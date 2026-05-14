W skrócie Fabryka Stellantis w Gliwicach osiągnęła liczbę 5000 pojazdów dostosowanych do indywidualnych wymagań klientów w ramach Centrum Konwersji CustomFit.

Centrum Konwersji CustomFit umożliwia modyfikacje pojazdów bez utraty gwarancji, traktując dodatkowe elementy jako wyposażenie fabryczne.

Jubileuszowy 5000. pojazd to Peugeot Boxer L3H2 z wyposażeniem CustomFit obejmującym ściany z tworzywa sztucznego, szyny, uchwyty oraz podłogę z materiału antypoślizgowego.

Rynek samochodów dostawczych rządzi się innymi prawami niż rynek aut osobowych i widać to choćby w kwestii konfiguracji pojazdów. Klienci dobierają nie tylko silnik, skrzynię biegów oraz wyposażenie, ale także rodzaj nadwozia i jego wielkość. Na tym jednak nie koniec, ponieważ wiele firm potrzebuje przystosowanej do jej potrzeb zabudowy, albo przynajmniej odpowiedniego wyposażenia części towarowej.

Centrum Konwersji CustomFit w Gliwicach działa już 1,5 roku

I właśnie w celu spełniania takich indywidualnych potrzeb, na początku 2025 roku fabryka Stellantis w Gliwicach uruchomiła Centrum Konwersji CustomFit. To wyróżnik polskiego zakładu, pozwalający na bardziej elastyczne podejście do wymogów klientów. Można oczywiście teoretycznie zamówić sobie zwykły furgon i potem odpowiednio go przerobić, ale gdy zapytałem o to przedstawicieli Stellantisa, podczas mojej wizyty w gliwickim zakładzie, zwrócili oni uwagę na istotną kwestię. Wiele modyfikacji może na tyle ingerować w pojazd, że straci on gwarancję na wybrane elementy. Natomiast korzystając z oferty CustomFit, wszystkie dodatkowe elementy traktowane są jak wyposażenie fabryczne pojazdu.

Aluminiowe felgi w tym egzemplarzu sugerują, że najpewniej został on zamówiony jako baza do stworzenia kampera Michał Domański INTERIA.PL

Nic zresztą dziwnego, ponieważ Centrum Konwersji jest integralną częścią fabryki i znajduje się pod koniec hali produkcyjnej, gdzie zbiegają się linie technologiczne wydziałów Montażu oraz Jakości. W ten sposób samochody są przystosowywane do indywidualnych wymogów klientów, zanim jeszcze opuszczą halę zakładu, w którym powstały.

Gliwicka fabryka Stellantis produkuje również dostawczaki pod marką Vauxhall Michał Domański INTERIA.PL

Jakie modyfikacje obejmuje CustomFit?

Podczas mojej wizyty w gliwickiej fabryce miałem okazję zobaczyć z bliska kilka gotowych już projektów, ale niestety były to niemal wyłącznie pojazdy, w których klienci zażyczyli sobie jedynie drewniane wykończenie przestrzeni towarowej. Możliwości CustomFit są jednak znacznie większe - poza wykończeniem drewnianym lub z tworzyw sztucznych, można wybierać z katalogu zabudów i zabezpieczeń, systemów wentylacyjnych oraz łączności, a także zamówić realizację zupełnie indywidualnego projektu.

Większość modyfikacji z oferty CustomFit obejmuje wykończenie części towarowej z ewentualnie kilkoma akcesoriami Michał Domański INTERIA.PL

Jakie mogą być to projekty? Przykładowo pojazdy serwisowe na potrzeby rożnych branż usługowych czy samochody z przestrzenią załadunkową zaaranżowaną na potrzeby transportu osobowego lub towarowego. Te fabryczne modyfikacje mogą być dodatkowo wzbogacane rozwiązaniami przygotowanymi przez zewnętrznych partnerów Stellantisa.

Gotowe samochody przygotowane przez Centrum Konwersji CustomFit Michał Domański INTERIA.PL

Centrum Konwersji CustomFit przygotowało już 5000 pojazdów

Jubileuszowy egzemplarz z dodatkami CustomFit, mający numer 5000, to srebrny Peugeot Boxer w wersji furgon L3H2, a więc przedłużonej i podwyższonej, acz nie największej dostępnej. Napędza go 180-konny silnik Diesla (najmocniejszy w ofercie), współpracujący z automatyczną skrzynią biegów. W jego przypadku klient zażyczył sobie wykończenie ścian części ładunkowej tworzywem sztucznym oraz zamontowanie na nich szyn oraz uchwytów. Podłogę pokrywa zaś materiał antypoślizgowy.

Wyposażenie jubileuszowego Peugeota Boxera obejmuje wykończenie części towarowej oraz zestaw szyn i uchwytów Michał Domański INTERIA.PL

