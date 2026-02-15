"Zdecydowaliśmy się zachować silniki Diesla w naszej ofercie i w niektórych przypadkach poszerzyć gamę układów napędowych. W Stellantis chcemy generować wzrost, dlatego koncentrujemy się na zapotrzebowaniu klientów" - poinformowała firma w odpowiedzi na ustalenia Reutersa.

Które modele Stellantis dostaną silnik Diesla?

Lista modeli, w których Stellantis przywraca lub utrzymuje napęd wysokoprężny, jest zaskakująco długa jak na czasy, w których większość producentów wycofuje się z tej technologii. Diesel wraca do Opla Astry, Opla Combo, siedmiomiejscowego Peugeota Riftera, Citroena Berlingo oraz hatchbacka DS 4. Koncern utrzymuje też produkcję wersji DS-a 7, a z gamy Alfy Romeo nadal dostępne będą z dieslem modele Tonale, Stelvio i Giulia - jak podaje Stellantis, "w odpowiedzi na utrzymujący się popyt ze strony klientów".

Przypomnijmy - firma jeszcze niedawno deklarowała, że do 2030 roku samochody w pełni elektryczne powinny stanowić 100 procent jej europejskiej sprzedaży. Popyt na elektryki okazał się jednak słabszy niż oczekiwano, a Stellantis w ubiegłym tygodniu ogłosił odpisy na kwotę 22,2 miliarda euro, ograniczając swoje ambicje w zakresie elektromobilności.

Dlaczego Stellantis wraca do silników Diesla?

Powodów jest kilka i wszystkie mają wspólny mianownik - pieniądze. Sprzedaż Stellantisa w Europie spadła o 3,9 procent w 2025 roku i o 7,3 procent rok wcześniej. Firma potrzebuje modeli, które się sprzedają, i to najlepiej z zyskiem.

Diesle są tańsze od samochodów elektrycznych, co daje im przewagę w czasach, gdy wielu kupujących nie stać na elektryka. Oferują też duży zasięg na jednym tankowaniu i dobrą dynamikę przy niskim zużyciu paliwa - cechy, które wciąż ceni całkiem wiele osób.

Jest też kolejny aspekt - konkurencja z Chin. Tamtejsi producenci, którzy coraz agresywniej wchodzą na rynek europejski, specjalizują się w samochodach elektrycznych i hybrydach plug-in. Diesle to segment, w którym nie konkurują.

Sprzedaż samochodów z silnikami Diesla w Europie

Jeszcze w 2015 roku diesle stanowiły ponad połowę sprzedaży nowych aut w Europie. Potem przyszła afera Dieselgate, polegająca na manipulowaniu testami emisji spalin przez największych producentów. Spadek był wyraźny - według danych europejskiego stowarzyszenia ACEA w 2025 roku diesle stanowiły zaledwie 7,7 procent sprzedaży nowych aut na kontynencie. Samochody w pełni elektryczne miały w tym samym czasie udział 19,5 procent.

Wielu producentów całkowicie wycofało się z diesla, a sam Stellantis oferuje dziś zaledwie garść modeli z tą jednostką napędową w porównaniu z dziesiątkami jeszcze pięć lat temu. Dane z platformy CarGurus pokazują skalę tego zjawiska. Na przykład w Wielkiej Brytanii liczba nowych modeli z dieslem spadła ze 167 w 2020 roku do 57 w 2025. Marki Stellantis oferują tam dziś zaledwie cztery modele z silnikiem Diesla wobec 26 pięć lat temu.

Zmiana koncepcji dotyczącej silników Diesla wpisuje się w ogólną przemianę podejścia Stellantisa do napędów spalinowych. W Stanach Zjednoczonych koncern przywrócił popularnego Jeepa Cherokee z potężnym ośmiocylindrowym silnikiem Hemi, a w Europie do elektrycznej wersji Fiata 500 dołożył odmianę hybrydową.

