Wokół zmian w unijnych przepisach dotyczących prawa jazdy pojawiło się sporo nieporozumień. Część doniesień sugerowała, że wszyscy kierowcy po 70. roku życia będą musieli regularnie przechodzić obowiązkowe badania lekarskie, a ich prawa jazdy będą ważne jedynie przez pięć lat.

Tak się jednak nie stanie. Podczas prac nad nowymi przepisami zrezygnowano zarówno z obowiązkowych badań dla wszystkich seniorów, jak i z pomysłu skrócenia ważności prawa jazdy po ukończeniu 70. roku życia.

Czy przy wymianie prawa jazdy będą potrzebne badania lekarskie?

Unia Europejska pozostawiła państwom członkowskim swobodę w określeniu zasad odnowienia prawa jazdy. Poszczególne kraje będą mogły zdecydować, czy wymagać badań lekarskich, czy ograniczyć się do oświadczenia kierowcy o stanie zdrowia.

To oznacza, że ostateczne zasady będą zależeć od przepisów krajowych. Na razie nie wiadomo jeszcze, jakie rozwiązanie przyjmie Polska.

Co z bezterminowym prawem jazdy w Polsce?

Osobną kwestią jest wymiana bezterminowych praw jazdy. Takie dokumenty wydawano w Polsce do 19 stycznia 2013 r. Później wprowadzono 15-letni okres ważności dokumentu.

Wymiana bezterminowych praw jazdy ma rozpocząć się w 2028 r. Zgodnie z obecnymi założeniami będzie miała charakter administracyjny. Kierowca będzie musiał wyrobić nowy dokument i uiścić opłatę wynoszącą 100 zł, ale nie będzie kierowany na badania lekarskie tylko z tego powodu.

Warto rozdzielić trzy różne sprawy, które często są ze sobą mylone: wymianę bezterminowych praw jazdy, wygasanie dokumentów wydanych po 2013 r. oraz ewentualne badania zdrowotne kierowców. Każda z nich wynika z innych przepisów.

Kiedy zaczną wygasać prawa jazdy wydane na 15 lat?

Pierwsze dokumenty wydane po zmianie przepisów stracą ważność w 2028 r. Będą to prawa jazdy wydane w 2013 r. Do tego czasu temat dotyczył głównie przyszłych zmian w przepisach. Od 2028 r. stanie się codziennością dla setek tysięcy kierowców, którzy będą musieli wymienić dokument na nowy.

Lekarz rodzinny może zyskać większą rolę

W trakcie prac nad przepisami pojawił się również pomysł większego zaangażowania lekarzy rodzinnych w ocenę zdolności do prowadzenia pojazdów. Chodzi o możliwość informowania odpowiednich organów o pacjentach, których stan zdrowia może stwarzać zagrożenie w ruchu drogowym.

Nie oznacza to jednak, że lekarz będzie mógł samodzielnie odebrać prawo jazdy. Mowa raczej o dodatkowym mechanizmie przekazywania informacji w przypadkach budzących poważne wątpliwości.

Cyfrowe prawo jazdy w całej Unii Europejskiej

Nowe przepisy przewidują również wprowadzenie jednolitego cyfrowego prawa jazdy, które ma funkcjonować w całej Unii Europejskiej najpóźniej do 2030 r. Będzie ono uznawane we wszystkich państwach członkowskich, a nie tylko na poziomie krajowym.

Najważniejsza wiadomość dla kierowców jest jednak inna. Unia Europejska nie zdecydowała się na automatyczne badania dla wszystkich seniorów ani na skrócenie ważności ich praw jazdy. Ewentualne dodatkowe wymogi będą zależały od decyzji poszczególnych państw.

"Wydarzenia": Pirat drogowy zakpił z policjantów. Sąd przyznał mu rację Polsat News