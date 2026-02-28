W skrócie Straż Graniczna zakupiła 145 nowych samochodów za 31 mln zł, wśród których znalazły się Jeepy, Skody i Cupry.

Jeepy Wrangler Rubicon o mocy 272 KM zostały przeznaczone dla jednostek chroniących wschodnią granicę Polski.

Nieoznakowane Skody Octavie oraz Cupry Leon Sportstourer trafiły do jednostek w całym kraju.

Jak poinformowała niedawno polska Straż Graniczna, formacja ta zakupiła 145 nowych samochodów za 31 mln zł, które niedawno odebrano podczas oficjalnej uroczystości. Wśród tych pojazdów znajdują się zarówno oznakowane terenówki, jak też i nieoznakowane auta.

Jeep Wrangler trafił do polskiej Straży Granicznej

W przypadku offroadera wybór padł na Jeepa Wranglera, a więc legendarny model, znany ze swojej dzielności w terenie. Straż Graniczna nie podaje żadnych szczegółów dotyczących specyfikacji, ale ze zdjęć można wywnioskować, że zdecydowano się na fabrycznie przystosowaną do offroadu wersję Rubicon, którą dodatkowo wyposażono w wyciągarkę. Z kolei brak gniazdka wskazuje, że nie jest to odmiana plug-in, więc pod maską zakupionych egzemplarzy pracuje 2-litrowy, doładowany silnik benzynowy o mocy 272 KM. Taki Wrangler przyspiesza do 100 km/h w 7,6 s, a jego cena to 337,5 tys. zł.

Jeepy będą wykorzystywane przez jednostki bezpośrednio chroniące naszą wschodnią granicę. Oznaczać to będzie często jazdę w terenach niedostępnych, podmokłych i górzystych. Z kolei do jednostek Straży Granicznej w całym kraju trafią nieoznakowane samochody patrolowe.

Nieoznakowana Skoda Octavia i Cupra Leon dla Straży Granicznej

W tym przypadku zdecydowano się na dwa modele - Skodę Octavię oraz Cuprę Leon Sportstourer. One również wyposażone są w napęd na wszystkie koła, co oznacza, że w obu przypadkach pod maską znajduje się jednostka 2.0 TSI o mocy 204 KM. Są to zatem samochody, które z powodzeniem mogą pełnić rolę aut pościgowych. Przyspieszenie do 100 km/h w przypadku Octavii trwa 6,6 s, natomiast Leon potrzebuje na to o 0,1 s dłużej.

Octavia 2.0 TSI kosztuje 164,4 tys. zł, natomiast za Cuprę Leona kombi z tym silnikiem trzeba zapłacić 175,2 tys. zł.

