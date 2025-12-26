W skrócie Państwowa Straż Pożarna wzbogaciła się o dziesięć nowych pick-upów Toyota Hilux, które mają usprawnić działania operacyjne w trudnym terenie.

Samochody otrzymały specjalistyczne wyposażenie, takie jak wyciągarki, zabudowy typu hard top czy dodatkowe oświetlenie, by spełniać wymagania służb.

Hiluxy będą wspierać dowódców akcji ratowniczych głównie w regionie warmińsko-mazurskim, zwłaszcza tam, gdzie dostęp ciężkiego sprzętu jest utrudniony.

Nowe Toyoty Hilux w Państwowej Straży Pożarnej

W grudniu Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie odebrała dziesięć nowych egzemplarzy modelu Toyota Hilux. Samochody zostały przygotowane jako pojazdy do zadań specjalnych. Nie są to wozy gaśnicze, lecz lekkie samochody rozpoznawczo-dowódcze, wykorzystywane przez oficerów kierujących akcjami ratowniczymi.

Region warmińsko-mazurski z dużą liczbą lasów i terenów słabo zurbanizowanych, szczególnie często wymaga użycia pojazdów o podwyższonej mobilności. Hiluxy mają wspierać działania tam, gdzie dojazd ciężkiego sprzętu jest utrudniony lub czasochłonny.

Toyota materiały prasowe

Toyota Hilux w służbach - możliwości terenowe

Toyota Hilux od lat należy do pick-upów najczęściej wybieranych przez służby mundurowe. Konstrukcja oparta na ramie, stały lub dołączany napęd 4x4 oraz wysoka odporność na przeciążenia sprawiają, że model dobrze radzi sobie w warunkach, gdzie klasyczne auta osobowe i dostawcze są bezradne.

Pod względem parametrów terenowych Hilux oferuje prześwit do 323 mm, możliwość brodzenia do 700 mm oraz wysokie kąty natarcia i zejścia. Producent deklaruje także zdolność pokonywania wzniesień o nachyleniu do 42 stopni. Samochody wyposażono w silniki wysokoprężne, a część egzemplarzy otrzymała układ 2.8 D-4D MHEV 48V.

Toyota materiały prasowe

Specjalistyczna zabudowa Hiluxów dla straży pożarnej

Każdy z dziesięciu pick-upów otrzymał specjalistyczną zabudowę. Obejmuje ona m.in. wyciągarkę, boczne progi, zabudowę paki typu hard top oraz dodatkowe oświetlenie robocze. Część pojazdów wyposażono w system szuflad na pace, umożliwiający bezpieczne przewożenie sprzętu operacyjnego.

Samochody otrzymały pełne oznakowanie służbowe, sygnalizację uprzywilejowania sterowaną z kabiny oraz radiostacje. Taki zestaw pozwala wykorzystywać Hiluxy zarówno do szybkiego dojazdu na miejsce zdarzenia, jak i do koordynowania akcji w terenie.

Każdy z dziesięciu pick-upów otrzymał specjalistyczną zabudowę przygotowaną przez firmę STEELER. Obejmuje ona m.in. wyciągarkę, boczne progi, zabudowę paki typu hard top oraz dodatkowe oświetlenie robocze. Toyota materiały prasowe

Poza terenowymi pick-upami typu Toyota Hilux, straż pożarna w Polsce korzysta z szerokiego spektrum samochodów dostosowanych do różnorodnych zadań ratowniczych. Najbardziej powszechne są wozy gaśnicze ciężkie i średnie, oparte na podwoziach MAN, Volvo, Scania czy Mercedes-Benz, które służą do przewozu dużych zasobów wody i sprzętu do gaszenia pożarów budynków i zakładów przemysłowych. W mniejszych jednostkach dominują średnie i lekkie wozy ratowniczo-gaśnicze, często na podwoziach marki Iveco lub Renault, które są bardziej zwrotne w terenie miejskim.

