W skrócie Chiński rynek motoryzacyjny osiągnął poziom nasycenia i sprzedaż nowych samochodów spada siódmy miesiąc z rzędu.

Producenci samochodów w Chinach angażują się w intensywną walkę cenową i coraz mocniej szukają możliwości poza rynkiem krajowym.

W Polsce chińskie marki stały się jednymi z najszybciej rosnących, a eksport aut z Chin do Europy dynamicznie wzrasta.

To mocne słowa, zwłaszcza że padają w kraju, który jeszcze niedawno był symbolem motoryzacyjnego boomu. William Li, prezes marki Nio, uważa, że Chiny przestały być rynkiem wzrostu, a stały się rynkiem nasyconym. Po tamtejszych drogach jeździ już około 370 mln samochodów, a sprzedaż nowych aut spadła w kwietniu siódmy miesiąc z rzędu.

Dla polskich kierowców może to brzmieć jak odległy problem. W rzeczywistości takie sygnały pomagają zrozumieć, dlaczego marki z Chin coraz śmielej walczą o klientów również w Europie. Jeszcze kilka lat temu były ciekawostką. Dziś należą do najszybciej rosnących producentów na polskim rynku.

Chiny mają już 370 mln samochodów. Rynek przestaje rosnąć

Przez lata chiński rynek był marzeniem każdego producenta samochodów. Kto zdobył tam pozycję, mógł liczyć na miliony klientów i praktycznie nieograniczone możliwości rozwoju. Wielu menedżerów motoryzacyjnych zakładało, że taka sytuacja utrzyma się przez dekady.

Dziś coraz częściej okazuje się, że samochodów produkuje się więcej, niż rynek jest w stanie wchłonąć. Samochód przestał być dobrem, które zdobywają kolejne miliony nowych klientów. Coraz częściej jest to rynek wymiany - jedni producenci rosną kosztem innych.

Sprzedaż samochodów w Chinach spada kolejny miesiąc z rzędu

Przez lata chińska motoryzacja funkcjonowała w zupełnie innych realiach niż Europa. Rynek rósł niemal nieprzerwanie, a producenci inwestowali miliardy w nowe fabryki, technologie i marki. Dziś coraz częściej problemem nie jest już wyprodukowanie samochodu, ale znalezienie dla niego nabywcy.

Potwierdzają to również dane rynkowe. Według China Passenger Car Association sprzedaż samochodów na chińskim rynku spadła w kwietniu o 21,6 proc. rok do roku i wyniosła około 1,4 mln aut. Był to już siódmy miesiąc spadków z rzędu. Jeszcze ciekawiej wyglądają dane dotyczące samochodów elektrycznych i hybryd plug-in. Ich sprzedaż na rynku krajowym zmniejszyła się o 10,8 proc., do 914 tys. pojazdów.

To szczególnie istotne dla producentów, którzy w ostatnich latach budowali swoje strategie w przekonaniu, że krajowy rynek będzie w stanie wchłonąć praktycznie każdą liczbę nowych samochodów.

Wojna cenowa na chińskim rynku samochodowym nabiera tempa

Kiedy rynek przestaje rosnąć, producenci mają dwa wyjścia. Mogą odebrać klientów konkurencji albo obniżać ceny. W Chinach dzieje się jedno i drugie.

Od wielu miesięcy trwa tam intensywna wojna cenowa, która obejmuje zarówno samochody elektryczne, jak i hybrydy plug-in czy modele spalinowe. Kolejne marki wprowadzają promocje, zwiększają wyposażenie standardowe i ograniczają marże, by utrzymać sprzedaż. I o ile dla klientów to dobra wiadomość, to dla producentów znak, że coraz trudniej zarabiać na własnym podwórku.

Dlaczego chińskie marki coraz mocniej wchodzą do Europy?

W Polsce skutki tej zmiany widać już w statystykach. Jeszcze kilka lat temu chińskie marki były egzotyczną ciekawostką. Dziś należą do najszybciej rosnących producentów na rynku. W 2025 r. MG zarejestrowało ponad 15 tys. nowych samochodów, Omoda, Jaecoo i Chery przeszło 17 tys., a BYD 6 852 szt. Łącznie marki z Chin odpowiadają już za ponad 11 proc. rynku nowych aut w Polsce. Nie mówimy więc już o niszowych producentach, lecz o pełnoprawnych uczestnikach rynku, którzy coraz częściej konkurują z markami obecnymi w Europie od dziesięcioleci.

Dane z Chin pokazują ciekawy paradoks. W czasie gdy sprzedaż na rynku krajowym spada, eksport rośnie w błyskawicznym tempie. Według danych China Association of Automobile Manufacturers w kwietniu eksport samochodów z Chin zwiększył się o 74,4 proc. rok do roku, a eksport samochodów elektrycznych i hybryd plug-in aż o 110 proc.

Co oznacza nasycenie rynku samochodowego w Chinach?

Jeszcze niedawno europejscy producenci patrzyli na Chiny głównie jak na ogromny rynek zbytu. Dziś coraz częściej muszą traktować je jako jednego z najgroźniejszych konkurentów.

Słowa prezesa Nio pokazują, że nawet największy rynek samochodowy świata nie może rosnąć w nieskończoność. Jeśli Chiny rzeczywiście wchodzą w etap nasycenia, tamtejsi producenci będą jeszcze mocniej szukać klientów poza własnym krajem.

A to oznacza, że europejscy kierowcy prawdopodobnie zobaczą jeszcze więcej nowych marek, modeli i ofensyw cenowych niż dotychczas. Paradoksalnie więc koniec "złotej ery", o którym mówi szef Nio, może być dopiero początkiem kolejnego etapu chińskiej ekspansji w Europie.

