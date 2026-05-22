W skrócie Coraz więcej kierowców zauważa, że SUV-y przegrywają z klasycznymi vanami pod względem praktyczności, a przewagą Toyoty Proace City Verso jest m.in. pojemność bagażnika.

Proace City Verso ma przesuwne drzwi, dużą przestrzeń bagażową oraz mocowania ISOFIX na trzech niezależnych fotelach w drugim rzędzie.

Samochód oferowany jest z silnikiem Diesla w dwóch wariantach mocy, kilku wersjach wyposażenia, a wybrane konfiguracje są dostępne praktycznie od ręki.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Japoński producent stawia w tym modelu przede wszystkim na funkcjonalność, której brakuje w wielu SUV-ach. Proace City Verso dostępny jest w dwóch długościach nadwozia - Standard mierzy 4,4 m, natomiast odmiana Long ma 4,7 m długości. W zależności od konfiguracji samochód może przewozić od pięciu do siedmiu osób, a już sam układ wnętrza wyraźnie pokazuje, że projektowano go z myślą o rodzinach i użytkownikach potrzebujących dużej przestrzeni załadunkowej.

Toyota Proace City Verso to idealne auto dla rodzin. Ma przesuwne drzwi i potężny bagażnik

Przesuwne drzwi boczne po obu stronach znacząco ułatwiają codzienne użytkowanie, a już szczególnie na ciasnych parkingach. Dużym atutem są również trzy pełnoprawne miejsca w drugim rzędzie siedzeń wyposażone w mocowania ISOFIX. W praktyce oznacza to możliwość bezproblemowego montażu nawet trzech fotelików dziecięcych obok siebie, co w wielu SUV-ach nadal stanowi spory problem.

Proace City Verso dostępna jest w dwóch wersjach nadwozia - Standard oraz Long. Toyota materiały prasowe

Największą przewagę Proace City Verso widać jednak po otwarciu bagażnika. W zależności od wersji za drugim rzędem siedzeń kierowca otrzymuje nawet 1050 litrów przestrzeni w krótszej odmianie i aż 1900 litrów w wersji Long. To wartości, których większość popularnych SUV-ów po prostu nie jest w stanie zaoferować. Bez większego problemu można przewieźć wózek dziecięcy, rowery, sprzęt sportowy czy bagaże na dłuższy wyjazd rodzinny.

Patent z BMW w Toyocie. Kierowcy go pokochają

Sama przestrzeń załadunkowa to jednak nie wszystko, bo Toyota sięgnęła po rozwiązanie, które od lat stosowane jest w niektórych modelach marki BMW. W wyższych wersjach wyposażenia pojawia się niezależnie otwierana szyba klapy bagażnika, która pozwala szybko wrzucić zakupy bez konieczności otwierania całej pokrywy. Co więcej, Proace City Verso może też holować przyczepę o masie do 1450 kg.

Otwierana szyba tylnej klapy bagażnika znacznie ułatwia pakowanie. Toyota materiały prasowe

Proace City Verso mocą nie powala. Pod maską dobrze znany silnik Diesla

W kwestii samego napędu nie ma rewolucji, a śmiało można nawet powiedzieć, że wybór rodzaju jednostki napędowej jest swego rodzaju zaskoczeniem. Zapomnijcie o hybrydowym układzie działającym z bezstopniową skrzynią biegów, bo pod maską znajduje się oszczędna jednostka Diesla. Silnik D-4D dostępny jest w dwóch wariantach - o mocy 100 lub 130 KM. Oba współpracują z manualną skrzynią biegów. Nie są to parametry stworzone do dynamicznej jazdy, ale w przypadku tego modelu priorytetem jest ekonomia oraz komfort podczas codziennych podróży.

Jakie są wersje wyposażenia Toyoty Proace City Verso? Cena to mocna strona tego samochodu

Klienci mogą wybierać Proace City Verso spośród kilku wersji wyposażenia. Podstawowa odmiana Combi z silnikiem o mocy 100 KM kosztuje od 108,4 tys. zł w krótszym nadwoziu i od 112,6 tys. zł w wersji Long - rata miesięczna w ramach leasingu KINTO ONE dla firm wynosi od 1216 zł netto, natomiast w leasingu konsumenckim od 1496 zł brutto. Wyżej pozycjonowana wersja Business startuje od 114,4 tys. zł, natomiast odmiana Family została wyceniona od 133,9 tys. zł. Na szczycie oferty znajduje się wersja VIP z 130-konnym silnikiem Diesla i nadwoziem Long, której ceny rozpoczynają się od 154,7 tys. zł.

Istotnym argumentem dla części klientów może być również dostępność samochodów. Toyota informuje, że wybrane konfiguracje Proace City Verso dostępne są praktycznie od ręki. Co więcej, każdy egzemplarz objęty jest programem Toyota PRO, który zapewnia ochronę nawet do miliona kilometrów przez trzy lata użytkowania. Dodatkowo producent oferuje gwarancję mobilności obejmującą m.in. bezpłatny samochód zastępczy w przypadku awarii na okres do 14 dni w roku.

Toyota bZ4X Touring zamiast vana z dieslem. To może mieć sens INTERIA.PL