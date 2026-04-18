Stellantis udostępni fabryki Chińczykom? Koncern zmienia strategię
Zachodnie media informują, że koncern Stellantis prowadzi rozmowy dotyczące możliwego rozszerzenia współpracy z chińskim partnerem, firmą Dongfeng. Wśród rozważanych scenariuszy pojawia się zarówno wspólna produkcja samochodów w Europie i Chinach, jak i wykorzystanie części niewykorzystanych mocy wytwórczych koncernu na Starym Kontynencie.
W skrócie
- Stellantis prowadzi rozmowy z firmą Dongfeng na temat możliwego rozszerzenia współpracy, obejmującej m.in. wykorzystanie europejskich fabryk.
- Jednym z rozważanych wariantów jest udostępnienie przez Stellantis części zakładów produkcyjnych partnerowi z Chin oraz ewentualne inwestycje Dongfengu w fabryki w Europie.
- Obie strony podkreślają, że dotychczasowe doświadczenia mogą stanowić podstawę do odnowienia współpracy, a rozmowy pozostają otwarte i nie przesądzają o zawarciu porozumienia.
Stellantis stara się w ten sposób odpowiedzieć na wyzwania związane z nierównomiernym popytem oraz rosnącą konkurencją ze strony innych producentów. Jednym z elementów tej strategii jest analiza potencjalnych form współpracy z firmami z Chin, które coraz śmielej zaznaczają swoją obecność na globalnym rynku motoryzacyjnym.
Koncern rozważa m.in. możliwość udostępnienia części swoich europejskich fabryk partnerowi z Chin. Jak podaje serwis Automotive News Europe, trwające rozmowy między Stellantisem a Dongfengiem obejmują różne warianty współpracy, w tym potencjalne wykorzystanie zakładów produkcyjnych w Europie. Przedstawiciele państwowego producenta samochodów odwiedzili niedawno fabryki w Niemczech i we Włoszech. Według źródeł zaznajomionych ze sprawą - rozważane jest także ewentualne przejęcie lub inwestycja Dongfengu w jeden bądź kilka europejskich zakładów w przyszłości.
Chińskie marki próbują omijać cła i bariery handlowe
Eksperci zwracają uwagę, że chińscy producenci samochodów coraz częściej poszukują możliwości uruchomienia lokalnej produkcji w Europie. Taki krok pozwala im ograniczyć wpływ ceł oraz barier handlowych, a jednocześnie zwiększyć konkurencyjność na rynku. Z kolei dla Stellantisa udostępnienie części zakładów mogłoby oznaczać redukcję kosztów, poprawę efektywności produkcji oraz zmniejszenie ryzyka zamykania nierentownych fabryk w przyszłości. W tym kontekście interesy obu stron mogą się częściowo uzupełniać.
Dlaczego Stellantis prowadzi rozmowy z Dongfengiem?
Warto przypomnieć, że relacje między tymi firmami mają długą historię i sięgają czasów, gdy PSA Group - poprzednik Stellantisa - rozwijała swoją obecność w Chinach poprzez wspólne przedsięwzięcia z Dongfengiem. Wówczas współpraca ta miała umożliwić wejście na dynamicznie rosnący rynek chiński.
W ostatnich latach sytuacja uległa jednak zmianie, a wyniki sprzedaży i produkcji w ramach wspólnych projektów wyraźnie się pogorszyły. Mimo to obie strony podkreślają, że dotychczasowe doświadczenia mogą stanowić solidną podstawę do ewentualnego odnowienia współpracy.
Na tym etapie rozmowy między Stellantisem a Dongfengiem pozostają otwarte i nie przesądzają o zawarciu ostatecznego porozumienia. Sam fakt ich prowadzenia pokazuje jednak, że koncern aktywnie poszukuje sposobów na lepsze wykorzystanie swojej infrastruktury oraz dostosowanie się do dynamicznie zmieniających się realiów globalnego rynku motoryzacyjnego.