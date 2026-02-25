W skrócie Sprzedaż nowych samochodów w Europie spadła w styczniu o 3,5 proc. rok do roku.

Największe spadki dotyczyły samochodów benzynowych oraz rynków takich jak Niemcy, Francja, Belgia, Polska i Norwegia.

Chińska marka BYD odnotowała wzrost rejestracji o 165 proc., podczas gdy Tesla zanotowała spadek sprzedaży o 17 proc.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Sprzedaż aut w Europie spada. Styczniowe dane zaskoczyły branżę

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA), sprzedaż nowych samochodów w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii i Islandii spadła w styczniu o 3,5 proc. rok do roku.

W analizowanym okresie zarejestrowano łącznie 961 382 nowe pojazdy. To pierwszy spadek sprzedaży od czerwca ubiegłego roku. Największe obniżki odnotowano na kluczowych rynkach, w tym w Niemczech, Francji, Belgii, a także w Polsce. Szczególnie trudna sytuacja wystąpiła w Norwegii, gdzie liczba nowych rejestracji zmniejszyła się aż o 76 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2025 roku. Dla kraju, który przez lata był liderem elektromobilności, to wyraźny sygnał osłabienia popytu.

Eksperci wskazują, że spadki są efektem rosnącej niepewności gospodarczej, wysokich kosztów kredytów oraz wciąż wysokich cen nowych pojazdów.

Spadek sprzedaży aut z silnikami benzynowymi. Dane pokazują wyraźny trend

Najmocniej ucierpiały samochody z silnikami benzynowymi. Ich sprzedaż W Europie w styczniu w porównaniu z tym samym miesiącem 2025 r. zmniejszyła się o około 26 proc. We Francji spadek wyniósł 49 proc., a w Niemczech 30 proc. Udział aut benzynowych w rynku zmniejszył się z niemal jednej trzeciej do nieco ponad jednej piątej wszystkich rejestracji. Oznacza to, że ten typ napędu traci znaczenie w rekordowym tempie.

Jednocześnie rosła sprzedaż pojazdów zelektryfikowanych. Samochody w pełni elektryczne zanotowały wzrost o 14 proc., hybrydy plug-in o 32 proc., a klasyczne hybrydy o 6 proc. Łącznie odpowiadały już za 69 proc. nowych rejestracji, wobec 59 proc. rok wcześniej. W praktyce oznacza to, że niemal 7 na 10 nowych aut w Europie ma dziś napęd częściowo lub całkowicie elektryczny.

Trend ten pokazuje, że kierowcy coraz częściej wybierają napędy alternatywne, mimo że ceny takich pojazdów na wielu rynkach, w tym w Polsce, często przekraczają 150 tys. zł.

Sprzedaż aut w Europie według marek. Kto traci, a kto zyskuje?

Styczniowe dane pokazują duże różnice między producentami. Spadki sprzedaży zanotowały m.in. Volkswagen, BMW, Renault oraz Toyota. W zależności od marki obniżki wynosiły od kilku do kilkunastu proc.

Wyraźny wzrost odnotowała natomiast chińska firma BYD, której rejestracje wzrosły aż o 165 proc. To efekt agresywnej polityki cenowej oraz szerokiej oferty modeli elektrycznych.

Na plusie znalazły się także Stellantis oraz Mercedes-Benz. Z kolei Tesla zanotowała spadek sprzedaży o 17 proc., kontynuując negatywny trend już trzynasty miesiąc z rzędu. Dane te pokazują rosnącą presję konkurencyjną ze strony producentów z Chin oraz coraz większe problemy tradycyjnych marek z utrzymaniem udziałów rynkowych.

Nowe Audi RS 5 z bliska. Hybrydowe 639 KM z wtyczką INTERIA.PL