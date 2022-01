Kraków już raz się skompromitował. Próbuje kolejny raz

Taki rozwój sytuacji był właściwie pewny. Chociaż od wprowadzenia przepisów zezwalającym gminom na tworzenie na swoich obszarach Stref Czystego Transportu minął zaledwie miesiąc, przedstawiciele branży motoryzacyjnej rozpoczęli już lobbowanie na rzecz ustanowienia w polskich miastach obszarów zamkniętych dla pojazdów spalinowych.



Strefy Czystego Transportu w 25 polskich miastach?

Pismo zwracające uwagę na "potrzebę utworzenia Stref Czystego Transportu" autorstwa Związku Dealerów Samochodów i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego otrzymali właśnie prezydenci 25 polskich miast. Ton pisma wydaje się asekuracyjny i zrównoważony, ale jego głębsza lektura nie pozostawia złudzeń.



Nowelizacja zakłada wysoką dowolność władz gmin w tworzeniu stref, w tym określaniu tego jakie pojazdy oraz na jakich zasadach mogą do stref wjeżdżać, a także tego na jakim obszarze strefy mogłyby zostać wydzielone. Mając to na uwadze ZDS wraz z PZPM postanowiły zwrócić się do władz największych miast w Polsce z prośbą o zrównoważone i stopniowe wprowadzanie stref, w których położony byłby nacisk na ograniczanie komunikacyjnych zanieczyszczeń powietrza - tłumaczą jego autorzy.

Związek Dealerów Samochodów oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego apelują o "stopniowe" wprowadzanie Stref Czystego Transportu. "Okres przejściowy i forma ewolucji stref pozwolą polskiemu społeczeństwu na zmianę przyzwyczajeń oraz dostosowanie parku samochodowego" - czytamy w piśmie.



Auta spalinowe bezużyteczne w Strefie Czystego Transportu już za 3 lata

Niepokój polskich kierowców budzić może jednak proponowane rozwiązanie, w myśl którego: "Etapowy model wprowadzania stref czystego transportu polegałby na umożliwieniu w początkowej fazie wjazdu do strefy również pojazdom spełniającym normy emisji spalin Euro 5 i wyższe".



Przypomnijmy, że norma emisji Euro 5 wprowadzona została dla samochodów osobowych w... 2011 roku. Zgodnie z propozycją do strefy - za dodatkową opłatą - mogliby więc wjechać wyłącznie właściciele samochodów wyprodukowanych po tej dacie. Nie można też zapominać, że średni wiek samochodu w Polsce, liczony wyłącznie na podstawie aktualizowanej części Centralnej Ewidencji Pojazdów, przekracza obecnie 14,5 roku! Oznacza to, że przeciętny polski samochód legitymuje się dziś normą emisji Euro 4, co w obszarze Strefy Czystego Transportu czyniłoby go bezużytecznym.



W piśmie do prezydentów miast czytamy również, że "osiągnięcie zerowej emisyjności w strefach nastąpiłoby po stopniowym podwyższaniu wymagań dotyczących norm emisji pojazdów".



Użycie słowa "stopniowe" w takim kontekście może wprowadzać zmotoryzowanych w błąd. Zgodnie z obowiązującą od 24 grudnia Ustawą o elektromobilności, Strefa Czystego Transportu może być utworzona (uchwałą rady gminy) na czas nieokreślony nie krótszy niż 5 lat.



W ustawie (znowelizowany artykuł 39.) czytamy również, że:

"Rada gminy, w uchwale ustanawiającej strefę czystego transportu, może dopuścić wjazd do strefy, w godzinach 9-17 w okresie nie dłuższym niż 3 lata od dnia ustanowienia strefy, pojazdów innych niż określone w ust. 1 i 2 oraz korzystających z wyłączeń na podstawie ust. 4, pod warunkiem uiszczenia opłaty".

Sama opłata wynosić może maksymalnie:



2,50 zł za godzinę w przypadku opłaty jednorazowej;



500 zł w przypadku opłaty abonamentowej za jeden miesiąc.



Strefa Czystego Transportu. Za opłatą przez 36 miesięcy. Potem tylko elektryki

Podsumowując - niezależnie od tego, czy na mocy własnego (stworzonego przez radę gminy) katalogu wyłączeń, do Strefy Czystego Transportu wjechać będą mogły za opłatą pojazdy spełniające normę emisji spalin Euro 5, Euro 6 czy chociażby Euro 3, korzystanie z nich na terenie Strefy przestanie być możliwe w maksymalnie w trzy lata od momentu jej utworzenia!



Proponowane przez autorów pisma "stopniowe" podwyższanie wymagań jest więc w praktyce niewykonalne lub trwać może - maksymalnie - przez trzy lata od daty utworzenia Strefy. Po tym czasie przez - co najmniej kolejne dwa lata (jeśli Strefę Czystego Transportu utworzono na minimalny przewidziany ustawą okres 5 lat) - na jej obszar nie będą już mogły wjechać żadne prywatne samochody spalinowe niezależnie od normy emisji spalin.



***