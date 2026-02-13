W skrócie Stellantis ogłosił akcję serwisową obejmującą ponad 73 tys. aut marek Citroen, Opel i Fiat z powodu potencjalnej usterki w systemie oczyszczania spalin.

Największą grupą objętą akcją są Citroen Spacetourer i Citroen Jumpy, a także Opel Vivaro i Opel Zafira wyprodukowane między 2022 a 2024 rokiem oraz Fiat Ulysse z lat 2021-2022.

Właściciele pojazdów otrzymają powiadomienia o konieczności wizyty w serwisie, gdzie zostanie zaktualizowane oprogramowanie sterujące jednostką napędową.

Jak informuje Niemiecki Federalny Urząd Transportu Samochodowego - problem dotyczy modeli użytkowych wyposażonych w jednostki wysokoprężne. Konkretnie chodzi o system oczyszczania spalin SCR. Jego działanie opiera się na reakcjach chemicznych, w wyniku których szkodliwe gazy są przekształcane w azot i parę wodną.

Przyczyna usterki i skutki dla emisji

W niektórych egzemplarzach mechanizm wtryskiwania płynu AdBlue może działać nieprawidłowo, co prowadzi do zwiększonej emisji szkodliwych gazów. Dodatkowo oprogramowanie odpowiedzialne za diagnostykę pompy może nie zarejestrować nadmiernego ciśnienia, przez co kierowca nie otrzyma sygnału ostrzegawczego.

Takie zachowanie układu nie jest zgodne z normami ochrony środowiska, dlatego organy nadzoru wraz z producentem podjęły decyzję o wezwaniu pojazdów do aktualizacji oprogramowania sterującego jednostką napędową. Działania te mają na celu przywrócenie prawidłowego działania systemu redukcji emisji i zapewnienie zgodności z obowiązującymi regulacjami.

Akcja serwisowa Stellantis - które modele są objęte?

Największą grupą w tej kampanii są dostawcze modele Citroen Spacetourer i Citroen Jumpy, wyprodukowane od połowy 2022 do początku 2024 roku. Łącznie obejmuje to ponad 43 tys. egzemplarzy rozmieszczonych na rynkach globalnych.

Z kolei Opel Vivaro i Opel Zafira, wyprodukowane w podobnym okresie, obejmuje blisko 30 tys. jednostek. Oznacza to, że znacząca część flot tych marek musi zostać sprawdzona w autoryzowanych warsztatach.

W przypadku Fiata, jedynym modelem objętym kampanią jest Ulysse wyprodukowy między 2021 a 2022 rokiem. Liczba tych egzemplarzy jest znacznie mniejsza niż w przypadku Citroena czy Opla, jednak również wymagają one kontroli serwisowej.

Co czeka właścicieli i jak przebiega naprawa?

Posiadacze wymienionych pojazdów powinni wkrótce otrzymać powiadomienie od producenta lub lokalnego przedstawiciela o konieczności wizyty w serwisie. Planowane działania obejmują aktualizację oprogramowania sterującego pracą silnika oraz systemami odpowiedzialnymi za redukcję emisji, co ma przywrócić właściwe działanie wtrysku AdBlue i zapewnić zgodność z normami środowiskowymi.

Cała procedura jest przewidywana jako szybka i nie powinna zajmować wielu godzin. Producent i regulatorzy podkreślają, że do tej pory nie odnotowano zgłoszeń o wypadkach ani bezpośrednim zagrożeniu wynikającym z tej usterki. Mimo to ingerencja serwisowa jest konieczna, aby pojazdy mogły spełniać wymogi środowiskowe i zapewnić bezpieczeństwo eksploatacji.

