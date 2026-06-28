W skrócie Mazda testuje system wychwytywania dwutlenku węgla bezpośrednio z gazów wylotowych podczas jazdy, sprawdzając skuteczność nie tylko w laboratorium, ale również w realnych warunkach.

System wychwytywania CO2 oparty na zeolicie, zastosowany w samochodzie wyścigowym zasilanym paliwem HVO, pozwolił przechwycić 804 g dwutlenku węgla podczas 24-godzinnego wyścigu.

Technologia znajduje się na etapie rozwoju, a producent planuje kolejne testy w warunkach wyścigowych przed potencjalnym wprowadzeniem jej do samochodów produkowanych seryjnie.

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Japoński producent rozwija technologię o nazwie Mazda Mobile Carbon Capture. Jej zadaniem jest przechwytywanie części dwutlenku węgla powstającego podczas pracy silnika, a następnie magazynowanie go w specjalnym zbiorniku zamontowanym w samochodzie.

Najnowszy test przeprowadzono podczas trzeciej rundy wyścigowej serii Super Taikyu 2026. System został zamontowany w samochodzie wyścigowym Mazda Spirit Racing 3 Future Concept, który dodatkowo napędzany był paliwem HVO, czyli uwodornionym olejem roślinnym wykorzystywanym już m.in. w Europie jako niskoemisyjna alternatywa dla tradycyjnego oleju napędowego.

Jak działa system wychwytywania CO2 opracowany przez Mazdę?

Podstawą całego układu jest zeolit, czyli materiał o porowatej strukturze zdolny do pochłaniania dwutlenku węgla. W pierwszym etapie CO2 jest wychwytywany z gazów spalinowych, a następnie - dzięki wykorzystaniu ciepła generowanego przez silnik - uwalniany i kierowany do dalszej części układu.

Tam gaz trafia do elektrycznej sprężarki, która kompresuje go i magazynuje w specjalnym zbiorniku znajdującym się w samochodzie. Według Mazdy był to pierwszy test, podczas którego cały proces - od wychwycenia po magazynowanie - działał jako jeden zintegrowany system podczas jazdy.

Mazda testuje nową technologię w motorsporcie. Mazda materiały prasowe

Wychwycił 804 g CO2. Wynik był niemal 10 razy lepszy niż wcześniej

Podczas 24-godzinnego wyścigu system przechwycił łącznie 804 g dwutlenku węgla. Dla porównania podczas wcześniejszego testu przeprowadzonego pod koniec 2025 r. udało się wychwycić jedynie 84 g CO2. Poprawa jest zatem znacząca. Japoński producent podkreśla, że połączenie technologii wychwytywania dwutlenku węgla oraz wykorzystania paliwa HVO pozwoliło osiągnąć poziom redukcji emisji przekraczający założenia przyjęte dla przyszłych samochodów produkowanych seryjnie.

Najpierw tor wyścigowy, później samochody drogowe

Mazda rozwija nową technologię właśnie w samochodach wyścigowych, czyli w warunkach, w których klasyczne normy emisji spalin schodzą na dalszy plan. Podczas jazdy torowej silnik przez większość czasu pracuje pod pełnym obciążeniem i generuje znacznie większą ilość spalin niż podczas normalnej eksploatacji. Stwierdzono, że jeśli system poradzi sobie w tak wymagających warunkach to będzie można go później dostosować do samochodów drogowych.

System Mazda Mobile Carbon Capture testowany był w aucie Mazda Spirit Racing 3 Future Concept. Mazda materiały prasowe

Czy nowe Mazdy otrzymają zbiornik na dwutlenek węgla?

Mazda nie ukrywa, że technologia znajduje się jeszcze na etapie rozwoju. Firma zapowiada kolejne testy podczas następnych rund wyścigowych Super Taikyu. Japończycy chcą sprawdzić, czy w określonych warunkach możliwe będzie osiągnięcie nawet krótkotrwałego ujemnego bilansu emisji dwutlenku węgla.

Na ten moment nie pojawiły się jednak żadne informacje dotyczące tego, kiedy rozwiązanie mogłoby trafić do samochodów produkowanych seryjnie i czy jego wdrożenie okaże się opłacalne poza sportem motorowym, w którym przepisy dotyczące ekologii nie są jeszcze aż tak restrykcyjne.

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