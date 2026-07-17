Ta butelka w aucie może być zagrożeniem. Kierowcy robią to codziennie

W skrócie Wysoka temperatura w nagrzanym aucie powoduje migrację szkodliwych substancji z butelek PET, takich jak formaldehyd czy antymon, bezpośrednio do wody lub napojów.

Napoczęta butelka to idealne środowisko dla bakterii, które gwałtownie namnażają się przez kontakt ze śliną oraz wysoką temperaturę panującą wewnątrz zaparkowanego auta.

Najlepiej nie zostawiać napoczętych butelek w aucie, wybierać mniejsze pojemności lub korzystać z bezpieczniejszych butelek wielorazowych ze szkła bądź stali nierdzewnej.

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W upalny dzień wnętrze zaparkowanego samochodu bardzo szybko zamienia się w przysłowiowy piekarnik. Temperatura w kabinie bez problemu może przekroczyć 50-60 st. C już po kilkudziesięciu minutach, a właśnie takie warunki mają wpływ zarówno na plastikowe opakowania, jak i znajdującą się w nich wodę lub napój. Jeżeli wcześniej napiliśmy się z butelki to ryzyko dodatkowo wzrasta.

Rozgrzany samochód to trudne warunki dla plastikowej butelki

Butelki wykonane z tworzywa PET są bezpieczne do przechowywania wody na co dzień, lecz problem pojawia się w momencie, gdy przez dłuższy czas są narażone na wysoką temperaturę. Potwierdzają to badania zespołu francuskich naukowców kierowanego przez Cristinę Bach, które zostały opublikowane na łamach czasopisma naukowego Food Chemistry. Badacze przechowywali wodę w butelkach PET w temperaturze 40, 50 i 60 st. C, a następnie sprawdzali, jakie substancje przedostają się do napoju.

Wyniki pokazały wyraźną zależność - im wyższa temperatura, tym większa migracja związków chemicznych takich jak formaldehyd, aldehyd octowy czy antymon wykorzystywany podczas produkcji tworzywa PET. Naukowcy zwrócili również uwagę, że proces ten był jeszcze intensywniejszy w przypadku napojów gazowanych zawierających dwutlenek węgla.

Butelka z wodą pozostawiona w upalne dni na desce rozdzielczej samochodu może stanowić duże zagrożenie. 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Badania jasno potwierdzają, że butelki nie warto zostawiać na słońcu

Wpływ mikroplastiku i substancji pochodzących z tworzyw sztucznych na zdrowie od lat bada dr Sherri A. Mason - chemiczka związana z Penn State Behrend. W rozmowie opublikowanej w 2024 r. przez firmę laboratoryjną ALS podkreślała, że obecny stan wiedzy uzasadnia większą ostrożność szczególnie w kwestii zostawiania butelek z wodą na słońcu czy w rozgrzanym wnętrzu samochodu.

Nie chcę straszyć, ale dane wskazują na pewne powiązania, a ponadto wiemy już, że około 3 z 10 tys. substancji chemicznych używanych w produkcji tworzyw sztucznych stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzi. Mamy zatem wystarczająco dużo danych, aby uzasadnić zachowanie ostrożności i zmianę naszego podejścia

Nie oznacza to, że jednorazowe wypicie wody z butelki pozostawionej w samochodzie musi prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Regularne narażanie napojów na wysoką temperaturę nie jest jednak dobrym, a przede wszystkim zdrowym rozwiązaniem.

Jeden łyk wystarczy, aby uruchomić namnażanie bakterii. Kierowcy robią to nagminnie

Sam plastik nie jest jednak największym zagrożeniem dla zdrowia człowieka. Okazuje się, że sporym problemem jest wzięcie choć jednego łyka z butelki, a następnie pozostawienie jej na wiele godzin na słońcu. Tyle wystarczy, aby wraz ze śliną do środka przedostały się bakterie naturalnie występujące w jamie ustnej.

Pozostawianie napoczętej wody w rozgrzanym samochodzie może doprowadzić do problemów zdrowotnych. 123RF/PICSEL

Badania naukowców z Purdue University oraz James Madison University objęły 90 codziennie używanych butelek wielorazowych, a wyniki okazały się zaskakujące - siedem na dziesięć badanych butelek zawierało liczbę bakterii przekraczającą normy przyjmowane dla wody pitnej. W co czwartej wykryto bakterie z grupy coli, a w najbardziej zanieczyszczonej próbce liczba drobnoustrojów sięgnęła nawet 8 mln na mililitr.

W rozgrzanym aucie bakterie mają idealne warunki do namnażania w napoju

Pozostawienie napoczętej butelki w samochodzie tylko pogłębia problem. Jak przypominają autorzy badań - powołując się na dane amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA) - bakterie najszybciej namnażają się w temperaturze od 4 do 60 st. C. W sprzyjających warunkach ich liczba może podwoić się już po około 20 minutach.

Butelka pozostawiona na kilka godzin w nagrzanym samochodzie może stać się miejscem szybkiego rozwoju drobnoustrojów. Wypicie takiej wody zwiększa ryzyko wystąpienia dolegliwości żołądkowo-jelitowych zwłaszcza u dzieci, osób starszych oraz osób z obniżoną odpornością.

Jak bezpiecznie wozić wodę w samochodzie?

Zasada jest bardzo prosta - przede wszystkim nie warto zostawiać napoczętej butelki w rozgrzanym aucie. Po pierwszym łyku najlepiej wypić wodę w ciągu maksymalnie dwóch godzin. Dobrym rozwiązaniem jest również kupowanie butelek o mniejszej pojemności, które znacznie łatwiej opróżnić podczas jednej podróży. Z kolei zapas szczelnie zamkniętych napojów zaleca się przewozić w bagażniku, gdzie temperatura zwykle rośnie wolniej niż w kabinie, a światło słoneczne nie ma bezpośredniego dostępu.

Co więcej, butelki wielorazowe wykonane ze szkła lub stali nierdzewnej są zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż plastikowe odpowiedniki. Materiały te są bardziej odporne na działanie wysokiej temperatury, nie uwalniają do napoju substancji charakterystycznych dla tworzyw sztucznych i znacznie łatwiej utrzymać je w czystości poprzez regularne mycie oraz dezynfekcję.

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