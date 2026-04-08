Szybka jazda to już przeszłość. Europa ma plan na oszczędzanie paliwa

W skrócie Międzynarodowa Agencja Energetyczna zaproponowała tymczasowe ograniczenie prędkości na autostradach w celu zmniejszenia zużycia paliwa.

Austriacka sekretarz stanu ds. energii oraz ekspert z Europejskiego Klubu Transportowego wskazali na potencjalne korzyści z obniżenia limitów prędkości, także na drogach lokalnych.

Dalsze zwiększanie problemów z dostawami paliw może skutkować wprowadzeniem obowiązkowego ograniczenia prędkości do 100 km/h na autostradach.

Sytuacja na rynku ropy zaostrzyła się po wybuchu konfliktu w Iranie i rozpoczęciu działań militarnych ze strony Izraela i Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo blokada Cieśniny Ormuz, kluczowego szlaku transportu ropy, spowodowała utratę dziennego przepływu około 20 milionów baryłek ropy i produktów naftowych, odpowiadających około jednej piątej globalnego zużycia.

Nowe ograniczenia prędkości na europejskich autostradach?

Na pogłębiające się problemy szybko zareagowała Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA), publikując raport z rekomendacjami mającymi ograniczyć wpływ trwającego konfliktu na gospodarkę światową. Opublikowany dokument zwraca uwagę na strategie znane z czasów pandemii, takie jak praca zdalna czy unikanie niepotrzebnych podróży, zwłaszcza lotniczych. Inne zalecenia mogą natomiast bezpośrednio wpłynąć na codzienne życie kierowców w Europie.

Jednym z kluczowych pomysłów IEA jest bowiem zmniejszenie dopuszczalnej prędkości na autostradach. Według agencji obniżenie limitu mogłoby ograniczyć zużycie paliwa przez kierowcę nawet o 5-10 procent. W skali całego kraju, w zależności od liczby pojazdów i infrastruktury, oznaczałoby to spadek zapotrzebowania na paliwa od 1 do 6 procent. IEA podkreśla, że takie działania mogą być wprowadzone tymczasowo, np. za pomocą elektronicznych tablic drogowych, bez konieczności zmiany przepisów.

Eksperci i zachodni politycy popierają pomysł

Do pomysłu ograniczenia prędkości odniosła się niedawno austriacka sekretarz stanu ds. energii oraz działaczka klimatyczna, Elisabeth Zehetner. Zasugerowała, że dobrowolne ograniczenie prędkości do 100 km/h na autostradach byłoby "praktycznym rozwiązaniem". W jej wyliczeniach taki ruch mógłby zmniejszyć zużycie paliwa nawet o 25 procent. Jak jednak podkreśliła - obecnie Austria prognozuje realnych niedoborów w dostawach.

Podobne stanowisko zaprezentował Michael Schwendinger - ekspert z z Europejskiego Klubu Transportowego. Zwrócił on uwagę, że ekonomiczny styl jazdy może przynieść oszczędności rzędu 15-20 procent. Zasugerował również obniżenie limitów na drogach lokalnych, np. do 80 km/h w terenach niezabudowanych, a wstępny okres testowy mógłby trwać sześć miesięcy.

Szybka jazda autostradą stanie się luksusem?

Czy wkrótce szybka jazda po europejskich autostradach stanie się luksusem? Jeśli problemy z dostawami paliw nie zostaną rozwiązane, wprowadzenie obowiązkowego ograniczenia prędkości do 100 km/h może stać się rzeczywistością. Choć wielu kierowców może postrzegać to jako utrudnienie, w praktyce pozwoliłoby to zachować płynność ruchu i zmniejszyć ryzyko przerw w dostawach paliwa. Na razie pozostaje jednak pytanie, jak długo takie ograniczenie mogłoby obowiązywać i jak zareagują na nie kierowcy w całej Europie.

