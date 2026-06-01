Spis treści: Adwokat Paweł K. zasłynął nagraniem w internecie Sprawa Pawła K. trafi do Sądu Najwyższego? Paweł K. nie zgłosił się do odbycia kary. Zatrzymano go 7 maja Sprawa Pawła K. przed sądem dyscyplinarnym

Przypomnijmy, Paweł K. został skazany za spowodowanie wypadku, do którego doszło 26 września 2021 roku na trasie Barczewo - Jeziorany w województwie warmińsko-mazurskim. Mercedes prowadzony przez byłego adwokata zderzył się czołowo ze starym Audi A4, którym podróżowały dwie kobiety, 53-letnia i 67-letnia. Obie zginęły.

Adwokat Paweł K. zasłynął nagraniem w internecie

Po wypadku opinię publiczną szczególnie poruszyło nagranie, które opublikował prawnik. Padły w nim słowa, które później wielokrotnie wracały w relacjach dotyczących tej sprawy.

"To była konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach" - mówił Paweł K. po tragicznym zdarzeniu.

Akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego w Olsztynie. W kwietniu 2023 roku Paweł K. został skazany na dwa lata pozbawienia wolności. Sąd orzekł też pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów.

W marcu 2026 roku Sąd Okręgowy w Olsztynie złagodził wyrok. Kara została obniżona do 1,5 roku więzienia, a zakaz prowadzenia pojazdów skrócono do czterech lat.

Sprawa Pawła K. trafi do Sądu Najwyższego?

Teraz Prokuratura Okręgowa w Olsztynie wystąpiła do Prokuratury Krajowej z wnioskiem o rozważenie wniesienia kasacji od tego wyroku.

Prokurator Okręgowy w Olsztynie złożył wniosek do Prokuratury Krajowej o złożenie kasacji ws. Pawła K. Zdaniem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie doszło do pewnych błędnych ustaleń ze strony Sądu Okręgowego w Olsztynie co do przebiegu zdarzenia.

Prokurator Brodowski wyjaśnił PAP, że chodzi m.in. o ustalenie Sądu Okręgowego, że do wypadku, w którym zginęły dwie kobiety doszło z nieumyślnej winy łódzkiego adwokata Pawła K.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prokuratura Okręgowa może złożyć kasację tylko w ściśle określonych przypadkach.

- W tej sprawie nie występują te nazdwyczajne środki, ponieważ nie mamy do czynienia ze zbrodnią, nie doszło ani do uniewinnienia, ani do umorzenia sprawy, nie ma też przesłanek wynikających z art. 439 kpk. Za to prawo pozwala na wniesienie kasacji od tego wyroku Prokuratorowi Krajowemu. Stąd nasz obszerny wniosek do Prokuratury Krajowej o rozważnie złożenia kasacji w tej sprawie do Sądu Najwyższego - powiedział PAP prokurator Brodowski. Dodał, że wniosek już został wysłany.

Paweł K. nie zgłosił się do odbycia kary. Zatrzymano go 7 maja

Po prawomocnym rozstrzygnięciu Paweł K. nie stawił się do odbycia kary. Ukrywał się przed organami ścigania. Został zatrzymany przez policję 7 maja 2026 roku, a następnie trafił do Zakładu Karnego w Hrubieszowie.

Pod koniec maja były adwokat został przewieziony do Aresztu Śledczego w Szczecinie, ponieważ tamtejsza prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące przestępstw narkotykowych i poplecznictwa. Sprawa dotyczy także żony Pawła K., która razem z nim usłyszała zarzuty w sierpniu 2025 roku.

Obrońca byłego adwokata złożył wniosek o zastosowanie wobec niego dozoru elektronicznego, czyli tak zwanej bransoletki. Sprawą miał zajmować się sąd w Zamościu, ale po przewiezieniu Pawła K. do Szczecina możliwe jest, że trafi ona do tamtejszego sądu penitencjarnego.

Sprawa Pawła K. przed sądem dyscyplinarnym

Wątkiem śmiertelnego wypadku i słowami o "trumnie na kółkach" zajmował się również sąd dyscyplinarny przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Badano także inne nieetyczne zachowania Pawła K.

Były mecenas został zawieszony w czynnościach zawodowych na dwa lata. Dodatkowo na pięć lat pozbawiono go prawa patronatu adwokackiego.

