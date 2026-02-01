Spór o podwyżki na autostradzie A4. "Są całkowicie niezasadne"

Spis treści: O ile podrożeje przejazd autostradą A4 Kraków - Katowice? GDDKiA uznaje podwyżki za niezasadne To ostatnia podwyżka? Za rok A4 pojedziemy za darmo Autostrada A4 z Krakowa do Katowic dostanie trzeci pas Jakie autostrady w Polsce są płatne w 2025 roku?

Ten scenariusz powtarza się co rok. Najpierw Stalexport informuje, że zwrócił się do GDDKiA z wnioskiem o zmianę stawek na autostradzie A4. Następnie GDDKiA uznaje planowane podwyżki za niezasadne, ale ponieważ nie ma prawnych możliwości ich zablokowania, to 1 kwietnia nowy cennik wchodzi w życie. Nie inaczej jest w tym roku

O ile podrożeje przejazd autostradą A4 Kraków - Katowice?

W tegorocznym wniosku Stalexport wskazał, że opłata od samochodów osobowych ma wzrosnąć z 17 do 18 zł na bramce. Na mierzącym jedynie 60,9 km długości odcinku, takie bramki są dwie - w Balicach oraz Mysłowicach. Cenę przejazdu całym tym fragmentem autostrady A4, należy więc liczyć podwójnie. To oznacza, że kierowcy samochodów osobowych zamiast 34 zł będą płacić 36 zł.

Stalexport chce również, by dla samochodów kategorii 2, 3, 4 i 5 opłata na jednej bramce wzrosła z 52 do 55 zł, czyli ze 104 do 110 zł za cały odcinek. Przy czym dla kategorii 2 i 3 (samochody osobowe z przyczepami i dostawcze) utrzymana miałaby zostać bonifikata w wysokości 22 zł, zatem obecna opłata dla pojazdów tych kategorii w wysokości 30 zł wzrosłaby do 33 zł, czyli z 60 do 66 zł za cały odcinek.

Z kolei kierowcy samochodów ciężarowych będą musieli płacić 110 zamiast 104 zł.

GDDKiA uznaje podwyżki za niezasadne

Koncesjonariusz podwyżki uzasadnia tak, jak zwykle - rosnącymi kosztami bieżącego utrzymania autostrady i koniecznością przeprowadzania remontów.

Tymczasem GDDKiA nie pozostawia na planach koncesjonariusza suchej nitki. W jej ocenie, biorąc pod uwagę wysokie podwyżki wdrożone w poprzednich latach, kolejny wzrost opłat jest niezasadny, a może spowodować, przeniesienie ruchu na drogi lokalne, co negatywnie wpłynie na poziom bezpieczeństwa.

GDDKiA zastrzega jednak, że prawo do podwyższenia opłaty za przejazd autostradą A4 Kraków - Katowice wynika z umowy koncesyjnej podpisanej pod koniec lat 90. ubiegłego wieku i dyrekcja nie posiada realnych uprawnień do wpływania na decyzje związane ze zmianami stawek opłat, jeżeli są one zgodne z postanowieniami tej umowy.

To ostatnia podwyżka? Za rok A4 pojedziemy za darmo

Umowa z koncesjonariuszem autostrady A4 Katowice - Kraków wygasa w połowie marca przyszłego roku, wówczas zarządzanie tym odcinkiem przejmie GDDKiA. Proces przejmowania tej trasy, pierwszy tego typu w historii polskich autostrad, rozpoczął się już w zeszłym roku.

Wraz z wygaśnięciem umowy koncesyjnej zniesione zostaną opłaty dla samochodów osobowych (o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony) i motocykli. Obecnie kierowcy takich pojazdów nie muszą już płacić za przejazd na żadnych autostradach zarządzanych przez GDDKiA.

Autostrada A4 z Krakowa do Katowic dostanie trzeci pas

GDDKiA szykuje się do rozbudowy A4 między Krakowem i Katowicami, co jest wpisane do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Szczegóły dotyczące poszerzenia autostrady, przy wykorzystaniu szerokiego pasa rozdziału, poznamy po opracowaniu dokumentacji projektowej. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy tej dokumentacji.

Jakie autostrady w Polsce są płatne w 2025 roku?

Sieć dróg szybkiego ruchu na terenie naszego kraju liczy obecnie 5465,7 km. W skład tego wchodzi 1894,5 km autostrad oraz 3571,2 km dróg ekspresowych.

W zarządzie koncesjonariuszy znajduje się:

ok. 152 km autostrady A1 na odcinku Gdańsk (Rusocin) - Toruń (Toruń Południe) - Gdańsk Transport Company,

ok. 255 km (z czego 238 km płatne) autostrady A2 na odcinku Konin - Świecko - Autostrada Wielkopolska,

ok. 61 km autostrady A4 na odcinku Kraków (Balice) - Katowice (Murckowska) - Stalexport Autostrada Małopolska.

Nowa Toyota RAV4 deklasuje spalaniem. Nawet 4,9 l/100 km INTERIA.PL