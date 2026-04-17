W skrócie W centrum Szczecina wprowadzono Strefę Czystego Transportu, która ogranicza ruch starszych pojazdów, szczególnie z silnikami Diesla.

Do strefy mogą wjechać samochody benzynowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2000 roku oraz diesle nowsze niż z 2005 roku lub spełniające określone normy emisji, a dla mieszkańców, osób prowadzących działalność i wybranych grup przewidziano wyjątki.

Decyzję o wprowadzeniu strefy podjęto mimo podzielonych opinii radnych i argumentów zarówno za, jak i przeciw nowym przepisom.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Strefa Czystego Transportu od piątku zaczęła obowiązywać na Starym Mieście w Szczecinie. Zmiany weszły w życie stosunkowo szybko po przyjęciu uchwały. Od momentu jej publikacji kierowcy mieli niewiele czasu na przygotowanie się do nowych zasad.

Gdzie obowiązuje strefa i skąd decyzja o jej wprowadzeniu?

Nowe przepisy obejmują nadodrzańską część Starego Miasta oraz fragment tzw. górnego tarasu, w granicach znanych już z płatnego parkowania. To obszar o dużym znaczeniu dla ruchu lokalnego i turystyki.

Miasto wskazuje kilka powodów wprowadzenia strefy. Chodzi o poprawę jakości powietrza, ograniczenie hałasu i zwiększenie atrakcyjności centrum. Jednocześnie podkreśla się, że takie rozwiązania mogą pomóc w zdobywaniu środków zewnętrznych na inwestycje transportowe i rozwój infrastruktury.

Jakie samochody mogą wjechać do centrum Szczecina?

Dostęp do strefy uzależniono od wieku pojazdu i norm emisji spalin. Samochody benzynowe muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2000 roku lub spełniać normę Euro 3. W przypadku diesli granicą jest rok 2005 i norma Euro 4.

W praktyce oznacza to, że starsze auta - szczególnie ponad 20-letnie diesle - zostały wykluczone z wjazdu. Jednocześnie przepisy obejmują także większe pojazdy, dla których obowiązują podobne wymagania dotyczące emisji spalin.

SCT w Szczecinie. Wyjątki i ułatwienia dla kierowców

Regulacje nie są jednak całkowicie sztywne. Wyłączono z nich m.in. mieszkańców strefy, osoby prowadzące tam działalność oraz wybrane grupy kierowców, np. osoby z niepełnosprawnościami. Wjazd możliwy jest także dla motocykli i pojazdów zabytkowych.

Dodatkowo przewidziano rozwiązanie przejściowe - samochody niespełniające norm mogą wjechać do strefy przez 30 dni w roku. Kontrola odbywa się na podstawie danych z centralnej ewidencji pojazdów lub specjalnych oznaczeń na szybach, co ma uprościć egzekwowanie przepisów.

Strefa Czystego Transportu w Szczecinie. Zdania były podzielone

O wprowadzeniu w Szczecinie Strefy Czystego Transportu zdecydowała w marcu br. Rada Miasta. Uchwałę poparli radni klubu Koalicji Obywatelskiej i klubu OK Polska. Przeciw byli radni Prawa i Sprawiedliwości. Krytycy wskazywali, że jakość powietrza w Szczecinie jest dobra, a ograniczenia mogą być niepotrzebne i uciążliwe dla kierowców.

Zwolennicy podkreślali natomiast znaczenie strefy w kontekście rozwoju miasta i możliwości pozyskiwania funduszy. Spór dotyczył więc nie tylko samych przepisów, ale też ich realnego wpływu na funkcjonowanie Szczecina.

