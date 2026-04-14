W skrócie Szef Geely, Li Shufu, twierdzi, że metanol ma ponad dziesięciokrotnie wyższą gęstość energii niż akumulatory litowo-jonowe i może być lepszym rozwiązaniem w transporcie ciężkim niż elektryki.

Chińskie władze i branża rozwijają alternatywy dla pojazdów bateryjnych, takie jak metanol, i inwestują w powiązaną infrastrukturę energetyczną.

Od 2019 roku rząd w Chinach wydał wytyczne i uruchomiono ponad 80 inicjatyw wspierających pojazdy napędzane metanolem w 39 miastach.

China Smart Electric Vehicle Development Forum 2026 to wydarzenie, w czasie którego czołowi przedstawiciele chińskiego przemysłu motoryzacyjnego dyskutowali na temat najnowszych trendów w świecie pojazdów typu NEV (new energy vehicle). Impreza rzuca nowe światło na przyszłość drogowego transportu ciężkiego.

Baterie tylko w samochodach osobowych? Są zbyt ciężkie dla ciężarówek

W czasie jednego z sympozjów Li Shufu - prezes koncernu Geely - przekonywał, że elektromobilność świetnie sprawdza się w przypadku pojazdów osobowych, a akumulatorowe auta elektryczne osiągnęły już "przyjęcie na dużą skalę" w Chinach. W samym ubiegłym roku około połowy z nowo-rejestrowanych w chinach samochodów stanowiły auta segmentu NEV, z czego połowę stanowiły elektryczne auta bateryjne.

Problemem pozostaje natomiast elektryfikacja sektora drogowego transportu ciężkiego. W opinii szefa Geely, realną alternatywą dla oleju napędowego jest nie elektryfikacja lecz przejście na pojazdy zasilane alkoholem. W tym przypadku problemem największej wagi okazuje się być masa pojazdów.

Tiry pojadą na metanolu. Baterie nie mają z nim szans

Cytowany przez branżowy serwis CarNewsChina Li Shufu stwierdził m.in., że metanol zapewnia "ponad dziesięciokrotnie wyższą" gęstość energii niż akumulatory litowo-jonowe. Przekonywał też, że - zwłaszcza w kontekście pojazdów użytkowych - samochody napędzane metanolem mogą osiągnąć podobną zdolność transportową, ważąc jednocześnie nawet o połowę mniej niż ciężarówki elektryczne czerpiące energię z akumulatorów.

W opinii Li Shufu to właśnie metanol może być następcą oleju napędowego w towarowym transporcie drogowym. Podobnie zdają się myśleć chińskie władze, które koncentrują się obecne na dotowaniu różnych alternatyw dla klasycznych samochodów spalinowych, wykraczających poza sferę pojazdów bateryjnych.

Chińskie media przypominają, że w październiku 2024 roku sześć chińskich ministerstw wydało wspólne wytyczne mające stymulować rozwój "zintegrowanych baz energii odnawialnej łączących wiatr, energię słoneczną, wodór, amoniak i metanol". Wcześniej, w lipcu 2024 roku, pojawiły się też wytyczne dotyczące "przyspieszenia kompleksowej zielonej transformacji gospodarczej" określające nowe wymogi dla infrastruktury do ładowania, wymiany baterii, tankowania wodoru i - właśnie - metanolu.

Metanol zamiast diesla. Koniec oleju napędowego w ciężarówkach?

Wbrew pozorom Chińczycy nie skupiają się dziś wyłącznie na samochodach bateryjnych. W Kraju Środka trwają np. intensywne prace nad skomercjalizowaniem nowej generacji ogniw paliwowych o wysokiej wydajności. Nowymi rekordami w tym zakresie chwaliła się niedawno np. firma Deepal.

Od lat trwają też starania nad stworzeniem ogólnokrajowej sieci tankowania zasilanych metanolem pojazdów. Już w 2019 roku osiem centralnych organów rządowych wspólnie wydało wytyczne promujące wykorzystanie pojazdów napędzanych metanolem w odpowiednich regionach. Od tego czasu 39 miast w 20 regionach Chin i władze uruchomić miały "ponad 80 inicjatyw wspierających pojazdy metanolowe".

Changan Deepal S05 to początek chińskiej ofensywy w Europie. Wkrótce w Polsce INTERIA.PL