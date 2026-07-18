Sprzedaż Toyoty w Europie stoi autami hybrydowymi. Spalinowe w odwrocie

Spis treści: Yaris Cross najpopularniejszą Toyotą w Europie Toyota stoi autami hybrydowymi Sprzedaż aut elektrycznych podwojona, ale to wciąż śladowe ilości Dostawcze Toyoty sprzedają się dobrze

W pierwszym półroczu 2026 roku Toyota Motor Europe sprzedała 633 617 samochodów marek Toyota i Lexus. Firma osiągnęła 7-procentowy udział w europejskim rynku, a aż 87 proc. wszystkich sprzedanych aut stanowiły modele hybrydowe. To rekordowy wynik i wzrost o 9 punktów procentowych względem analogicznego okresu ubiegłego roku.

Od stycznia do czerwca do klientów trafiły 549 332 samochody wyposażone w napędy hybrydowe, hybrydowe plug-in oraz elektryczne. To oznacza wzrost sprzedaży o 12 proc. rok do roku. Największą dynamikę zanotowały jednak samochody elektryczne, których sprzedaż wzrosła aż o 113 proc. Trzeba tylko pamiętać, że w przypadku samochodów elektrycznych baza była bardzo niska, więc łatwo o spektrakularne wzrosty.

Yaris Cross najpopularniejszą Toyotą w Europie

Toyota była w pierwszej połowie 2026 roku drugą najchętniej wybieraną marką samochodów osobowych w Europie. Od stycznia do czerwca sprzedała 592 463 auta.

Największym zainteresowaniem klientów cieszył się Yaris Cross. Ten miejski crossover znalazł 107 251 nabywców i utrzymał pozycję najpopularniejszego modelu marki na Starym Kontynencie.

Drugie miejsce zajął Yaris, którego sprzedaż wyniosła 86 821 egzemplarzy. Podium uzupełniła Corolla z wynikiem 77 998 sprzedanych samochodów. W czołówce znalazły się także Toyota C-HR, która osiągnęła 72 099 rejestracji, oraz Aygo X z wynikiem 59 353 egzemplarzy.

Yaris Cross to najchętniej kupowany model Toyoty materiały prasowe

Toyota stoi autami hybrydowymi

Sprzedaż hybrydowych modeli Toyoty wzrosła o 13 proc. rok do roku i osiągnęła poziom 509 834 samochodów. Oznacza to, że odpowiadały one już za 86 proc. całkowitej sprzedaży marki w Europie.

Najczęściej wybieranymi modelami z tej grupy były Yaris Cross Hybrid, Yaris Hybrid, Toyota C-HR Hybrid i Plug-in Hybrid, Corolla Hybrid oraz Aygo X Hybrid.

Najpopularniejszą hybrydą plug-in pozostawała Toyota C-HR Plug-in Hybrid, którą kupiło 16 435 klientów.

Toyota C-HR materiały prasowe

Sprzedaż aut elektrycznych podwojona, ale to wciąż śladowe ilości

W segmencie samochodów elektrycznych najwięcej klientów wybrało model bZ4X, który znalazł 20 145 nabywców. Drugie miejsce zajęła Toyota C-HR+ z wynikiem 17 316 sprzedanych egzemplarzy.

Dla porównania - w I połowie 2026 roku Grupa Volkswagena (w tym Skoda, Cupra, Audi i VW) dostarczyła na europejski rynek 377 tys. samochodów elektrycznych.

Toyota bZ4X materiały prasowe

Dostawcze Toyoty sprzedają się dobrze

Dobre wyniki odnotowała także linia Toyota Professional. W pierwszym półroczu 2026 roku klienci kupili 76 788 samochodów użytkowych tej marki, co przełożyło się na 6,1-procentowy udział w europejskim rynku lekkich aut dostawczych.

Najchętniej wybieranym modelem był Proace City z wynikiem 30 670 egzemplarzy. Drugie miejsce zajął Hilux, którego sprzedaż osiągnęła 20 188 sztuk.





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