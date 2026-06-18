W skrócie W maju 2026 roku chińscy producenci opanowali podium najpopularniejszych marek hybryd plug-in w Polsce,

Wśród pięciu najlepiej sprzedających się hybryd plug-in znalazły się modele Omoda 9, BYD Seal U, Jaecoo, Chery Tiggo 9 oraz Toyota C-HR.

Rosnący udział chińskich aut plug-in stanowi wyzwanie dla dotychczasowych marek, zwłaszcza w kontekście unijnych kar za emisję CO2.

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Dane Centralnej Ewidencji Pojazdów wskazują, że w maju zarejestrowano w Polsce aż 4 543 samochodów z hybrydowym napędem plug-in. W ujęciu rok do roku oznacza to wzrost o ponad 90 proc.

Od stycznia na polskich drogach przybyło już ponad 21 tys. plug-inów. To blisko 6 tys. więcej niż aut z silnikami Diesla (niespełna 15,1 tys. rejestracji), ponad 7,5 tys. więcej niż elektryków (13,4 tys. rejestracji) i przeszło trzykrotnie więcej niż nowych aut z instalacjami gazowymi (niespełna 6,1 tys. rejestracji).

Chińczycy zjedli segment plug-inów w Polsce. BYD i Chery rozbiły bank

Jak raportuje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, całe podium najchętniej wybieranych w tym roku producentów hybryd plug-in w Polsce zdominowali Chińczycy. Uściślając - w wyliczeniach PZPM wraz z hybrydami plug-in klasyfikowane są jeszcze hybrydy EREV, w których silnik spalinowy odpowiada wyłącznie za generowanie energii elektrycznej. Biorąc jednak pod uwagę, że realny udział aut klasyfikowanych jako EREV w polskim rynku wynosi poniżej 0,1 proc., pozwoliliśmy sobie na pewne uogólnienie.

Z danych PZPN wynika, że od początku roku największym dostawcą nowych hybryd plug-in w Polsce jest chiński koncern BYD. 2750 rejestracji od 1 stycznia 2026 roku daje mu obecnie blisko 13 proc. udział w tym segmencie rynku.

Drugie miejsce zajmuje marka Chery z wynikiem 2544 rejestracje, co przekłada się na niemal 12 proc. udziału w rynku. Wynik śmiało uznać można za imponujący, bo sama marka Chery obecna jest na polskim rynku zaledwie od września ubiegłego roku!

Ostatni stopień podium zamyka kolejna z marek należących do koncernu Chery - Omoda. 2337 zarejestrowanych hybryd plug-in tego producenta daje mu obecnie udział w polskim rynku na poziomie 11 proc. Warto dodać, że w analogicznym okresie ubiegłego roku - od początku stycznia do końca maja - zarejestrowano w Polsce zaledwie 13 ładowanych z gniazdka hybryd Omody. W ujęciu rok do roku mowa więc o blisko 180-krotnym wzroście zainteresowania nabywców.

W pierwszej piątce najczęściej wybieranych producentów hybryd plug-in w Polsce znajdziemy jeszcze odpowiednio: 4. Audi (1978 rejestracje; 9,3 proc. udziału w rynku) i 5. Volvo (1 492 rejestracje; 7,0 proc. udziału w rynku).

Najczęściej kupowane hybrydy plug-in w 2026 roku w Polsce

Absolutnym numerem jeden wśród nowych aut z hybrydowym napędem plug-in jest dziś w Polsce Omoda 9. W okresie od 1 stycznia do 31 maja 2025 roku w Polsce zarejestrowano zaledwie 13 takich samochodów. Dla porównania, tegoroczny wynik to już 2094 rejestracje (13 proc. udziału w rynku).

Tempo rejestracji tego modelu może szczególnie martwić dealerów marek o ugruntowanej pozycji w Polsce, jak np. Toyota czy Volkswagen. Trzeba zdawać sobie sprawę, że ceny Omody 9 startują dziś z poziomu 214 900 zł. To zaledwie o 1000 zł mniej, niż kosztuje bazowa wersja nowej Toyoty RAV4 z napędem plug-in. O 10 000 zł taniej kupić dziś też można np. nowego Volkswagena Tiguana z napędem plug-in w bardzo rozsądnie skonfigurowanej odmianie R-Line. Oznacza to, że klienci zupełnie świadomie decydują się na wybór chińskiej marki, a cena nie odgrywa tu wcale pierwszorzędnego znaczenia.

Piątka najlepiej sprzedających się w Polsce hybryd plug-in w 2026 roku:

Omoda 9 (2 094 rejestracji; 9,8 proc. udziału w rynku), BYD Seal U (1 670 rejestracji; 7,8 proc. udziału w rynku), Jaecoo (1 136 rejestracji; 5,3 proc. udziału w rynku), Chery Tiggo 9 (1 017 rejestracji; 4,8 proc. udziału w rynku), Toyota C-HR (992 rejestracji; 4,6 proc. udziału w rynku).

Polacy pokochali chińskie hybrydy plug-in. Stare marki mają problem

Zagarnięcie rynku hybryd plug-in przez Chińczyków to problem dla wielu "starych marek" o ugruntowanej pozycji w Polsce. Trzeba pamiętać, że właśnie sprzedaż hybryd plug-in stanowi dziś jeden z najskuteczniejszych sposobów obniżenia średniej emisji CO2, a co za tym idzie - złagodzenia kar naliczanych za sprzedaż spalinowych samochodów przez Komisję Europejską. Przejmowanie klientów na hybrydy plug-in np. przez BYD sprawia, że część producentów z większą ofertą aut spalinowych może mieć poważne problemy z uniknięciem naliczenia dodatkowych kar przez KE.

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