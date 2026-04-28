Szykują się nowe ograniczenia prędkości w Niemczech? Nawet o 30 km/h mniej

W skrócie Deutsches Verkehrssicherheitsrat, rząd federalny i przedstawiciele landów dyskutują nad nowymi ograniczeniami prędkości na drogach krajowych w Niemczech.

Propozycje obejmują wprowadzenie ograniczenia do 70 km/h przy skrzyżowaniach i wjazdach na drogi krajowe oraz do 80 km/h na wąskich drogach, przy zachowaniu obecnego limitu 100 km/h na dobrze utrzymanych i szerokich odcinkach.

Oprócz zmniejszenia limitów prędkości rozważane są działania takie jak audyty bezpieczeństwa dróg, rozbudowa monitoringu oraz zasada odpowiedzialności właściciela pojazdu za wykroczenia zarejestrowane przez fotoradar.

Aktualnie Deutsches Verkehrssicherheitsrat, czyli Niemiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wraz z rządem federalnym i przedstawicielami landów, dyskutują nad nowymi regulacjami.

Nowe ograniczenia prędkości w Niemczech.

Propozycje DVR zakładają, że przy skrzyżowaniach i wjazdach na drogi krajowe obowiązywałoby ograniczenie do 70 km/h. Przypomnijmy, dziś na drogach w terenie niezabudowanym kierowcy mogą często jechać 100 km/h, chyba, że znaki wskazują inaczej. Kolejna propozycja DVR to ta, aby na wąskich drogach o szerokości jezdni do sześciu metrów ograniczenie wynosiło do 80 km/h. Na dobrze utrzymanych, szerokich drogach z odpowiednią widocznością mogłoby pozostać aktualne ograniczenie do 100 km/h.

Na skrzyżowaniach takich dróg dochodzi do największej liczby wypadków spowodowanych błędami przy skręcaniu i nieustąpieniu pierwszeństwa.

Przez lata niemieccy politycy mogli wskazywać na malejącą liczbę ofiar śmiertelnych jako dowód skuteczności obowiązujących przepisów. Tendencja odwróciła się jednak kilka lat temu. W 2021 roku na drogach w Niemczech zginęło 2562 osoby. W 2024 roku już 2770, a w 2025 roku liczba wzrosła do 2814. Na drogach krajowych, przy ruchu znacznie mniejszym niż na autostradach, dochodzi do większości wypadków śmiertelnych.

Nowe ograniczenia prędkości to nie wszystko. Są kolejne propozycje

Samo obniżenie limitów prędkości to tylko część pakietu zaproponowanego przez Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Równolegle zaproponowano przyspieszenie prac przy ponad 10 tys. miejsc o największej koncentracji wypadków, wprowadzenie obowiązkowych audytów bezpieczeństwa dla istniejących i planowanych dróg oraz rozszerzenie monitoringu, w tym systemów kamer wykrywających korzystanie ze smartfona podczas jazdy.

Dyskutowana jest też zasada odpowiedzialności posiadacza pojazdu wzorowana na rozwiązaniach stosowanych już w kilku krajach europejskich, w tym w Polsce. Zamiast konieczności wskazania konkretnego kierowcy, właściciel pojazdu byłby odpowiedzialny za wykroczenia zarejestrowane przez fotoradar, chyba że wskaże osobę, która prowadziła w momencie wystąpienia wykroczenia.

