Sprzedaż Toyoty w Europie stoi autami hybrydowymi. Spalinowe w odwrocie

Mirosław Domagała

Mirosław Domagała

Toyota w Europie miała mocną pierwszą połowę 2026 roku. Koncern sprzedał ponad 633 tys. samochodów (Toyoty i Lexusy), a rekordowy udział w wynikach miały modele zelektryfikowane. Największy wzrost procentowy odnotowały auta elektryczne, których sprzedaż się podwoiła, ale ich sprzedaż wciąż jest marginesem.

Dwa miejskie samochody Toyoty, miedziany i żółto-czarny, jadą obok siebie wśród biurowców.
Europejczycy najchętniej kupują miejskie samochody Toyotymateriały prasowe

Spis treści:

  1. Yaris Cross najpopularniejszą Toyotą w Europie
  2. Toyota stoi autami hybrydowymi
  3. Sprzedaż aut elektrycznych podwojona, ale to wciąż śladowe ilości
  4. Dostawcze Toyoty sprzedają się dobrze

W pierwszym półroczu 2026 roku Toyota Motor Europe sprzedała 633 617 samochodów marek Toyota i Lexus. Firma osiągnęła 7-procentowy udział w europejskim rynku, a aż 87 proc. wszystkich sprzedanych aut stanowiły modele hybrydowe. To rekordowy wynik i wzrost o 9 punktów procentowych względem analogicznego okresu ubiegłego roku.

Od stycznia do czerwca do klientów trafiły 549 332 samochody wyposażone w napędy hybrydowe, hybrydowe plug-in oraz elektryczne. To oznacza wzrost sprzedaży o 12 proc. rok do roku. Największą dynamikę zanotowały jednak samochody elektryczne, których sprzedaż wzrosła aż o 113 proc. Trzeba tylko pamiętać, że w przypadku samochodów elektrycznych baza była bardzo niska, więc łatwo o spektrakularne wzrosty.

Yaris Cross najpopularniejszą Toyotą w Europie

Toyota była w pierwszej połowie 2026 roku drugą najchętniej wybieraną marką samochodów osobowych w Europie. Od stycznia do czerwca sprzedała 592 463 auta.

Największym zainteresowaniem klientów cieszył się Yaris Cross. Ten miejski crossover znalazł 107 251 nabywców i utrzymał pozycję najpopularniejszego modelu marki na Starym Kontynencie.

Drugie miejsce zajął Yaris, którego sprzedaż wyniosła 86 821 egzemplarzy. Podium uzupełniła Corolla z wynikiem 77 998 sprzedanych samochodów. W czołówce znalazły się także Toyota C-HR, która osiągnęła 72 099 rejestracji, oraz Aygo X z wynikiem 59 353 egzemplarzy.

Szary crossover Toyota Yaris Cross na dużych, stylowych felgach, zaparkowany na tle nowoczesnego, wielopiętrowego budynku.
Yaris Cross to najchętniej kupowany model Toyotymateriały prasowe

Toyota stoi autami hybrydowymi

Sprzedaż hybrydowych modeli Toyoty wzrosła o 13 proc. rok do roku i osiągnęła poziom 509 834 samochodów. Oznacza to, że odpowiadały one już za 86 proc. całkowitej sprzedaży marki w Europie.

Najczęściej wybieranymi modelami z tej grupy były Yaris Cross Hybrid, Yaris Hybrid, Toyota C-HR Hybrid i Plug-in Hybrid, Corolla Hybrid oraz Aygo X Hybrid.

Najpopularniejszą hybrydą plug-in pozostawała Toyota C-HR Plug-in Hybrid, którą kupiło 16 435 klientów.

Toyota C-HR
Toyota C-HRmateriały prasowe

Sprzedaż aut elektrycznych podwojona, ale to wciąż śladowe ilości

W segmencie samochodów elektrycznych najwięcej klientów wybrało model bZ4X, który znalazł 20 145 nabywców. Drugie miejsce zajęła Toyota C-HR+ z wynikiem 17 316 sprzedanych egzemplarzy.

Dla porównania - w I połowie 2026 roku Grupa Volkswagena (w tym Skoda, Cupra, Audi i VW) dostarczyła na europejski rynek 377 tys. samochodów elektrycznych.

W przypadku elektrycznej Toyoty można liczyć na obniżki wynoszące nawet 42 tys. złotych
Toyota bZ4Xmateriały prasowe

Dostawcze Toyoty sprzedają się dobrze

Dobre wyniki odnotowała także linia Toyota Professional. W pierwszym półroczu 2026 roku klienci kupili 76 788 samochodów użytkowych tej marki, co przełożyło się na 6,1-procentowy udział w europejskim rynku lekkich aut dostawczych.

Najchętniej wybieranym modelem był Proace City z wynikiem 30 670 egzemplarzy. Drugie miejsce zajął Hilux, którego sprzedaż osiągnęła 20 188 sztuk.


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