Obecnie benzyna jest najtańsza od czerwca 2025 roku, a cena oleju napędowego spadła do poziomu notowanego w październiku 2025 r. W pierwszych dniach stycznia paliwa powinny dalej tanieć, choć tempo spadków ma być słabsze niż dotąd - oceniają analitycy BM Reflex.

Paliwo potaniało o 25 groszy na litrze

W ostatnich tygodniach ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach obniżyły się średnio o ok. 25 groszy na litrze. Analitycy zauważyli również, że najmniej podatne na zmiany są ceny autogazu, które od 20 listopada utrzymują się w wąskim przedziale 2,66-2,69 zł za litr.

Ile kierowcy płacą za benzynę, olej napędowy i LPG?

W Sylwestra średnie ceny paliw wynosiły: benzyna 95 - 5,73 zł/l (spadek o 5 gr), benzyna 98 - 6,49 zł/l (spadek o 4 gr), olej napędowy - 6,03 zł/l (spadek o 5 gr), a autogaz - 2,68 zł/l (spadek o 1 gr).

Eksperci przewidują, że w najbliższych dniach ceny benzyn i oleju napędowego będą nadal spadać, jednak - jak podkreślają - "obniżki będą coraz mniejsze".

Według prognoz Refleksu w przyszłym tygodniu benzyna i olej napędowy mogą potanieć o kolejne 3 grosze na litrze, natomiast autogaz może zdrożeć o 1 grosz.

