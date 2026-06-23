Spis treści: Jak zapłacić za samochód używany? Na czym polega płatność szybki przelew? Czy warto mieć konta w tym samym banku?

Jak zapłacić za samochód używany?

Zakup samochodu używanego wiąże się z koniecznością sprawdzenia i zadbania o kilka kwestii. Ogłoszenie, które nas zainteresowało trzeba dokładnie przeanalizować, w tym skorzystać z serwisów pozwalających na sprawdzenie historii pojazdu. Kluczowe jest także obejrzenie samochodu na żywo. Załóżmy jednak, że wszystko jest w porządku i zamierzamy zapłacić. Jak to zrobić, by zarówno potencjalny klient, jak i sprzedawca mieli pewność, że pieniądze za auto trafią do właściwej osoby bez zwłoki?

Najprostszym i najbezpieczniejszym sposobem wydaje się oczywiście gotówka. Po spisaniu umowy przekazujemy starannie przeliczone pieniądze. Sprzedawca liczy je jeszcze raz i sprawa zostaje uznana za załatwioną. O ile w przypadku relatywnie niewielkich kwot wydaje się to całkiem rozsądne rozwiązanie, to, kiedy kupujemy auto za np. 40 tys. zł czy nawet kwotę sześciocyfrową, może być już problem. Istnieje też ryzyko, że kiedy mamy przy sobie taką pokaźną kwotę, ktoś może nas okraść. Z tego też powodu, zarówno sprzedawca, jak i klient powinni wybrać się na miejsce przekazania auta z towarzyszem.

Portal subiektywnieofinansach.pl zwraca uwagę również na inną kwestię - często możemy mieć problem z wypłatą lub wpłatą tak dużej kwoty na konto bankowe. Choćby z uwagi na dodatkową prowizję.

Na czym polega płatność szybki przelew?

Wygodniejszą alternatywą są przelewy bankowe, ale i tutaj może okazać się, że wpłynięcie pieniędzy na konto sprzedającego trochę trwa - to dlatego, że często osoby dokonujące transakcji mają konta w różnych bankach. Rozwiązaniem może być tutaj opcja szybkiego przelewu. Wspomniany portal przypomina jednak, że trzeba tutaj również pamiętać o pewnych ograniczeniach - Express Elixir ma limity kwotowe, z kolei przelewy SORBNET nie są realizowane przez całą dobę. Dlatego też może okazać się, że mimo otrzymania potwierdzenia o wykonanym przelewie, pieniądze nie dotarły do adresata.

Czy warto mieć konta w tym samym banku?

Optymalnym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem wydaje się dogadanie między sprzedawcą i kupującym w kwestii banków. Wiele osób posiada konta w różnych bankach, więc możemy uzgodnić kwestie zapłaty w taki sposób, by przeprowadzić operację wewnątrz jednego banku - z reguły trwają one bardzo szybko. Jeżeli przeznaczamy na zakup auta spore środki, możemy pomyśleć nawet o założeniu nowego konta. Dziś można to zrobić bez wychodzenia z domu, przez stronę internetową danego banku i dodatkowo jest przeważnie darmowe.

To rozwiązanie również nie jest jednak pozbawione wad, ponieważ w tym przypadku przelew może nie nastąpić od razu. Wynika to z faktu, że przy wyższych kwotach banki mogą zastosować dodatkową weryfikację, czy to faktycznie my wykonujemy taką operację.

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