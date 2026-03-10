W skrócie Prokuratura Regionalna w Białymstoku postawiła już sześciu byłym funkcjonariuszom BOR zarzuty składania fałszywych zeznań w sprawie wypadku kolumny rządowej w 2017 roku.

Śledztwo bada działania funkcjonariuszy publicznych podczas postępowań prokuratorskich i sądowych oraz sprawdza zeznania składane przez świadków.

W wyniku wypadku, do którego doszło 10 lutego 2017 roku w Oświęcimiu, obrażenia odniosła premier Beata Szydło oraz jeden z funkcjonariuszy BOR, a kierowca Fiata Seicento został uznany za winnego nieumyślnego spowodowania wypadku.

Wypadek Szydło - kolejne zarzuty dla funkcjonariuszy BOR

Prokuratura Regionalna w Białymstoku poinformowała, że zarzuty w śledztwie dotyczącym wypadku z 10 lutego 2017 roku usłyszało już sześciu byłych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Śledczy zarzucają im składanie fałszywych zeznań podczas wcześniejszych postępowań dotyczących tego zdarzenia.

W poniedziałek zarzuty przedstawiono dwóm kolejnym funkcjonariuszom. Wcześniej podobne zarzuty usłyszało czterech innych członków BOR. Część z nich obecnie pełni służbę w Służbie Ochrony Państwa, która zastąpiła BOR w 2018 roku.

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Białymstoku Zbigniew Szpiczko poinformował, że na obecnym etapie postępowania nie są ujawniane szczegóły dotyczące postawy procesowej podejrzanych. Przesłuchania odbyły się bowiem w trybie niejawnym.

Prokuratura zapowiada również kolejne zarzuty. Łącznie mogą one objąć ośmiu byłych i obecnych funkcjonariuszy SOP oraz jedną osobę cywilną.

Śledztwo po wypadku Szydło obejmuje kilka wątków

Postępowanie zostało wszczęte wiosną ubiegłego roku. Obejmuje analizę działań funkcjonariuszy publicznych w latach 2017-2023 podczas prowadzenia postępowania przygotowawczego przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie.

Śledczy sprawdzają także przebieg późniejszego procesu przed Sądem Rejonowym w Oświęcimiu oraz postępowania odwoławczego przed Sądem Okręgowym w Krakowie.

Prokuratura bada, czy w trakcie tych czynności nie doszło do przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych.

Osobny wątek dotyczy zeznań składanych przez funkcjonariuszy BOR w charakterze świadków. Śledczy sprawdzają, czy w trakcie tych przesłuchań nie dochodziło do podawania nieprawdziwych informacji lub zatajenia faktów dotyczących okoliczności zdarzenia.

Wypadek kolumny rządowej w Oświęcimiu w 2017 roku

Do zdarzenia doszło 10 lutego 2017 roku w Oświęcimiu. Kolumna rządowa, w której znajdowała się ówczesna premier Beata Szydło, poruszała się ulicami miasta. W jednym z samochodów jechała premier, w rządowym Audi A8.

Podczas przejazdu doszło do zderzenia jednego z pojazdów kolumny z Fiatem Seicento. Po zderzeniu Audi A8 wypadło z drogi i uderzyło w drzewo. W wyniku wypadku obrażeń doznała premier Beata Szydło oraz jeden z funkcjonariuszy BOR.

Jednym z kluczowych elementów analizowanych w sprawie jest kwestia używania sygnałów uprzywilejowania przez kolumnę rządową. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego pojazdy mogą korzystać z pierwszeństwa tylko wtedy, gdy jednocześnie używają sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Bez ich użycia nie mają statusu pojazdów uprzywilejowanych.

Wyrok w sprawie kierowcy Fiata Seicento

W pierwotnym śledztwie prowadzonym przez krakowską prokuraturę kierowca Fiata Seicento został oskarżony o nieumyślne spowodowanie wypadku.

W marcu 2018 roku prokuratura skierowała do sądu wniosek o uznanie jego winy i warunkowe umorzenie postępowania na okres jednego roku. W lipcu 2020 roku Sąd Rejonowy w Oświęcimiu uznał kierowcę Fiata za winnego nieumyślnego spowodowania wypadku, jednocześnie warunkowo umarzając postępowanie na rok.

Sąd wskazał jednak w uzasadnieniu, że przepisy ruchu drogowego naruszył również kierowca pojazdu BOR jadącego w kolumnie rządowej. W lutym 2023 roku Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał ten wyrok w mocy.

