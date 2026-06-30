W skrócie mObywatel umożliwia sprawdzenie ważności OC każdego pojazdu zarejestrowanego w Polsce za pomocą numeru rejestracyjnego, VIN lub numeru polisy.

Nową usługę przygotowały Ministerstwo Cyfryzacji, Centralny Ośrodek Informatyki i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a korzystanie z niej wymaga aktualizacji aplikacji.

Wysokość kar za brak obowiązkowego OC w 2026 roku zależy od okresu bez ubezpieczenia oraz rodzaju pojazdu i jest powiązana z aktualną płacą minimalną.

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Nową usługę Sprawdź OC przygotowały wspólnie Ministerstwo Cyfryzacji, Centralny Ośrodek Informatyki oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Aby z niej skorzystać, należy zaktualizować aplikację mObywatel do najnowszej wersji.

Jak sprawdzić OC w mObywatelu?

Nowa usługa pozwala zweryfikować, czy pojazd zarejestrowany w Polsce ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC. Nie trzeba przy tym znać wszystkich danych samochodu. Wystarczy wpisać jedną z trzech informacji:

numer rejestracyjny,

numer VIN,

numer polisy OC.

Następnie należy wskazać datę, dla której chcemy sprawdzić ważność ubezpieczenia. System wyświetli podstawowe informacje o pojeździe, w tym jego markę oraz nazwę ubezpieczyciela.

Polisa OC to podstawa bezpieczeństwa na drodze – i dobrze, żeby każdy mógł szybko zweryfikować, czy dany pojazd ją posiada. Usługa Sprawdź OC daje taką możliwość w kilka sekund, bez dzwonienia do ubezpieczyciela czy szukania dokumentów. To kolejny krok w budowaniu mObywatela jako kompleksowego narzędzia dla kierowców

Ministerstwo podkreśla, że usługą można sprawdzić zarówno własny pojazd, jak i samochód należący do innej osoby, firmy lub instytucji.

Kiedy nowa funkcja może się przydać?

Najbardziej oczywistym zastosowaniem jest zakup samochodu z rynku wtórnego. Sprawdzenie ważności OC zajmuje kilkanaście sekund i pozwala potwierdzić, czy pojazd ma obowiązkowe ubezpieczenie.

Usługa może okazać się przydatna również po kolizji drogowej, a także wtedy, gdy korzystamy z samochodu zastępczego, wypożyczonego lub pożyczonego od rodziny czy znajomych. Z poziomu aplikacji można także szybko sprawdzić termin obowiązywania polisy własnego auta.

To nie nowa baza danych

Sama możliwość sprawdzania ważności OC nie jest nowością. Od lat taką usługę udostępnia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na swojej stronie internetowej, gdzie kierowcy korzystają z niej około 25 mln razy rocznie.

Nowością jest natomiast udostępnienie tej funkcji bezpośrednio w aplikacji mObywatel. Dzięki temu kierowcy nie muszą już przechodzić na stronę UFG, aby zweryfikować ubezpieczenie wybranego pojazdu.

Łatwiejsza weryfikacja OC może pomóc uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Warto pamiętać, że za przerwę w obowiązkowym ubezpieczeniu nadal grożą wysokie kary nakładane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Ile wynosi kara za brak opłaconego ubezpieczenia OC w 2026 roku?

Wysokość kary za brak OC jest zmienna i zależy od dwóch czynników. Wylicza się ją na podstawie pensji minimalnej, która od 1 stycznia 2026 roku wzrosła z 4666 zł do 4806 zł brutto. Następnie stosuje się odpowiedni mnożnik, zależnie od tego jak długo nie mamy opłaconego ubezpieczenia oraz o jakim pojeździe jest mowa.

W przypadku samochodu osobowego, kara za nieposiadanie OC to dwukrotność minimalnego wynagrodzenia, dla ciężarówek, ciągników i autobusów - trzykrotność, a dla motocykli i innych pojazdów - jedna trzecia minimalnego wynagrodzenia. W sytuacji, gdy okres bez ubezpieczenia nie przekracza trzech dni, nalicza się 20 proc. wartości maksymalnej kary, za opóźnienie od 4 do 14 dni - 50 proc, a za dłuższy brak polisy - 100 proc. Należności zaokrągla się do 10 zł.

W przypadku właścicieli osobówek stawki wyglądają następująco:

1920 zł - przerwa w OC od 1 do 3 dni

4810 zł - przerwa w OC od 4 do 14 dni

9610 zł - przerwa w OC trwająca powyżej 14 dni

Kary za brak OC w przypadku motocykli wynoszą:

320 zł - przerwa w OC od 1 do 3 dni

800 zł - przerwa w OC od 4 do 14 dni

1600 zł - przerwa w OC trwająca powyżej 14 dni

Za brak OC samochodów ciężarowych, ciągników i autobusów trzeba zapłacić:

2880 zł - przerwa w OC od 1 do 3 dni

7210 zł - przerwa w OC od 4 do 14 dni

14 420 zł - przerwa w OC trwająca powyżej 14 dni

Dla większości kierowców będzie to niewielka zmiana, ale może zaoszczędzić kilka minut w sytuacjach, gdy liczy się szybka weryfikacja ubezpieczenia - po kolizji, przed zakupem używanego samochodu czy podczas korzystania z auta zastępczego. Wszystko można sprawdzić bezpośrednio w mObywatelu, bez otwierania strony UFG.

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