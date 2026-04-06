Incydent z Chin nie dotyczy pojedynczego samochodu ani konkretnej marki. Pokazuje, jak działa model, w którym samochód jest częścią większego systemu sterowanego centralnie. Ten sam schemat zaczyna być wdrażany w Europie.

Awaria autonomicznych taksówek w Wuhan. Stanęły dziesiątki aut jednocześnie

Do zdarzenia doszło w Wuhan, gdzie działa flota autonomicznych taksówek Apollo Go należących do Baidu. Według informacji lokalnych służb i materiałów wideo, w jednym momencie zatrzymało się kilkadziesiąt pojazdów. Samochody stanęły na pasach ruchu, skrzyżowaniach i odcinkach o dużym natężeniu ruchu.

Pasażerowie pozostawali w środku i próbowali skontaktować się z obsługą. Część relacji wskazuje, że problem utrzymywał się przez kilkadziesiąt minut, zanim sytuację opanowano. Policja potwierdziła, że przyczyną był błąd systemu, a nie pojedyncza usterka techniczna jednego pojazdu.

Dlaczego robotaksówki przestały jechać

W klasycznym samochodzie awaria dotyczy konkretnego egzemplarza. W modelu robotaxi każdy pojazd jest częścią infrastruktury zarządzanej przez oprogramowanie i połączenie z centralnym systemem. To obejmuje m.in. zarządzanie trasą, komunikację i nadzór nad flotą.

W Wuhan zawiódł właśnie ten poziom. Skutkiem było jednoczesne zatrzymanie wielu pojazdów w różnych częściach miasta. Taka skala wynika z architektury systemu, a nie z pojedynczego błędu mechanicznego.

Autonomiczne taksówki w Europie: kiedy ruszą pierwsze komercyjne usługi

Równolegle Europa przechodzi z etapu testów do pierwszych wdrożeń. Pierwsze komercyjne usługi robotaxi mają ruszyć jeszcze w tym roku. Testy prowadzone są m.in. w Niemczech, a w projektach uczestniczą producenci samochodów oraz firmy technologiczne i platformy przewozowe ￼

Według analiz rynkowych do 2030 roku na europejskich drogach może pojawić się około 120 tys. autonomicznych taksówek. Wdrożenia opierają się na modelu flotowym, w którym pojazdy są zarządzane przez centralne systemy i działają jako usługa transportowa.

Volkswagen rozwija autonomiczne floty

Jednym z przykładów tego podejścia są projekty rozwijane przez Volkswagena, obejmujące autonomiczne pojazdy przeznaczone do usług mobilności. Testy prowadzone są w ruchu miejskim, z uwzględnieniem typowych warunków drogowych, takich jak skrzyżowania, korki i zmienne natężenie ruchu.

Rozwijany model zakłada funkcjonowanie całych flot pojazdów, a nie pojedynczych samochodów. Kluczową rolę odgrywa tu oprogramowanie zarządzające ruchem, dostępnością pojazdów i obsługą pasażerów.

Polska zmienia przepisy: testy autonomicznych aut na drogach publicznych

Na tle tych zmian istotna jest nowelizacja polskich przepisów. W grudniu prezydent podpisał regulacje pozwalające testować pojazdy autonomiczne na drogach publicznych oraz określające zasady odpowiedzialności za ewentualne szkody ￼

Do tej pory brak takich przepisów ograniczał możliwość prowadzenia badań i wdrożeń w Polsce. Nowelizacja obejmuje kilka ustaw i tworzy ramy dla rozwoju technologii autonomicznej w kraju.

Ten sam model co w Chinach: Europa wdraża flotową autonomię

Europa rozwija autonomiczne usługi wolniej niż Chiny czy Stany Zjednoczone, głównie ze względu na bardziej restrykcyjne regulacje. Nie zmienia to faktu, że kierunek pozostaje taki sam. Wdrażane rozwiązania opierają się na flotach pojazdów zarządzanych centralnie i działających w ramach jednej infrastruktury technologicznej.

Zdarzenie z Wuhan pokazuje, jak taki system zachowuje się w sytuacji awaryjnej. Skala problemu wynika bezpośrednio z jego architektury. Wraz z rozwojem usług w Europie podobne mechanizmy będą obecne również na tym rynku.

Awaria autonomicznych taksówek pokazuje ryzyko systemowe

Wprowadzenie robotaksówek zmienia sposób funkcjonowania transportu miejskiego. Z perspektywy użytkownika oznacza to większą dostępność usług i brak konieczności prowadzenia pojazdu. Z perspektywy systemu oznacza zależność od infrastruktury cyfrowej i centralnego zarządzania.

Awaria w Wuhan pokazuje, że w takim modelu konsekwencje błędów nie rozkładają się równomiernie, lecz mogą dotknąć wiele pojazdów jednocześnie. Wraz z rozwojem technologii w Europie i otwarciem rynku w Polsce to właśnie ten aspekt będzie jednym z kluczowych elementów oceny bezpieczeństwa autonomicznej mobilności.

