprzętu wojskowego w konfiguracji 8x4/4 wyposażony w załogową kabinę CrewCab. Firma zaprezentuje także nowe rozwiązania Scania Power Solutions, w tym 13-litrowy silnik nowej generacji, 16-litrową jednostkę V8 oraz maszynę elektryczną przeznaczoną do napędów hybrydowych i w pełni elektrycznych.

Duży, nowoczesny silnik spalinowy z widocznymi cylindrami, przewodami oraz elementami układu chłodzenia i dolotowego, prezentowany na neutralnym, szarym tle.
Wśród nowości będą także dwie jednostki napędowe.Scaniamateriały prasowe

Na ekspozycji zewnętrznej będzie można zobaczyć również pojazd 4x4 wyposażony w system obrony powietrznej oraz wielozadaniowy pojazd logistyczny w układzie 8x8.

Zobacz również:

Mercedes chce zwiększyć produkcję na rzecz wojska
Wiadomości

Motoryzacja skręca w stronę wojska. Mercedes widzi tam duże pieniądze

Wiktor Seredyński
Wiktor Seredyński

Wojsko oczekuje nie tylko pojazdów, ale także wsparcia

Scania zwraca uwagę, że dla współczesnych armii równie ważne jak parametry techniczne pojazdu są kwestie związane z utrzymaniem go w gotowości przez wiele lat. Dlatego podczas targów zaprezentowana zostanie oferta zintegrowanego wsparcia logistycznego obejmującą m.in. dostęp do części zamiennych, dokumentacji technicznej, szkoleń, obsługi serwisowej i wsparcia technicznego.

Użytkownicy z sektora obronnego potrzebują rozwiązań, które sprawdzają się w wymagających działaniach operacyjnych i zachowują zdolność do realizacji zadań w długim okresie. Na Eurosatory pokazujemy, w jaki sposób modułowy system Scania, kompetencje w zakresie układów napędowych oraz globalne możliwości wsparcia mogą wzmacniać gotowość operacyjną, elastyczność i odporność
podkreśla Stefano Fedel, dyrektor ds. handlowych Scania.

Według przedstawicieli Scanii to właśnie połączenie modułowej konstrukcji pojazdów, różnych rodzajów napędów oraz rozbudowanego zaplecza serwisowego ma być jednym z najważniejszych argumentów w walce o nowe kontrakty wojskowe. Scania będzie obecna podczas Eurosatory w hali 6 na stoisku J244 oraz na ekspozycji zewnętrznej ExtPe6a D194 przez cały czas trwania targów.

To Porsche waży 2,5 tony. Sprawdziłem, czy czuć to za kierownicą INTERIA.PL

Najnowsze