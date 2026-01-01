Świetne wiadomości dla kierowców. Od miesięcy nie było tak tanio
Jazda samochodem już od dawna nie była tak tania, jak pod koniec 2025 roku. Co więcej, analitycy wskazują, że ceny paliw na początku 2026 roku nadal będą spadać, chociaż nie będą to spektakularne obniżki.
Obecnie benzyna jest najtańsza od czerwca 2025 roku, a cena oleju napędowego spadła do poziomu notowanego w październiku 2025 r. W pierwszych dniach stycznia paliwa powinny dalej tanieć, choć tempo spadków ma być słabsze niż dotąd - oceniają analitycy BM Reflex.
Paliwo potaniało o 25 groszy na litrze
W ostatnich tygodniach ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach obniżyły się średnio o ok. 25 groszy na litrze. Analitycy zauważyli również, że najmniej podatne na zmiany są ceny autogazu, które od 20 listopada utrzymują się w wąskim przedziale 2,66-2,69 zł za litr.
Ile kierowcy płacą za benzynę, olej napędowy i LPG?
W Sylwestra średnie ceny paliw wynosiły: benzyna 95 - 5,73 zł/l (spadek o 5 gr), benzyna 98 - 6,49 zł/l (spadek o 4 gr), olej napędowy - 6,03 zł/l (spadek o 5 gr), a autogaz - 2,68 zł/l (spadek o 1 gr).
Eksperci przewidują, że w najbliższych dniach ceny benzyn i oleju napędowego będą nadal spadać, jednak - jak podkreślają - "obniżki będą coraz mniejsze".
Według prognoz Refleksu w przyszłym tygodniu benzyna i olej napędowy mogą potanieć o kolejne 3 grosze na litrze, natomiast autogaz może zdrożeć o 1 grosz.